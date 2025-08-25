Ultima ora
25 aug. 2025 | 14:38
de Bianca Dumbrăveanu

Complicele turcului care a deschis focul în Centrul Vechi, reținut. Ce rol avea în atac

Presupusul complice al cetățeanului turc care a scos pistolul și a tras șase focuri de armă spre o terasă din Centrul Vechi al Capitalei a fost reținut de anchetatori. În paralel, mai mulți martori urmează să fie audiați pentru a povesti ce s-a întâmplat în dimineața atacului. Surse apropiate anchetei spun că individul aflat acum în custodia poliției ar fi fost ghid pentru atacator pe străzile Bucureștiului și cel care i-ar fi oferit un rucsac, unde s-ar fi aflat arma și haine de schimb. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere confirmă prezența celor doi împreună în noaptea incidentului, ceea ce i-a determinat pe procurori să extindă cercetările și asupra acestui posibil complice.

Cum s-a desfășurat atacul

Incidentul a avut loc miercurea trecută, dimineață, pe terasa unui club din Centrul Vechi. Martorii povestesc că totul s-a întâmplat rapid: bărbatul a scos arma și a tras șase gloanțe, care au străpuns prelata localului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă panica s-a instalat imediat printre cei prezenți.

Agresorul și-a abandonat arma pe asfalt și a fugit, iar zona a fost securizată în scurt timp de polițiști și criminaliști. Pistolul a fost ridicat pentru expertiză balistică, iar anchetatorii au încercat să stabilească dacă atacul a fost planificat sau un gest de moment.

Cum ar fi sprijinit complicele atacul

Anchetatorii au urmărit imaginile de pe camerele de supraveghere și au descoperit că cei doi au fost împreună în noaptea incidentului. Potrivit ipotezei, după ce cetățeanul turc a tras focurile de armă, i-ar fi dat complicelui un rucsac ce ar fi conținut arma și haine.

Individul reținut a fost audiat ore întregi, însă nu a oferit informații relevante pentru anchetă.

Nici atacatorul nu cooperează

Nici cetățeanul turc nu a dorit să explice motivul exact al atacului sau dacă a fost vorba despre o comandă. Procurorii verifică toate variantele, în timp ce martorii care se aflau în zonă sunt chemați să dea declarații.

Atacatorul, arestat preventiv

Cetățeanul turc a fost deja arestat preventiv și se află în custodia autorităților. Acesta este acuzat de tentativă de omor calificat cu premeditare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În doar o săptămână, el a tras de două ori cu pistolul, vizând agenți de pază și persoane aflate pe terase din Centrul Vechi. Incidentul a creat panică printre trecători și a ridicat semne de întrebare cu privire la securitatea în zona centrală a Capitalei.

