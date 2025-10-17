Concediul medical vine cu drepturi suplimentari pentru angajații români. De ce nu ai voie să fii concediat

Concediul medical nu este doar o pauză necesară pentru a te repune pe picioare, ci și un scut legal care te protejează de concediere. Regula este veche în Codul muncii, dar în 2025 a căpătat clarificări importante din jurisprudență și din practica autorităților. Ai o interdicție expresă de concediere cât timp durata incapacității temporare de muncă este acoperită prin certificat medical, iar orice preaviz deja început se oprește pe perioada concediului medical. În plus, o decizie recentă a Înaltei Curți a explicat cum se citește în practică momentul interdicției, astfel încât să eviți abuzurile sau confuziile procedurale.

Pe scurt, legislația te protejează în dublu sens: nu se poate emite legal o decizie de concediere cât timp ești în incapacitate temporară de muncă și, dacă angajatorul ți-a dat deja preaviz, curgerea lui se suspendă până revii apt de muncă. Această protecție nu este un „truc” de amânare la nesfârșit, ci un mecanism de echilibru între sănătatea ta și formalitățile încetării raportului de muncă.

Ce spune legea și ce s-a clarificat recent

Baza legală este articolul 60 din Codul muncii: angajatorul nu poate dispune concedierea pe durata incapacității temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii. Asta înseamnă că, atâta timp cât ești în concediu medical, nu se poate emite în mod valabil o decizie de concediere pentru niciunul dintre motivele uzuale prevăzute de Codul muncii, cu excepția cazurilor de încetare de drept sau a situației extreme în care angajatorul își încetează activitatea. Interdicția protejează efectiv momentul emiterii deciziei, nu doar o formalitate administrativă.

În 30 septembrie 2025, o analiză jurisprudențială a confirmat explicit că interdicția privește momentul emiterii deciziei de concediere: dacă decizia se emite în timp ce ești în concediu medical, este lovită de nulitate, indiferent de data comunicării sau de data la care ar urma să producă efecte. Mesajul pentru tine este limpede: verifică întotdeauna data emiterii deciziei, nu doar data la care ai primit plicul. Această abordare se aliniază și cu alte clarificări recente ale Înaltei Curți privind suspendarea raporturilor de muncă în situații speciale, accentul fiind pus pe protecția salariatului atunci când contractul este suspendat prin efectul legii.

Ce se întâmplă cu preavizul și cu salariul în concediu medical

Dacă intri în concediu medical în timp ce ești în preaviz, nu pierzi protecția: preavizul se suspendă pe toată durata incapacității temporare de muncă și își reia cursul după ce revii apt. Asta îți permite să te tratezi fără presiunea unui termen care se scurge în paralel. Ca să eviți discuțiile, păstrează copii ale certificatelor medicale și comunică angajatorului rapid perioada exactă de suspendare.

În perioada concediului medical nu lucrezi și nu ești plătit cu salariu, dar ai dreptul la indemnizația de incapacitate temporară de muncă, calculată conform OUG 158/2005. În funcție de diagnostic, indemnizația standard este, de regulă, 75% din baza de calcul, cu situații speciale în care procentul poate ajunge la 100%. Verifică mereu pe fluturaș diferențierea între salariu și indemnizație și cere explicații la HR dacă apare neconcordanță între zilele înscrise în concediu și sumele primite.

Cum procedezi dacă primești o decizie în timp ce ești în concediu medical

Dacă primești o decizie de concediere emisă în perioada concediului medical, ai dreptul să o contești în instanță. Termenul general este de 30 de zile calendaristice de la comunicare, iar instanța poate constata nulitatea concedierii, cu consecințe precum reintegrarea și plata drepturilor salariale, după caz. Ca să îți crești șansele, păstrează dovada datei de emitere a deciziei, plicul, registrul de corespondență sau semnătura de primire, precum și certificatele medicale care acoperă intervalul. Dacă angajatorul invocă faptul că doar a comunicat decizia mai târziu, reamintește-i că interdicția privește momentul emiterii, nu al predării plicului.

Dacă erai deja în preaviz, reține că acesta rămâne suspendat cât timp durează concediul medical. La revenire, preavizul continuă de unde a rămas, iar ziua efectivă a încetării va fi recalculată. Cere un act adițional sau o informare scrisă cu noul calendar, ca să eviți erori la statele de plată sau la adeverințele de venit.

Cazuri-limită și bune practici ca să eviți capcanele

Există situații în care raportul de muncă poate înceta independent de voința părților, chiar dacă ești în concediu medical, de exemplu încetarea de drept ca urmare a dizolvării angajatorului. Aceste cazuri nu reprezintă o „ocolire” a protecției, ci o regulă specială care prevalează. Ca bună practică, verifică întotdeauna temeiul legal indicat în decizie și compară-l cu situația ta de fapt: ești sau nu în incapacitate temporară, există sau nu o cauză de încetare de drept. Dacă nu te descurci singur, cere o opinie juridică punctuală, anexând copii ale tuturor documentelor.

În final, protecția pe perioada concediului medical funcționează atunci când îți știi drepturile și le documentezi. Ține aproape HR-ul pentru clarificări, depune la timp certificatele și notează datele-cheie: începutul și sfârșitul concediului, eventualele prelungiri și orice corespondență cu angajatorul. Așa reduci riscul unui litigiu lung și îți păstrezi atât sănătatea, cât și șansele de a închide corect raportul de muncă.