Ultima ora
Insula europeană unde este vara şi în octombrie. Temperaturile nu scad sub 28 de grade în această perioadă
01 oct. 2025 | 15:47
de Badea Violeta

Construcţiile pentru care nu mai ai nevoie de autorizaţie. Legea a fost aprobată

Legislație
Construcţiile pentru care nu mai ai nevoie de autorizaţie. Legea a fost aprobată
Tipuri de constructii pentru care nu mai este nevoie de autorizatie. Sursa foto: Profimedia

Senatul a adoptat recent o propunere legislativă care scutește anumite tipuri de construcții de la obligația obținerii autorizației de construire. Noua lege vine în sprijinul gospodarilor care doresc să-și ridice solarii pentru legume în curtea proprie, simplificând procesul birocratic și eliminând riscul sancțiunilor. Această măsură facilitează desfășurarea activităților agricole la scară mică și contribuie la dezvoltarea producției locale.

Ce construcții nu mai necesită obținerea unei autorizații

Conform noii prevederi legislative, obiectivele de investiții cu destinație solarii de legume amplasate pe terenurile aferente casei de locuit, precum și curțile și grădinile din jurul acesteia, vor putea fi executate fără autorizație de construire sau desființare.

Până acum, Legea nr. 50/1991 reglementa foarte strict lucrările gospodărești din curtea proprie, iar nerespectarea prevederilor putea atrage amenzi cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei. Pentru a ridica un solar în mod legal, în trecut era necesar:

Vezi și:
Criza locuințelor din România: între scăderea populației și ritmul lent al construcțiilor noi
Amenzi de până la 100.000 de lei, pregătite pentru românii care stau la casă și își ridică anexe în propria curte fără aviz
  • depunerea unei cereri la primărie;
  • prezentarea documentației tehnice, a schițelor și planurilor care indicau materialele folosite;
  • întocmirea documentației de către un arhitect;
  • încadrarea terenului în zona agricolă conform Planului Urbanistic General.

Eliminarea acestor obligații va reduce semnificativ timpul și costurile necesare pentru construirea unui solar.

Sprijin financiar pentru agricultori

Pe lângă simplificarea procedurilor, statul român oferă și un sprijin financiar substanțial pentru dezvoltarea agriculturii în spații protejate. Prin schema de ”Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate în perioada 2025-2027”, agricultorii pot beneficia de circa 350 milioane lei.

Această măsură urmărește stimularea dezvoltării exploatațiilor agricole, creșterea producției de legume și consolidarea lanțului scurt de aprovizionare, asigurând acces mai rapid la legume proaspete pentru consumatori.

Beneficiile pentru gospodari și comunități

Noua lege oferă multiple avantaje pentru gospodari:

  • Reducerea birocrației și a costurilor administrative;
  • Eliminarea riscului de amenzi mari pentru construcțiile de mici dimensiuni;
  • Facilitarea cultivării legumelor în solarii proprii, sporind autonomia și siguranța alimentară;
  • Posibilitatea de a contribui la producția locală și la lanțul scurt de aprovizionare.

Prin aceste modificări legislative, gospodarii români pot să-și dezvolte livezile și grădinile fără a fi împovărați de proceduri complicate, încurajând astfel agricultura de proximitate și investițiile mici, dar eficiente în propriile curți.

Cod portocaliu de ninsori, ploi abundente și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti
Recomandări
Ce poți face cu un PC depășit pe care, în mod normal, l-ai arunca? Idei ingenioase care îți arată că „nimic nu se pierde, totul se transformă”
Ce poți face cu un PC depășit pe care, în mod normal, l-ai arunca? Idei ingenioase care îți arată că „nimic nu se pierde, totul se transformă”
Anunţul ambasadei SUA despre serviciile de vize şi paşapoarte în contextul lipsei de fonduri. „În măsura posibilităţilor”
Anunţul ambasadei SUA despre serviciile de vize şi paşapoarte în contextul lipsei de fonduri. „În măsura posibilităţilor”
Un festival de New Media Art aduce trei zile de artă, tehnologie și experiențe pentru toate vârstele, în București
Un festival de New Media Art aduce trei zile de artă, tehnologie și experiențe pentru toate vârstele, în București
De ce a renunțat Apple la mufa Lightning și a trecut la USB-C pe iPhone
De ce a renunțat Apple la mufa Lightning și a trecut la USB-C pe iPhone
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
A apărut o monedă nouă în România. Ce spune BNR despre bănuțul pentru care s-au mobilizat deja colecționarii
A apărut o monedă nouă în România. Ce spune BNR despre bănuțul pentru care s-au mobilizat deja colecționarii
Lucrări care se fac în octombrie, în livadă. Aşa vei avea roade bogate şi anul viitor
Lucrări care se fac în octombrie, în livadă. Aşa vei avea roade bogate şi anul viitor
Disney cere Character.AI să nu-i mai folosească personajele. Ce drepturi de autor au fost invocate?
Disney cere Character.AI să nu-i mai folosească personajele. Ce drepturi de autor au fost invocate?
Revista presei
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum arată acum Monica Gabor? S-a schimbat mult de când a plecat din România, a fost filmată de Irina Columbeanu
Playtech Știri
Marea actriţă de la Hollywood care uimeşte cu anunţul divorţului. Toţi au crezut că are un mariaj de vis, însă este separată de soţul ei de trei ani
Playtech Știri
Trei zodii atrag banii ca magnetul în octombrie 2025. Vor avea succes financiar fără să se aştepte
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...