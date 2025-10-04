Boala de care spune că suferă Robbie Williams: „Mergeam pe stradă zilele trecute şi am înţeles că aceste gânduri intruzive sunt inerente acestui sindrom”

Robbie Williams a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate mintală, dezvăluind că suferă de sindromul Tourette, o tulburare care, în cazul său, se manifestă mai mult la nivel interior. Artistul britanic a explicat că gândurile intruzive care îl copleșesc fac parte din acest diagnostic, iar în timp a învățat să le recunoască și să le gestioneze.

Ce este sindromul Tourette și cum îl afectează pe Robbie Williams

Cântărețul a vorbit despre experiențele sale în cadrul podcastului ”I’m ADHD! No You’re Not”, unde a explicat că a realizat recent că simptomele sale corespund sindromului Tourette.

”Mi-e clar că am acest sindrom. Mergeam pe stradă zilele trecute şi am înţeles că aceste gânduri intruzive sunt inerente acestui sindrom”, a mărturisit artistul.

De obicei, tulburarea se manifestă prin ticuri motorii și vocale, însă în cazul său efectele se resimt mai ales la nivel mental. Robbie Williams spune că se confruntă cu valuri de gânduri involuntare și cu o tensiune interioară accentuată, mai ales în perioadele de stres sau oboseală.

Depresie, anxietate și izolare: ”Mă simt confortabil doar în pat”

În același interviu, Robbie Williams a vorbit și despre alte tulburări cu care se confruntă, printre care depresia, anxietatea și agorafobia.

”Când sunt în pat, mă simt în zona mea de confort. În orice alt loc, mă simt inconfortabil”, a mărturisit el.

Artistul a descris această combinație de afecțiuni ca fiind un ”cocktail serios”, cu efecte devastatoare asupra vieții sale sociale și profesionale. El a explicat că, deși simptomele au fost „oribile” în perioada tinereții, odată cu vârsta a reușit să le țină mai bine sub control.

”Am încercat să le remediez cu medicamente şi încă încerc să aflu cauza şi motivul”, a precizat el. Sprijinul constant al partenerei sale, Ayda Field, a fost esențial în procesul de vindecare.

Frica de scenă și stresul post-traumatic al celebrității

Deși este unul dintre cei mai apreciați artiști pop ai ultimelor decenii, Robbie Williams a recunoscut că ideea de a urca pe scenă îi provoacă adesea stres și teamă. El spune că suferă de o formă de ”stres post-traumatic” asociată cu faima și presiunea lumii spectacolului.

Cântărețul a fost diagnosticat cu tulburare de deficit de atenție în urmă cu 20 de ani și a vorbit de multe ori despre lupta sa cu dependențele.

Deși a trecut prin perioade dificile, artistul britanic continuă să își mențină optimismul și să își împărtășească povestea, pentru a ajuta și alți oameni care se confruntă cu probleme similare.

