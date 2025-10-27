Cometa interstelară 3I/ATLAS se apropie de Soare și va deveni tot mai activă. Ce au observat oamenii de știință

Cometa 3I/ATLAS, unul dintre cele mai rare obiecte observate vreodată în sistemul nostru solar, se pregătește să atingă punctul cel mai apropiat de Soare pe 29 octombrie 2025. Este doar al treilea obiect interstelar confirmat vreodată și, potrivit astronomilor, cel mai mare și mai rapid dintre acestea.

Observatorul Gemini South din Chile a surprins recent o imagine spectaculoasă a cometei, care străbate spațiul cu o coadă luminoasă, semn că se apropie de momentul de maximă activitate.

Pe măsură ce radiația solară încălzește gheața de pe suprafața sa, jeturi de gaz și praf sunt aruncate în spațiu, formând o coamă strălucitoare și o coadă lungă orientată în direcția opusă Soarelui.

Un vizitator dintr-un alt sistem stelar

Confirmată de NASA în iulie 2025, 3I/ATLAS provine, cel mai probabil, dintr-un sistem stelar necunoscut, aflat dincolo de granițele galaxiei noastre.

Specialiștii estimează că obiectul a petrecut milioane de ani rătăcind prin spațiul interstelar înainte de a intra în sistemul solar.

Pe 29 octombrie, cometa va atinge periheliul, adică distanța minimă față de Soare, aproximativ 1,4 unități astronomice, echivalentul a 210 milioane de kilometri. După acest punct, 3I/ATLAS va începe să se îndepărteze treptat, ieșind din vecinătatea Pământului și continuându-și drumul spre exteriorul sistemului solar.

Ce urmează după trecerea prin apropierea Soarelui

Astronomii se așteaptă ca, după periheliu, cometa să devină și mai spectaculoasă. În noiembrie, când va reapărea din spatele Soarelui, ea ar putea părea mai mare și mai strălucitoare decât în prezent, datorită activității intense declanșate de apropierea de steaua noastră.

Telescopii de la sol, observatoarele orbitale și chiar sondele aflate în drum spre Jupiter vor urmări comportamentul cometei pentru a înțelege mai bine compoziția și originea sa.

Studierea unui obiect interstelar oferă o șansă unică de a descoperi informații despre formarea și evoluția altor sisteme stelare din galaxie.

Până la următoarea sa apariție, astronomii și pasionații de spațiu așteaptă cu interes noi imagini ale cometei 3I/ATLAS, un mesager cosmic care ne amintește cât de vast și plin de mistere este universul.

De altfel, de-a lungul timpului, cometa a generat multă frică, de vreme ce nu s-a știut chiar de la început ce ar putea fi acest obiect misterios.