Concertul lui Robbie Williams din Turcia a fost interzis din „motive de securitate”. Problema, legată de ziua aleasă pentru show

Un concert mult așteptat în Istanbul s-a transformat într-o surpriză neplăcută pentru fanii internaționali ai cântărețului britanic Robbie Williams. Planurile artistului de a urca pe scenă pe 7 octombrie au fost brusc anulate, iar motivul invocat de autoritățile turce a stârnit numeroase reacții în mediul online și în rândul organizațiilor neguvernamentale.

Concertul lui Robbie Williams, anulat din motive de securitate

Autoritățile turce au decis să interzică spectacolul programat la Istanbul din „motive de securitate”, a declarat o sursă din biroul guvernatorului orașului pentru AFP. Decizia vine după ce mai multe ONG-uri au făcut apel la manifestații împotriva prezenței cântărețului britanic în Turcia, în special datorită zilei alese pentru concert.

Show-ul era programat exact pe 7 octombrie, aniversarea atacului fără precedent al mișcării Hamas asupra Israelului în 2023, care a declanșat un război în Gaza și a provocat proteste și manifestații la nivel internațional. Contextul politic sensibil a fost un factor esențial în decizia de anulare.

Compania organizatoare a confirmat că spectacolul a fost anulat „în conformitate cu o decizie luată de biroul guvernatorului din Istanbul” și a precizat că rambursarea biletelor va fi realizată în curând prin platforma de achiziție.

Reacția lui Robbie Williams

Cântărețul în vârstă de 51 de ani și-a exprimat dezamăgirea pe contul său de Instagram:

„Îmi pare extrem de rău că nu pot să cânt la Istanbul săptămâna viitoare. Autoritățile municipale au anulat spectacolul în interesul siguranței publice. Ultimul lucru pe care mi-l doresc este să pun în pericol siguranța fanilor mei. Siguranța lor este pe primul loc”.

Robbie Williams a mai concertat în Israel în 2015 și 2023, în ciuda apelurilor la boicot lansate de grupuri pro-palestiniene.

apelurile ONG-urilor și precedentul din septembrie

Printre organizațiile care au cerut anularea concertului se numără Platforma de solidaritate islamică, care planificase manifestații sub sloganul

„Robbie Williams, sionistule, pleacă din Turcia!”. Apelurile ONG-urilor au avut un impact semnificativ asupra deciziei autorităților.

Aceasta nu este prima situație de acest fel în Turcia. În septembrie, autoritățile au interzis un concert al cântărețului francez Enrico Macias, în vârstă de 86 de ani, după proteste legate de opiniile sale pro-israeliene. Macias a declarat atunci pentru AFP că este „profund surprins și întristat că nu poate să-și vadă publicul, cu care a împărtășit întotdeauna valorile păcii și fraternității”.