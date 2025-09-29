Consolele portabile ROG Xbox Ally și Ally X sunt disponibile la precomandă: Ce știu să facă, motive pentru care ar trebui să le cumperi

Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Rezultate după procesarea voturilor din peste 16% din secţiile de votare: partidul Maiei Sandu conduce. Update
29 sept. 2025 | 09:03
de Iulia Kelt

ASUS Republic of Gamers (ROG), în parteneriat cu Xbox, a anunțat lansarea oficială a precomenzilor pentru noile sale console portabile, ROG Xbox Ally și ROG Xbox Ally X.

Concret, dispozitivele sunt disponibile pentru rezervare din 26 septembrie 2025, de la ora 3:00 dimineața, pe mai multe piețe internaționale, inclusiv România.

Consolele portabile ROG Xbox Ally și Ally X sunt disponibile la precomandă

Vorbim despre disponibilitate extinsă și prețuri competitive pentru consolele portabile ROG Xbox Ally și Ally X

Cele două modele vor ajunge inițial în țări precum Australia, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Statele Unite, Regatul Unit și România.

ASUS lansează ROG Xbox Ally și Ally X în colaborare cu Microsoft: o nouă eră pentru gamingul portabil

Lista va fi extinsă pe 16 octombrie și în alte regiuni, între care Egipt, Grecia, India și Africa de Sud. În curând, precomenzile vor fi deschise și pe piețe importante precum Brazilia și China.

ROG Xbox Ally are un preț de pornire de aproximativ 3.149 de lei (model RC73YA-NH0061W), în timp ce varianta mai performantă, ROG Xbox Ally X, începe de la 4.849 de lei (model RC73XA-NH0151W). Ambele pot fi achiziționate prin Microsoft Store, ASUS eShop și distribuitori autorizați.

Consolele portabile ROG Xbox Ally și Ally X sunt disponibile la precomandă

Detalii desprerocesare și autonomie îmbunătățită: Totul a fost îmbunătățit

Atât Ally, cât și Ally X integrează procesoare de nouă generație AMD Ryzen™, optimizate special pentru gaming portabil. Modelul standard, ROG Xbox Ally, este echipat cu Ryzen™ Z2 A, care pune accent pe eficiența energetică.

În schimb, Ally X vine cu Ryzen™ AI Z2 Extreme, capabil să ofere un echilibru mai bun între performanță și durata de viață a bateriei.

Testele interne arată o creștere de performanță de până la 30% în jocuri recente precum Indiana Jones and the Great Circle și Doom: The Dark Ages, comparativ cu modelele anterioare.

Mai mult decât atât, autonomia bateriei aproape se dublează în titluri solicitante precum Hollow Knight: Silksong.

Pentru Ally, performanța a crescut cu până la 20% în Forza Horizon 5 și Gears of War: Reloaded, iar autonomia este cu 110% mai bună decât pe generațiile precedente.

Ambele console beneficiază de suport pentru tehnologiile grafice AMD FidelityFX™ Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) și AMD Fluid Motion Frames (AFMF), care aduc un plus de fluiditate și claritate în jocuri.

Un alt element demn de luat în seamă este integrarea unui NPU dedicat pe Ally X, pregătind terenul pentru viitoare funcții bazate pe AI în gaming, chiar dacă utilizarea lor practică este încă la început.

Consolele portabile ROG Xbox Ally și Ally X sunt disponibile la precomandă

Gaming portabil fără a face compromisuri

Noua serie ROG Xbox Ally îmbină avantajele ecosistemului Xbox cu flexibilitatea Windows 11, permițând accesul la o bibliotecă extinsă de jocuri atât din zona consolelor, cât și de pe PC.

Dispozitivele vin cu un design ergonomic, ecran optimizat pentru sesiuni lungi de gaming și un nivel de performanță care plasează experiența portabilă foarte aproape de cea a unui PC de gaming tradițional.

Prin această lansare, ASUS și Xbox încearcă să ofere gamerilor o soluție portabilă care să nu facă compromisuri la capitolele performanță, autonomie și compatibilitate software.

Având, de altfel, disponibilitate globală extinsă și prețuri competitive, ROG Xbox Ally și Ally X se anunță drept competitori de marcă în segmentul consolelor portabile high-end.

