Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 17:01
de Diana Dumitrache

Turcul care a tras cu armă asupra unor oameni din Centrul Vechi al Capitalei a fost arestat. Ce făcuse cu o săptămână în urmă?

Actualitate
Turcul care a tras cu armă asupra unor oameni din Centrul Vechi al Capitalei a fost arestat. Ce făcuse cu o săptămână în urmă?
Acuzaţiile care i se aduc turcului care a tras cu arma în Centrul Vechi (Sursa foto: Captura video Antena3)

Cetățeanul turc care, în decurs de o săptămână, a deschis focul de două ori asupra unor agenți de pază și a clienților unui local din Centrul Vechi al Bucureștiului a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat de tentativă de omor calificat cu premeditare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Acuzaţiile care i se aduc turcului care a tras cu arma în Centrul Vechi

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, primul incident a avut loc pe 13 august, în jurul orei 04.30. Înarmat cu un pistol letal deținut ilegal, bărbatul de 27 de ani i-a urmărit pe doi agenți de pază ai localului și a tras un foc de armă spre aceștia, pe bulevardul I.C. Brătianu. Glonțul nu și-a atins ținta, iar agresorul a fugit, abandonând armă într-un coș de gunoi.

La exact o săptămână distanță, pe 20 august, în jurul orei 02.00, individul a revenit în același local, de această dată cu un alt pistol letal. A tras șase focuri de armă spre tavan și în direcția persoanelor aflate pe terasă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Ca și prima dată, arma a fost abandonată într-un coș de gunoi înainte ca agresorul să dispară.

Vezi și:
Mintea ca armă: cum te afectează războiul cognitiv, chiar dacă nu vezi nicio bombă

Bărbatul a fost arestat preventiv

„Prin aceste acțiuni, inculpatul a tulburat ordinea și liniștea publică, inducând persoanelor prezenţe o stare de temere. Din modalitatea de operare a rezultat premeditarea faptelor, dat fiind că autorul și-a procurat arme letale și a revenit la aceeași locație în două rânduri”, au precizat anchetatorii.

Reținut inițial pentru 24 de ore, bărbatul a fost ulterior arestat preventiv prin decizia Tribunalului București. Cercetările sunt coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu polițiști din mai multe structuri: Serviciul Omoruri, Arme și Explozivi, Investigații Criminale, Investigarea Criminalității Economice și Grupuri Infracționale Violente.

Un ciclon mediteranean schimbă vremea în România. După caniculă, vin furtuni puternice. Zonele vizate de noile alerte meteo
Recomandări
McDonald’s, prinsă pe picior greșit după ce un hacker a expus probleme grave de securitate
McDonald’s, prinsă pe picior greșit după ce un hacker a expus probleme grave de securitate
Unde poţi sta cu 53 de lei pe noapte la Marea Neagră? Începe „Litoralul pentru toți 2025”
Unde poţi sta cu 53 de lei pe noapte la Marea Neagră? Începe „Litoralul pentru toți 2025”
Un vlogger român, surprins la Sankt Petersburg în timpul negocierilor Rusia-Ucraina. Ce a văzut pe străzile orașului l-a uimit: „Sunt peste tot”
Un vlogger român, surprins la Sankt Petersburg în timpul negocierilor Rusia-Ucraina. Ce a văzut pe străzile orașului l-a uimit: „Sunt peste tot”
România exportă inflație în UE. Țările direct afectate de acest fenomen
România exportă inflație în UE. Țările direct afectate de acest fenomen
Cum se răcoreau bucureștenii în 1937, într-o zi de caniculă extremă. „Termometrele arătau 60 de grade. O arșiță cumplită”
Cum se răcoreau bucureștenii în 1937, într-o zi de caniculă extremă. „Termometrele arătau 60 de grade. O arșiță cumplită”
Un nou joc Star Trek Voyager promite să readucă farmecul anilor ’90 în gaming
Un nou joc Star Trek Voyager promite să readucă farmecul anilor ’90 în gaming
Andra a devenit obsesia unui român. Ce a făcut bărbatul care a primit ordin de restricţie, artista a ajuns la capătul puterilor
Andra a devenit obsesia unui român. Ce a făcut bărbatul care a primit ordin de restricţie, artista a ajuns la capătul puterilor
Cercetătorii se ceartă pe definiția plagiatului: noile riscuri aduse de lucrările generate cu inteligență artificială
Cercetătorii se ceartă pe definiția plagiatului: noile riscuri aduse de lucrările generate cu inteligență artificială
Revista presei
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cârnaţii la grătar perfect rumeniţi au un secret. Ce trebuie să faci cu 10 minute înainte de a-i pune la făcut
Playtech Știri
Ce a făcut băiatul care s-a aruncat în fața unui TIR împreună cu iubita lui chiar înainte de tragedie. Fata abia împlinise 14 ani
Playtech Știri
Cristina Şișcanu s-a filmat în camera de hotel, înainte de a merge la cină. A vrut să prezinte rochia, însă fanii nu au fost încântaţi: „Ce face omul pentru bani”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou