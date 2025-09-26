Cometa interstelară 3I/Atlas uimește astronomii prin masa estimată la peste 33 de miliarde de tone

Un nou studiu realizat de o echipă de cercetători de la Harvard aduce în prim-plan cometa interstelară 3I/Atlas, un vizitator cosmic care trece prin Sistemul Solar și care ar putea fi cel mai masiv obiect de acest tip observat până acum. Conform calculelor, corpul ceresc ar avea o masă de peste 33 de miliarde de tone și un nucleu cu diametrul de aproximativ 5 kilometri, dimensiuni considerabil mai mari decât ale celorlalte două obiecte interstelare descoperite anterior – `Oumuamua și 2I/Borisov.

Descoperită la 1 iulie 2025, cometa s-a remarcat încă de la început prin viteza sa impresionantă, aproape dublă față de cea a vizitatorilor interstelari cunoscuți până acum. Observațiile au fost colectate de 227 de observatoare din întreaga lume, iar rezultatele sugerează că acest obiect ar putea oferi indicii importante despre modul în care se formează și se deplasează corpurile venite din afara sistemului nostru planetar.

Estimarea masei cometei nu este o sarcină simplă. Astronomii au analizat accelerația non-gravitațională a obiectului, adică modificările subtile de viteză provocate de gazele și praful eliberate atunci când cometa se apropie de Soare și se încălzește. În mod normal, acest proces de „outgassing” funcționează ca un mic propulsor, schimbând ușor traiectoria.

În cazul lui 3I/Atlas, cercetătorii au observat că accelerația suplimentară este foarte mică, deși telescopul spațial James Webb a confirmat o rată de pierdere a masei de aproximativ 150 de kilograme pe secundă. O asemenea rezistență la schimbare indică un nucleu extrem de masiv, care nu poate fi influențat ușor de forțele produse de degajarea de gaz. Concluzia: obiectul cântărește mai mult decât s-ar fi așteptat oricine, în jur de 33 de miliarde de tone.

Această valoare îl face de câteva mii de ori mai masiv decât `Oumuamua și 2I/Borisov, un fapt pe care cercetătorul Avi Loeb l-a numit „o anomalie majoră”. În mod normal, statisticile arată că ar fi trebuit să descoperim sute de mii de obiecte interstelare de dimensiuni mai mici înainte de a detecta unul atât de mare.

Forget Alien Spacecrafts: Could Interstellar Object 3I/ATLAS Be A Planet-Forming Seed?https://t.co/AJ1zudd8Lc — IFLScience (@IFLScience) September 22, 2025

Ipoteze și controverse științifice

Deși unii au speculat, inclusiv în glumă, despre o posibilă origine artificială – ideea că ar putea fi un fel de navă extraterestră –, majoritatea oamenilor de știință consideră această teorie extrem de improbabilă. „Arată ca o cometă, se comportă ca o cometă și are toate caracteristicile tipice cometelor cunoscute”, a declarat Tom Statler, cercetător principal la NASA pentru corpurile mici din Sistemul Solar.

Avi Loeb, cunoscut pentru ipotezele sale îndrăznețe, a recunoscut că sugestia privind o origine tehnologică este mai degrabă un „exercițiu pedagogic”. Totuși, el subliniază că masa neobișnuit de mare și alinierea traiectoriei cu planul ecliptic reprezintă o enigmă ce merită studiată în continuare.

Pentru comunitatea științifică, 3I/Atlas devine astfel un caz de test pentru înțelegerea rezervelor de materie din spațiul interstelar și pentru modul în care asemenea corpuri ajung să traverseze vecinătatea noastră cosmică.

Observații viitoare și așteptări

Următoarea oportunitate importantă de studiere a cometei va fi pe 3 octombrie 2025, când camera HiRISE de pe Mars Reconnaissance Orbiter ar putea obține imagini mai clare ale nucleului. Din păcate, în momentul apropierii maxime, obiectul va fi pe partea opusă a Soarelui față de Pământ, ceea ce va limita observațiile directe până în luna decembrie.

Între timp, telescopul Vera C. Rubin, aflat acum în fază operațională, promite să revoluționeze căutarea de noi obiecte interstelare. Doar în primele 10 ore de observații, acesta a identificat peste 2.000 de asteroizi, ceea ce le oferă astronomilor speranța că vor putea compara 3I/Atlas cu alte corpuri similare descoperite în viitor.

Cometa interstelară 3I/Atlas rămâne un mister fascinant: un obiect care seamănă cu o cometă obișnuită, dar care depășește cu mult așteptările în ceea ce privește masa și dimensiunea. Pe măsură ce cercetările continuă, astronomii speră să dezlege atât enigma originii sale, cât și să afle de ce asemenea vizitatori giganți din spațiul interstelar sunt atât de rar detectați.