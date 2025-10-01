Construcţiile pentru care nu mai ai nevoie de autorizaţie. Legea a fost aprobată

Senatul a adoptat recent o propunere legislativă care scutește anumite tipuri de construcții de la obligația obținerii autorizației de construire. Noua lege vine în sprijinul gospodarilor care doresc să-și ridice solarii pentru legume în curtea proprie, simplificând procesul birocratic și eliminând riscul sancțiunilor. Această măsură facilitează desfășurarea activităților agricole la scară mică și contribuie la dezvoltarea producției locale.

Ce construcții nu mai necesită obținerea unei autorizații

Conform noii prevederi legislative, obiectivele de investiții cu destinație solarii de legume amplasate pe terenurile aferente casei de locuit, precum și curțile și grădinile din jurul acesteia, vor putea fi executate fără autorizație de construire sau desființare.

Până acum, Legea nr. 50/1991 reglementa foarte strict lucrările gospodărești din curtea proprie, iar nerespectarea prevederilor putea atrage amenzi cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei. Pentru a ridica un solar în mod legal, în trecut era necesar:

depunerea unei cereri la primărie;

prezentarea documentației tehnice, a schițelor și planurilor care indicau materialele folosite;

întocmirea documentației de către un arhitect;

încadrarea terenului în zona agricolă conform Planului Urbanistic General.

Eliminarea acestor obligații va reduce semnificativ timpul și costurile necesare pentru construirea unui solar.

Sprijin financiar pentru agricultori

Pe lângă simplificarea procedurilor, statul român oferă și un sprijin financiar substanțial pentru dezvoltarea agriculturii în spații protejate. Prin schema de ”Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate în perioada 2025-2027”, agricultorii pot beneficia de circa 350 milioane lei.

Această măsură urmărește stimularea dezvoltării exploatațiilor agricole, creșterea producției de legume și consolidarea lanțului scurt de aprovizionare, asigurând acces mai rapid la legume proaspete pentru consumatori.

Beneficiile pentru gospodari și comunități

Noua lege oferă multiple avantaje pentru gospodari:

Reducerea birocrației și a costurilor administrative;

Eliminarea riscului de amenzi mari pentru construcțiile de mici dimensiuni;

Facilitarea cultivării legumelor în solarii proprii, sporind autonomia și siguranța alimentară;

Posibilitatea de a contribui la producția locală și la lanțul scurt de aprovizionare.

Prin aceste modificări legislative, gospodarii români pot să-și dezvolte livezile și grădinile fără a fi împovărați de proceduri complicate, încurajând astfel agricultura de proximitate și investițiile mici, dar eficiente în propriile curți.