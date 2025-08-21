Turcul care a tras cu armă asupra unor oameni din Centrul Vechi al Capitalei a fost arestat. Ce făcuse cu o săptămână în urmă?

Cetățeanul turc care, în decurs de o săptămână, a deschis focul de două ori asupra unor agenți de pază și a clienților unui local din Centrul Vechi al Bucureștiului a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat de tentativă de omor calificat cu premeditare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Acuzaţiile care i se aduc turcului care a tras cu arma în Centrul Vechi

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, primul incident a avut loc pe 13 august, în jurul orei 04.30. Înarmat cu un pistol letal deținut ilegal, bărbatul de 27 de ani i-a urmărit pe doi agenți de pază ai localului și a tras un foc de armă spre aceștia, pe bulevardul I.C. Brătianu. Glonțul nu și-a atins ținta, iar agresorul a fugit, abandonând armă într-un coș de gunoi.

La exact o săptămână distanță, pe 20 august, în jurul orei 02.00, individul a revenit în același local, de această dată cu un alt pistol letal. A tras șase focuri de armă spre tavan și în direcția persoanelor aflate pe terasă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Ca și prima dată, arma a fost abandonată într-un coș de gunoi înainte ca agresorul să dispară.

Bărbatul a fost arestat preventiv

„Prin aceste acțiuni, inculpatul a tulburat ordinea și liniștea publică, inducând persoanelor prezenţe o stare de temere. Din modalitatea de operare a rezultat premeditarea faptelor, dat fiind că autorul și-a procurat arme letale și a revenit la aceeași locație în două rânduri”, au precizat anchetatorii.

Reținut inițial pentru 24 de ore, bărbatul a fost ulterior arestat preventiv prin decizia Tribunalului București. Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu polițiști din mai multe structuri: Serviciul Omoruri, Arme și Explozivi, Investigații Criminale, Investigarea Criminalității Economice și Grupuri Infracționale Violente.