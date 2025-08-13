Un polițist a lovit cu maşina un bătrân care traversa strada pe trecerea de pietoni. Ce spun oficialii Poliției județene Prahova despre incident

Un polițist aflat în timpul liber a fost implicat într-un accident rutier pe o stradă din Ploiești, autoturismul condus de acesta lovind un bătrân care traversa regulamentar pe trecerea pentru pietoni. Oficialii Poliției județene Prahova au precizat că agentul nu se afla nici sub influența alcoolului, nici sub influența substanțelor interzise, testele efectuate la fața locului fiind înregistrate de camerele purtate de agenții rutieri.

Poliţist implicat într-un accident rutier, pe o stradă din Ploieşti

Accidentul s-a produs luni seară, în jurul orei 20:25, pe strada Cameliei din municipiu. Polițistul, în vârstă de 35 de ani, conducea un autoturism în direcția Șoseaua Nordului și a acroșat un pieton de 73 de ani care traversa stradă pe trecerea pentru pietoni.

„Pentru documentarea cu exactitate a locului producerii evenimentului, a fost solicitată prezența unui tehnician criminalist. În cel mai scurt timp, după finalizarea cercetării la fața locului a unui alt accident rutier produs în localitatea Brebu, un lucrător specializat s-a deplasat pe strada Cameliei pentru efectuarea activităților specifice. Cu privire la starea psiho-fizică a conducătorului auto, acesta a fost testat la fața locului, în proximitatea autospecialei de poliție, atât cu aparatul etilotest, cât și cu aparatul DrugTest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri. Testarea a fost înregistrată cu dispozitivul Body Cam aflat în dotarea polițiștilor, înregistrarea constituind probă în dosarul penal”, au informat reprezentanții Poliției, conform News.ro.

De asemenea, instituția a menționat că pentru cercetarea locului accidentului polițiștii rutieri au folosit dispozitivul FARO FOCUS 3D, care permite „documentarea cu maximă acuratețe și în mod obiectiv a scenei evenimentului, prin scanarea și măsurarea tridimensională a împrejurimilor, în vederea obținerii unei reproduceri digitale fidele, cu detalii precise la nivel milimetric” și asigură captarea completă și exactă a probelor și elementelor existente în teren, eliminând riscul pierderii unor date importante.