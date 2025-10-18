Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
18 oct. 2025 | 14:01
de Diana Dumitrache

Construcţie fără autorizaţie în curte. Ce ai voie să ridici, conform legii?
Ce nu poți ridica fără autorizație (Foto: Profimedia)

Mulți proprietari se întreabă ce pot construi în propria curte fără a avea nevoie de autorizație. Legea românească este clară în privința acestui aspect și stabilește atât lucrările pentru care nu este necesară o autorizație de construire, cât și cele care o impun obligatoriu. Este important de știut că ridicarea unor construcții permanente fără documentele legale poate atrage amenzi usturătoare și chiar obligația de demolare.

Ce nu poți ridica fără autorizație

În primul rând, orice clădire destinată locuirii, fie că vorbim de casă, extinderea acesteia sau anexe zidite precum garaje mari ori ateliere, are nevoie de autorizație. La fel și construcțiile care modifică volumul, înălțimea sau structura de rezistență a unei clădiri existente. Nu poți construi fără autorizație nici imobile lipite de gard sau care afectează rețelele edilitare și proprietățile vecinilor. În aceste cazuri, riscul este mare: sancțiuni financiare între 1.000 și 100.000 de lei și, în unele situații, desființarea lucrării.

Totuși, există o serie de lucrări exceptate de lege. Conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, sunt permise fără autorizație:

  • Lucrări de reparații și întreținere la clădirile existente, cu condiția să nu afecteze structura de rezistență și aspectul arhitectural.
  • Împrejmuiri, garduri și porți, atâta timp cât nu sunt amplasate la drumuri naționale, județene sau străzi principale.
  • Construcții provizorii, precum cele destinate organizării unui șantier.
  • Anexe gospodărești ușoare, de tip șoproane demontabile, magazii de unelte, cotețe pentru animale, pergole, foișoare mici sau sere din lemn și plastic.
  • Mobilier de grădină, cum ar fi pergole, bănci, balansoare sau locuri de joacă pentru copii.
  • Reparații la alei, trotuare și platforme aflate pe terenul proprietății.

Consultă primăria înainte de a începe

Chiar dacă legea oferă aceste excepții, fiecare localitate are propriile regulamente de urbanism (PUG/PUZ), care pot aduce restricții suplimentare. De aceea, înainte de a ridica o construcție în curte, este recomandat să ceri un punct de vedere oficial de la primăria de care aparții. Astfel, eviți situațiile neplăcute și eventualele amenzi.

Ridicarea unei construcții fără autorizație este permisă doar în cazurile expres menționate de lege. Pentru orice construcție permanentă, zidită și cu impact vizibil asupra proprietății, este obligatoriu să obții documentația necesară. Respectarea regulilor nu doar că te scapă de sancțiuni, dar îți oferă și siguranța că locuința sau anexa ta este construită legal și durabil.

Nota redacţiei Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanta juridică. Pentru situaţii concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
