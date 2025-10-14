Compania Apple, dată în judecată din nou. Ce acuzații i se aduc de data asta gigantului?

Doi neurocercetători acuză Apple că ar fi utilizat mii de cărți piratate pentru a-și antrena modelul de inteligență artificială Apple Intelligence.

Apple a fost acționată în instanță în California de către doi profesori universitari din New York, care susțin că gigantul tehnologic ar fi folosit fără permisiune opere protejate prin drepturi de autor pentru a dezvolta sistemul său de inteligență artificială.

Procesul, inițiat de Susana Martinez-Conde și Stephen Macknik, cadre universitare la SUNY Downstate Health Sciences University din Brooklyn, face parte dintr-un val tot mai amplu de acțiuni legale intentate împotriva companiilor de tehnologie care utilizează date cu drepturi de autor în procesul de antrenare a modelelor AI, scrie Reuters.

Acuzații privind folosirea „bibliotecilor din umbră”

Potrivit plângerii depuse joi, cei doi cercetători afirmă că Apple ar fi recurs la așa-numite „shadow libraries”, colecții online de cărți piratate, pentru a-și alimenta modelul Apple Intelligence.

Reclamanții susțin că în aceste baze de date ar fi fost incluse și propriile lor lucrări: „Champions of Illusion: The Science Behind Mind-Boggling Images and Mystifying Brain Puzzles” și “Sleights of Mind: What the Neuroscience of Magic Reveals About Our Everyday Deceptions”.

Cei doi profesori cer despăgubiri financiare și o hotărâre judecătorească prin care Apple să înceteze orice utilizare neautorizată a materialelor protejate.

Compania nu a comentat deocamdată acuzațiile, iar avocații reclamanților nu au oferit declarații suplimentare.

Un nou episod din seria proceselor împotriva companiilor de AI

Procesul împotriva Apple se adaugă altor acțiuni similare intentate împotriva unor nume majore din industrie, precum OpenAI, Microsoft și Meta.

Toate aceste companii sunt acuzate că ar fi folosit conținut protejat, cărți, articole sau materiale muzicale, pentru a-și antrena sistemele AI fără consimțământul autorilor.

Într-un caz separat, compania Anthropic a acceptat în august să plătească 1,5 miliarde de dolari pentru a încheia un proces intentat de un grup de autori, după ce s-a descoperit că chatbotul său Claude ar fi fost antrenat cu texte neautorizate.

Lansată oficial în vara acestui an, suita Apple Intelligence include funcții integrate în iPhone și iPad, bazate pe algoritmi avansați de învățare automată.

Plângerea subliniază că, imediat după anunțul Apple privind această tehnologie, capitalizarea bursieră a companiei a crescut cu peste 200 de miliarde de dolari, „cea mai profitabilă zi din istoria sa”.

În ciuda succesului comercial, Apple se confruntă acum cu un proces care ar putea deschide un nou front în disputa globală privind limitele legale și etice ale antrenării modelelor de inteligență artificială.