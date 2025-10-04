Comoara în monede de aur și argint de 1.000.000 $, descoperită și scoasă din adâncurile apelor pe „Coasta Comorilor” din Florida

Sub apele turcoaz ale Atlanticului, în dreptul porțiunii de țărm din Florida cunoscută drept „Coasta Comorilor”, o echipă de scafandri a dat peste exact ceea ce sugerează numele: peste 1.000 de monede spaniole de aur și argint, evaluate la aproximativ 1 milion de dolari.

Descoperirea aparține companiei de salvare 1715 Fleet – Queens Jewels LLC și readuce în actualitate povestea faimoasei flote spaniole scufundate de un uragan la 31 iulie 1715, când transporta bogății spre Europa. Pe unele monede se pot distinge încă datele și însemnele monetăriilor din fostele colonii spaniole – Bolivia, Mexic și Peru –, detalii care încântă atât colecționarii, cât și istoricii ce caută firul poveștii din „epoca de aur” a imperiului, informează AP News.

Cum a ieșit comoara la lumină

Echipa a lucrat cu bărci specializate, detectoare subacvatice de metale și tehnici manuale de îndepărtare a nisipului de pe fundul mării, până când semnalele au început să indice un „pat” de monede răspândite. Nu e pentru prima oară când zona – întinsă aproximativ între Melbourne și Fort Pierce – își confirmă renumele: de-a lungul anilor, aici au mai fost recuperate sume considerabile în monede și bijuterii provenite din aceeași flotă istorică. De această dată, raritatea constă în volumul descoperirii „dintr-o singură tranșă”, dar și în starea bună a pieselor, care facilitează atribuirea cronologică și geografică.

Ce spun regulile jocului pe țărmul floridei

În Florida, cadrul legal e clar: artefactele istorice și „tezaurele” aflate pe terenuri sau în ape aparțin statului, însă echipele licențiate pot desfășura operațiuni de recuperare. De regulă, aproximativ 20% din materialul arheologic rămâne în colecții publice sau muzee, în urma unui proces de selecție și validare în instanță; restul se împarte între compania de salvare și subcontractori. Pentru fiecare obiect se întocmește o documentație amănunțită, iar piesele sunt curățate și evaluate. În felul acesta, descoperirile nu rămân doar „aur și cifre”, ci devin patrimoniu accesibil publicului larg, inclusiv prin expoziții locale.

De ce contează această descoperire

Dincolo de valoarea materială, capturile de acest tip oferă un instantaneu al economiei transatlantice de acum trei secole: monede bătute la Lima, Potosí sau Ciudad de México, cumulate în cuferele flotei și înghițite apoi de mare în haosul unui uragan. Faptul că pe mai multe piese se văd încă anii de batere și marcajele monetăriilor înseamnă date de calibrare pentru istorici – un fel de „coduri de bare” ale epocii, care ajută la reconstituirea rutelor, a fluxurilor de metale prețioase și a procedurilor de tezaurizare din secolul al XVIII-lea. Descoperirea de acum întărește reputația „Coastei Comorilor” ca zonă unde știința, arheologia subacvatică și pasiunea pentru explorare colaborează eficient.

O poveste care continuă

Deși o parte din comori au fost recuperate încă din secolul al XVIII-lea, siturile asociate „Flotei 1715” continuă să ofere surprize. Fiecare sezon de cercetare depinde de vreme, de curenți și de norocul scafandrilor care revin, an după an, pe aceleași coordonate. În timp ce o parte din descoperiri ajunge în colecții private, selecțiile păstrate de stat pentru muzee asigură că istoria rămâne vizibilă și verificabilă. Pe termen scurt, noile monede vor trece prin filtrul expertizelor; pe termen lung, ele completează o narațiune despre nave, furtuni și destine care leagă Florida de Spania și de câmpiile miniere ale Americii de Sud