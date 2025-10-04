Ultima ora
Sean ‘Diddy’ Combs, condamnat la peste 4 ani de închisoare pentru proxenetism. Rapperul va plăti și o amendă de 500.000 de dolari”
04 oct. 2025 | 15:49
de Badea Violeta

Boala de care spune că suferă Robbie Williams: „Mergeam pe stradă zilele trecute şi am înţeles că aceste gânduri intruzive sunt inerente acestui sindrom”

Vedete și media
Boala de care spune că suferă Robbie Williams: „Mergeam pe stradă zilele trecute şi am înţeles că aceste gânduri intruzive sunt inerente acestui sindrom”
3imagini

Robbie Williams a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate mintală, dezvăluind că suferă de sindromul Tourette, o tulburare care, în cazul său, se manifestă mai mult la nivel interior. Artistul britanic a explicat că gândurile intruzive care îl copleșesc fac parte din acest diagnostic, iar în timp a învățat să le recunoască și să le gestioneze.

Ce este sindromul Tourette și cum îl afectează pe Robbie Williams

Cântărețul a vorbit despre experiențele sale în cadrul podcastului ”I’m ADHD! No You’re Not”, unde a explicat că a realizat recent că simptomele sale corespund sindromului Tourette.

”Mi-e clar că am acest sindrom. Mergeam pe stradă zilele trecute şi am înţeles că aceste gânduri intruzive sunt inerente acestui sindrom”, a mărturisit artistul.

De obicei, tulburarea se manifestă prin ticuri motorii și vocale, însă în cazul său efectele se resimt mai ales la nivel mental. Robbie Williams spune că se confruntă cu valuri de gânduri involuntare și cu o tensiune interioară accentuată, mai ales în perioadele de stres sau oboseală.

Depresie, anxietate și izolare: ”Mă simt confortabil doar în pat”

În același interviu, Robbie Williams a vorbit și despre alte tulburări cu care se confruntă, printre care depresia, anxietatea și agorafobia.

”Când sunt în pat, mă simt în zona mea de confort. În orice alt loc, mă simt inconfortabil”, a mărturisit el.

Artistul a descris această combinație de afecțiuni ca fiind un ”cocktail serios”, cu efecte devastatoare asupra vieții sale sociale și profesionale. El a explicat că, deși simptomele au fost „oribile” în perioada tinereții, odată cu vârsta a reușit să le țină mai bine sub control.

”Am încercat să le remediez cu medicamente şi încă încerc să aflu cauza şi motivul”, a precizat el. Sprijinul constant al partenerei sale, Ayda Field, a fost esențial în procesul de vindecare.

Vezi și Robbie Williams a amânat concertul de pe 3 iunie din Bucureşti. Când va cânta în România, de fapt!

Frica de scenă și stresul post-traumatic al celebrității

Deși este unul dintre cei mai apreciați artiști pop ai ultimelor decenii, Robbie Williams a recunoscut că ideea de a urca pe scenă îi provoacă adesea stres și teamă. El spune că suferă de o formă de ”stres post-traumatic” asociată cu faima și presiunea lumii spectacolului.

Cântărețul a fost diagnosticat cu tulburare de deficit de atenție în urmă cu 20 de ani și a vorbit de multe ori despre lupta sa cu dependențele.

Deși a trecut prin perioade dificile, artistul britanic continuă să își mențină optimismul și să își împărtășească povestea, pentru a ajuta și alți oameni care se confruntă cu probleme similare.

Vezi și Sindromul Tourette, explicat. Totul despre afecțiunea de care suferă câștigătorul iUmor, Andrei Ungureanu!

Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
Recomandări
Jocuri video Xbox gratis, dar cu pauze publicitare. Ce vrea Microsoft cu Xbox Cloud Gaming
Jocuri video Xbox gratis, dar cu pauze publicitare. Ce vrea Microsoft cu Xbox Cloud Gaming
Cum poți beneficia de servicii medicale gratuite dacă nu ești asigurat. Motivul pentru care s-au supraaglomerat camerele de gardă ale spitalelor
Cum poți beneficia de servicii medicale gratuite dacă nu ești asigurat. Motivul pentru care s-au supraaglomerat camerele de gardă ale spitalelor
Temperatura ideală în casă iarna: cât de cald trebuie să fie în fiecare cameră
Temperatura ideală în casă iarna: cât de cald trebuie să fie în fiecare cameră
Ce pensie primești dacă ai lucrat 15 ani în străinătate. Reguli și calcule pentru români
Ce pensie primești dacă ai lucrat 15 ani în străinătate. Reguli și calcule pentru români
Circuli cu 49 km/h în localitate? Când riști amendă, puncte de penalizare și suspendarea permisului
Circuli cu 49 km/h în localitate? Când riști amendă, puncte de penalizare și suspendarea permisului
„Mini-creiere” umane crescute în laborator pentru calculatoare vii, la propriu
„Mini-creiere” umane crescute în laborator pentru calculatoare vii, la propriu
Prințul William vrea să schimbe monarhia din temelii. Mărturisirea dureroasă pe care a făcut-o despre Harry: „Sper să nu ne întoarcem la vremurile alea”
Prințul William vrea să schimbe monarhia din temelii. Mărturisirea dureroasă pe care a făcut-o despre Harry: „Sper să nu ne întoarcem la vremurile alea”
Cum se aerisește corect un calorifer și când este momentul să o faci VIDEO
Cum se aerisește corect un calorifer și când este momentul să o faci VIDEO
Revista presei
Adevarul
Cum poate fi blocată aderarea Moldovei la UE. Lecția Austria-România se repetă
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Elena Udrea și Adrian Alexandrov, surprinși în timpul unei ieșiri în doi. Detaliul care iese imediat în evidență
Playtech Știri
Actriția Mihaela Velicu spune cum a fost să lucreze cu Bromania. Este Matei Dima un șef dur?: „Sper că n-am stricat foarte multe duble”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Ce a spus Monica Gabor despre fiica ei, Irina. Cele două au parte de o reuniune emoționantă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...