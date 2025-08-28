Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
28 aug. 2025 | 07:34
de Iulia Kelt

Concedierile silențioase din 2025: cum să reacționezi dacă primești emailul în care ești anunțat că ești dat afară

Social
Concedierile silențioase din 2025: cum să reacționezi dacă primești emailul în care ești anunțat că ești dat afară
Ce sunt concedierile silențioase / Foto: Going Concern

Tot mai multe companii recurg la restructurări discrete, prin mesaje standardizate, fără ședințe tensionate sau comunicate oficiale. Ce drepturi ai ca angajat și cum poți să le valorifici.

În ultimele luni, giganții din tehnologie și nu numai au accelerat procesul de „optimizare” a echipelor. Retailul, producția și alte sectoare trec prin același fenomen: concedieri tăcute, derulate fără agitație, adesea printr-un simplu email cu un subiect neutru de tipul „Actualizare privind echipa”. În realitate, acest mesaj marchează finalul colaborării și, implicit, pierderea locului de muncă.

Specialiștii în dreptul muncii atrag atenția că, dincolo de tonul politicos și formal, impactul asupra angajaților rămâne la fel de sever: eliminarea bruscă a singurei surse de venit.

Mai mult decât atât, caracterul impersonal al comunicării face situația mai greu de contestat, chiar dacă în spatele documentelor perfect redactate se pot ascunde motive discutabile.

Concedierea „curată” pe hârtie și realitatea din culise

Legislația muncii, completată de directivele europene, garantează drepturi clare: preaviz de minimum 20 de zile lucrătoare, consultarea sindicatelor în cazul restructurărilor colective și aplicarea unor criterii obiective. Totuși, în practică, lucrurile pot arăta diferit.

Există numeroase situații în care formalitățile sunt impecabile, dar în spatele lor se află presiuni subtile sau decizii motivate strict de calcule economice.

Nu de puține ori, un post „desființat” reapare sub o altă denumire, ceea ce poate ridica semne de întrebare privind legalitatea măsurii.

În aceste cazuri, o acțiune juridică fermă sau o negociere bine fundamentată poate aduce rezultate favorabile, inclusiv compensații substanțiale pentru angajat.

De asemenea, este important de reținut că firmele mari sunt deosebit de sensibile la riscurile de imagine. Tocmai de aceea, multe preferă să ajungă la o înțelegere amiabilă, pentru a evita un proces costisitor și expunerea publică.

„Este, dacă vreți, o nouă formă de igienizare corporatistă. Emoțiile sunt scoase din peisaj, contactul direct e înlocuit de un mesaj rece și digital. Efectul însă e neschimbat: tăierea bruscă a singurei surse de venit. Ambalat frumos, pare mai curat… și, aparent, mai greu de combătut”, declară avocatul Victor Buju, partener al Buju Stanciu & Asociații.

Cum să procedezi dacă primești un email de concediere

Avocații recomandă câțiva pași concreți pentru a-ți proteja interesele:

  • nu semna imediat documentele primite;
  • solicită explicații detaliate, inclusiv criteriile care au stat la baza deciziei;
  • consultă un avocat înainte de a răspunde oficial;
  • stabilește-ți obiectivul: reintegrare, compensație financiară sau timp suplimentar pentru tranziție profesională.

În același timp, și companiile au responsabilitatea de a respecta nu doar litera legii, ci și spiritul acesteia.

O procedură corectă presupune documentarea clară a motivelor de business, criterii verificabile și aplicate uniform, reorganizări reale, precum și comunicare internă care să protejeze moralul echipei și reputația de angajator.

