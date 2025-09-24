Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
24 sept. 2025 | 06:45
de Andrei Simion

Controverse în programul REPowerEU: prosumatorii acuză instalarea de baterii ieftine și neomologate

Social
Controverse în programul REPowerEU: prosumatorii acuză instalarea de baterii ieftine și neomologate
Controverse în programul REPowerEU / Foto: Soleos Solar Energy

Beneficiarii voucherelor de 5.000 de euro pentru baterii de stocare susțin că primesc echipamente sub valoarea finanțării, în timp ce ministerul îi trimite să verifice singuri omologarea la distribuitorii de energie.

Programul REPowerEU, derulat prin PNRR și coordonat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a fost conceput pentru a sprijini 20.000 de prosumatori în achiziția de baterii de stocare a energiei produse de panourile fotovoltaice. Valoarea fiecărui voucher este de 5.000 de euro, însă în faza de implementare au apărut acuzații privind echipamentele furnizate.

Numeroși beneficiari reclamă că instalatorii le oferă o singură opțiune, bateria Livoltek AC Couple, disponibilă pe piață la un preț mult sub valoarea voucherului. În plus, Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) afirmă că aceste produse nu ar fi omologate pe piața românească, situație care ar putea bloca racordarea la rețea.

Vezi și:
Bateriile mari, probleme și mai mari: realitatea dură a încărcării camioanelor electrice în Germania
Bateriile care sfidează timpul: Studiul care demontează mitul despre viața scurtă a vehiculelor electrice

Reclamații privind „profituri excesive” și lipsă de alternative

Mai mulți prosumatori spun că instalatorii refuză să le ofere alternative și impun echipamentele Livoltek, în ciuda faptului că prețul de achiziție nu depășește 2.000 de euro. „Dacă vrei, bine, dacă nu, la revedere”, a povestit un beneficiar din Sibiu, citat de HotNews.ro. În aceste condiții, instalatorii ar rămâne cu diferențe consistente din valoarea voucherului, ceea ce mulți consideră un „mecanism de profit” mascat.

Pe grupurile online dedicate prosumatorilor, situația este intens discutată. Termeni precum „golăneală” sau „bătaie de joc” apar frecvent în mesajele celor care se simt nedreptățiți. Asociația Prosumatorilor susține, de asemenea, că peste 70% dintre participanții la un sondaj au primit oferte exclusiv pentru același tip de echipament, ceea ce arată o lipsă de diversitate pe piață.

Reprezentanții unor firme de instalații răspund că prețul final nu reflectă doar costul bateriei, ci și cheltuielile logistice, manopera, transportul, documentația și service-ul post-instalare. De asemenea, unii instalatori subliniază că echipamentele respectă cerințele minime din ghidul de finanțare, iar capacitatea lor depășește standardul obligatoriu de 5 kWh.

Ministerul pasează responsabilitatea către distribuitori

În fața criticilor, MIPE a transmis că nu are competența de a impune anumite branduri sau modele, ci doar de a verifica respectarea caracteristicilor tehnice minime. Instituția recomandă beneficiarilor și firmelor de instalații să se asigure că echipamentele sunt certificate și acceptate de distribuitorii de energie.

Totuși, primele răspunsuri de la distribuitori ridică semne de întrebare. Distribuție Oltenia a confirmat că bateriile Livoltek nu se regăsesc în baza sa de date și că, în lipsa unei omologări, nu pot fi emise certificate de racordare.

Producătorul chinez, prin filiala locală Hexing România, susține contrariul: bateriile ar fi conforme și omologate, iar informațiile contrare ar fi „speculații răspândite de conturi anonime”. Compania recunoaște însă că prețul final al ofertelor ține exclusiv de politica instalatorilor și poate include costuri suplimentare.

Disputa dintre prosumatori, instalatori, distribuitori și autorități scoate în evidență vulnerabilitățile unui program european cu impact major. În lipsa unor mecanisme clare de verificare și transparență, riscul este ca sprijinul financiar să fie perceput nu ca un ajutor pentru beneficiari, ci ca o sursă de profit disproporționat pentru intermediari.

Trump la ONU numește schimbările climatice „o păcăleală colosală”. Predicțiile „au fost făcute de oameni proști”
Recomandări
Bang & Olufsen lansează căștile Beo Grace, cu design premium și tehnologie avansată. De ce sunt perfecte pentru muzica ta preferată și pentru starea de bine
Bang & Olufsen lansează căștile Beo Grace, cu design premium și tehnologie avansată. De ce sunt perfecte pentru muzica ta preferată și pentru starea de bine
Când opresc șoferii la trecerea de pietoni, dacă a pășit o persoană pe zebră. Așa eviți amenda de 1.600 de lei și nu pierzi permisul de conducere pentru 60 de zile
Când opresc șoferii la trecerea de pietoni, dacă a pășit o persoană pe zebră. Așa eviți amenda de 1.600 de lei și nu pierzi permisul de conducere pentru 60 de zile
Depășirea vitezei legale în România fără amendă. Cu cât poți să circuli pe drumurile publice
Depășirea vitezei legale în România fără amendă. Cu cât poți să circuli pe drumurile publice
Incendiu puternic în București. Au fost trimise mai multe mesaje Ro-Alert pentru mai multe sectoare
Incendiu puternic în București. Au fost trimise mai multe mesaje Ro-Alert pentru mai multe sectoare
WhatsApp introduce opțiunea de traducere în timp real, direct pe telefon
WhatsApp introduce opțiunea de traducere în timp real, direct pe telefon
Cât costă să irigi un hectar de porumb? Calculul făcut de un fermier român
Cât costă să irigi un hectar de porumb? Calculul făcut de un fermier român
Ce este venitul minim de incluziune (VMI) şi cine poate beneficia de bani, în 2025
Ce este venitul minim de incluziune (VMI) şi cine poate beneficia de bani, în 2025
REVIEW ZTE nubia Neo 3 GT – ai fi uimit cât de bun poate fi un telefon de gaming de 1.400 de lei. Smartphone-ul cu 12GB RAM și 5000 mAh care își justifică rapid banii
REVIEW ZTE nubia Neo 3 GT – ai fi uimit cât de bun poate fi un telefon de gaming de 1.400 de lei. Smartphone-ul cu 12GB RAM și 5000 mAh care își justifică rapid banii
Revista presei
Adevarul
Trump, probleme cu teleprompterul și scările rulante la Adunarea Generală a ONU. Mesaj tranșant pentru Europa
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cu ce se ocupă Mayra, sora mai mică a lui Toto Dumitrescu? Singura fiică a fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, o tânără superbă
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 24 septembrie. Zodiile care au parte de belşug, stau extraordinar cu banii
Playtech Știri
În urmă cu 12 ani, Ghiţă Ciobanul devenea celebru datorită unei reclame la telefonie mobilă. Cum arată acum cel mai cunoscut oier din România?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...