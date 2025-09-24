Controverse în programul REPowerEU: prosumatorii acuză instalarea de baterii ieftine și neomologate

Beneficiarii voucherelor de 5.000 de euro pentru baterii de stocare susțin că primesc echipamente sub valoarea finanțării, în timp ce ministerul îi trimite să verifice singuri omologarea la distribuitorii de energie.

Programul REPowerEU, derulat prin PNRR și coordonat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a fost conceput pentru a sprijini 20.000 de prosumatori în achiziția de baterii de stocare a energiei produse de panourile fotovoltaice. Valoarea fiecărui voucher este de 5.000 de euro, însă în faza de implementare au apărut acuzații privind echipamentele furnizate.

Numeroși beneficiari reclamă că instalatorii le oferă o singură opțiune, bateria Livoltek AC Couple, disponibilă pe piață la un preț mult sub valoarea voucherului. În plus, Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) afirmă că aceste produse nu ar fi omologate pe piața românească, situație care ar putea bloca racordarea la rețea.

Reclamații privind „profituri excesive” și lipsă de alternative

Mai mulți prosumatori spun că instalatorii refuză să le ofere alternative și impun echipamentele Livoltek, în ciuda faptului că prețul de achiziție nu depășește 2.000 de euro. „Dacă vrei, bine, dacă nu, la revedere”, a povestit un beneficiar din Sibiu, citat de HotNews.ro. În aceste condiții, instalatorii ar rămâne cu diferențe consistente din valoarea voucherului, ceea ce mulți consideră un „mecanism de profit” mascat.

Pe grupurile online dedicate prosumatorilor, situația este intens discutată. Termeni precum „golăneală” sau „bătaie de joc” apar frecvent în mesajele celor care se simt nedreptățiți. Asociația Prosumatorilor susține, de asemenea, că peste 70% dintre participanții la un sondaj au primit oferte exclusiv pentru același tip de echipament, ceea ce arată o lipsă de diversitate pe piață.

Reprezentanții unor firme de instalații răspund că prețul final nu reflectă doar costul bateriei, ci și cheltuielile logistice, manopera, transportul, documentația și service-ul post-instalare. De asemenea, unii instalatori subliniază că echipamentele respectă cerințele minime din ghidul de finanțare, iar capacitatea lor depășește standardul obligatoriu de 5 kWh.

Ministerul pasează responsabilitatea către distribuitori

În fața criticilor, MIPE a transmis că nu are competența de a impune anumite branduri sau modele, ci doar de a verifica respectarea caracteristicilor tehnice minime. Instituția recomandă beneficiarilor și firmelor de instalații să se asigure că echipamentele sunt certificate și acceptate de distribuitorii de energie.

Totuși, primele răspunsuri de la distribuitori ridică semne de întrebare. Distribuție Oltenia a confirmat că bateriile Livoltek nu se regăsesc în baza sa de date și că, în lipsa unei omologări, nu pot fi emise certificate de racordare.

Producătorul chinez, prin filiala locală Hexing România, susține contrariul: bateriile ar fi conforme și omologate, iar informațiile contrare ar fi „speculații răspândite de conturi anonime”. Compania recunoaște însă că prețul final al ofertelor ține exclusiv de politica instalatorilor și poate include costuri suplimentare.

Disputa dintre prosumatori, instalatori, distribuitori și autorități scoate în evidență vulnerabilitățile unui program european cu impact major. În lipsa unor mecanisme clare de verificare și transparență, riscul este ca sprijinul financiar să fie perceput nu ca un ajutor pentru beneficiari, ci ca o sursă de profit disproporționat pentru intermediari.