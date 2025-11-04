Ultima ora
04 nov. 2025 | 15:00
de Iulia Kelt

ȘTIINȚĂ
Cometa interstelară 3I/ATLAS reapare după trecerea pe lângă Soare: Primele imagini surprinse de astronomi
Ce se întâmplă cu 3I/ATLAS / Foto: Qicheng Zhang/Lowell Observatory

Cometa 3I/ATLAS, al treilea obiect interstelar descoperit vreodată, a devenit vizibilă din nou de pe Pământ, după ce a trecut în spatele Soarelui.

Primele observații optice post-perihelion au fost realizate de la Observatorul Lowell din Arizona.

Astronomul Qicheng Zhang, cercetător postdoctoral la Observatorul Lowell din Arizona, a capturat primele imagini optice ale cometei interstelare 3I/ATLAS după ce aceasta a reapărut de pe partea opusă a Soarelui, scrie Live Science.

Fotografiile, obținute atât cu telescopul Discovery al observatorului, cât și cu propriul său telescop de mici dimensiuni, arată cometa ca un punct alb ușor difuz, vizibil în centrul cadrului.

Zhang a publicat rezultatele pe blogul său Cometary, precizând că 3I/ATLAS poate fi acum observată și cu telescoape amatoare, în special din emisfera nordică.

„Tot ce este nevoie este un cer senin și un orizont estic jos. Nu va arăta spectaculos, doar ca o mică pată, dar va deveni tot mai vizibilă în următoarele zile”, a declarat astronomul pentru Live Science.

cometa interstelara

3I/ATLAS / Foto: Qicheng Zhang/Lowell Observatory

Cometa 3I/ATLAS, o vizitatoare interstelară rară

Descoperită în iulie 2025, 3I/ATLAS este doar al treilea obiect interstelar detectat până acum în Sistemul Solar. Se deplasează cu o viteză de peste 210.000 km/h, pe o traiectorie neobișnuit de plată și rectilinie.

După ce a dispărut din câmpul vizual al observatorilor de pe Pământ, cometa a atins periheliul pe 29 octombrie, ajungând la o distanță minimă de 210 milioane de kilometri de Soare.

Într-un studiu publicat pe 28 octombrie pe platforma arXiv, Zhang și un coleg au observat că 3I/ATLAS a devenit vizibil mai strălucitoare înainte de apropierea maximă de Soare, datorită emisiilor gazoase care contribuie la luminozitatea ei albastră. Totuși, sunt necesare date suplimentare pentru a confirma dacă această creștere de intensitate continuă.

cometa interstelara

3I/ATLAS / Foto: Qicheng Zhang/Lowell Observatory

O fereastră scurtă pentru observații și noi ipoteze despre originea cometei

Cometa se află acum în mișcare ascendentă față de orizontul nord-est, fiind vizibilă în zori, când Soarele este suficient de jos pentru ca lumina difuză să nu o acopere.

Telescopul Discovery este unul dintre puținele instrumente mari capabile să observe cometa la un unghi atât de apropiat de Soare, dar Zhang folosește și un telescop de 6 inci pentru a testa condițiile de vizibilitate înainte de sesiunile oficiale de observație.

Deși unele teorii din presă au speculat o posibilă origine artificială a cometei, comunitatea științifică respinge ipoteza.

Datele disponibile arată că 3I/ATLAS este o cometă naturală provenită dintr-un alt sistem stelar, posibil mai vechi cu trei miliarde de ani decât Sistemul Solar.

Expunerea îndelungată la radiațiile cosmice ar fi putut forma o crustă groasă și modificată chimic, ceea ce va îngreuna studiile privind compoziția sa originală.

„Cometa se ridică rapid deasupra Soarelui”, a mai spus Zhang. „În aproximativ o săptămână, va fi la 25-30 de grade de Soare, iar numeroase telescoape mari din lume o vor putea observa”, a continuat el.

În lunile următoare, astronomii se așteaptă la o avalanșă de noi date care ar putea dezvălui detalii cruciale despre această rarisimă călătoare interstelară.

