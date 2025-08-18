Un nou obiect interstelar ridică ipoteze: Ce este 3I/ATLAS și de ce e diferit de o cometă obișnuită

Un obiect misterios, venit din afara sistemului nostru solar, alimentează din nou dezbaterile despre posibilitatea existenței unor civilizații extraterestre. Descoperit recent și denumit 3I/ATLAS, el este doar al treilea obiect interstelar observat până acum traversând vecinătatea noastră cosmică. Majoritatea astronomilor consideră că este vorba despre o cometă, însă Avi Loeb, reputatul și controversatul profesor de la Harvard, propune o teorie mult mai îndrăzneață: 3I/ATLAS ar fi un experiment pus la cale de extratereștri, menit să testeze inteligența umanității.

Loeb nu este străin de astfel de afirmații. În 2017, același astronom a sugerat că Oumuamua, primul obiect interstelar detectat, ar putea fi o navă extraterestră. De această dată, argumentele sale merg dincolo de simpla curiozitate, încercând să explice detalii care nu se potrivesc ipotezei cometei.

Obiectele interstelare sunt extrem de rare și dificil de studiat. Ele provin din alte sisteme planetare și intră întâmplător în sistemul nostru solar, purtând cu ele informații despre condițiile în care s-au format. 3I/ATLAS a atras imediat atenția cercetătorilor, iar imaginile obținute cu telescopul spațial Hubble au ridicat semne de întrebare, conform NASA.

Spre deosebire de cometele clasice, care afișează o coadă lungă formată din praf și gaz eliberate de căldura solară, 3I/ATLAS prezintă doar o „strălucire” în fața lui, fără semne clare de degajare de gaze. Mai mult, măsurătorile spectroscopice nu au detectat molecule sau atomi specifici fenomenului de sublimare al gheții, ceea ce ar fi trebuit să fie prezent dacă era într-adevăr o cometă.

Aceste detalii l-au făcut pe Loeb să sugereze că avem de-a face cu altceva: fie un obiect tehnologic trimis intenționat spre partea interioară a sistemului solar, fie un artefact cosmic cu proprietăți necunoscute. Coincidența „calendaristică” a traiectoriei – care îl aduce aproape de Marte, Venus și Jupiter – întărește pentru el ipoteza unei misiuni programate.

Teoria testului extraterestru și reacțiile comunității științifice

Într-un articol recent pe blogul său, Avi Loeb a mers și mai departe: dacă 3I/ATLAS este un obiect artificial, atunci ar putea reprezenta un fel de „test de inteligență” trimis de o civilizație extraterestră. În viziunea sa, extratereștrii ar putea presupune că omenirea recunoaște obiectele spațiale, având în vedere că impacturile cu asteroizi sau comete sunt bine documentate. Dacă însă oamenii se grăbesc să clasifice în mod eronat ceva neobișnuit, asta ar demonstra, spune Loeb, limitele noastre cognitive și ar fi un motiv pentru ca o civilizație avansată să nu ne considere o specie „de top” în galaxia Calea Lactee.

Declarațiile sale au stârnit reacții puternice. Chris Lintott, expert în comete de la Universitatea Oxford, a catalogat teoria drept „nonsens pe catalige” și o insultă la adresa muncii științifice riguroase depuse pentru înțelegerea obiectului. Pentru mulți astronomi, ideile lui Loeb sunt mai degrabă speculații menite să atragă atenția publicului decât ipoteze serioase. Totuși, chiar și criticii recunosc că anomaliile observate la 3I/ATLAS merită investigate în continuare.

Ce urmează și cum am putea răspunde unui posibil semnal

Chiar dacă majoritatea comunității științifice respinge varianta extraterestră, Loeb propune un experiment inedit: transmiterea unui mesaj simplu către obiect, în cod Morse. Mesajul ar suna astfel: „Bună, bine ai venit în cartier. Pace!”. Ideea pare desprinsă dintr-un film SF, dar pentru Loeb ar fi un mod de a verifica dacă obiectul reacționează în vreun fel, deschizând un dialog între specii.

Desigur, există explicații mult mai prozaice pentru caracteristicile lui 3I/ATLAS. Fizica obiectelor interstelare este complexă, iar lipsa unei cozi vizibile nu exclude complet natura de cometă, mai ales dacă materialele de la suprafața sa reacționează diferit la lumina solară. Totuși, fascinația pentru ipoteza extraterestră rămâne, pentru că oferă o perspectivă romantică asupra cosmosului și asupra șansei de a nu fi singuri.

Indiferent de originea sa, 3I/ATLAS este o oportunitate științifică rară. Studierea sa în detaliu ar putea aduce informații valoroase despre compoziția și dinamica obiectelor care călătoresc între stele. Iar pentru publicul larg, este o ocazie de a reflecta asupra locului nostru în univers și asupra felului în care am reacționa dacă, într-adevăr, cineva de dincolo de stele ne-ar pune la încercare.

Avi Loeb încheie cu o notă optimistă: chiar dacă ipoteza pare improbabilă, merită să abordăm astfel de întâlniri cu o minte deschisă și cu speranța că primul „blind date interstelar” ar putea fi începutul unui dialog cosmic.