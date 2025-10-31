Cometa interstelară 3I/ATLAS a reapărut după trecerea prin spatele Soarelui – și nu, nu este o navă extraterestră

După câteva săptămâni în care a fost ascunsă de lumina Soarelui, cometa interstelară 3I/ATLAS a reapărut și a fost surprinsă în primele imagini de către misiunea PUNCH a NASA. Fenomenul marchează finalul unei etape importante din traiectoria obiectului cosmic – conjuncția solară și apropierea maximă de Soare (numită periheliu) – evenimente urmărite cu interes de comunitatea științifică internațională.

Deși unii entuziaști ai teoriilor conspiraționiste au sugerat că ar putea fi vorba despre o navă extraterestră, astronomii confirmă că 3I/ATLAS este, fără îndoială, o cometă naturală, originară din afara Sistemului Solar.

3I/ATLAS este doar al treilea obiect interstelar descoperit vreodată care a traversat Sistemul Solar, după celebra 1I/ʻOumuamua (descoperită în 2017) și 2I/Borisov (2019). Spre deosebire de acestea, noua cometă s-a dovedit a fi mult mai activă, eliberând jeturi de gaz și praf pe măsură ce s-a apropiat de Soare.

Potrivit NASA, cometa a fost observată pentru prima dată în iulie 2025, iar traiectoria sa a fost calculată rapid: un drum eliptic, extrem de alungit, ce confirmă originea sa dintr-un alt sistem stelar. În ultimele zile, ea a trecut la periheliu — cel mai apropiat punct de Soare — moment în care activitatea ei a crescut semnificativ.

Cercetătorii au raportat chiar prezența unui „anti-coadă” (o dâră de particule orientată în direcția opusă celei obișnuite), precum și posibile jeturi de material, semn că obiectul este foarte dinamic.

„Este o cometă remarcabil de activă și posibil mai veche decât celelalte două vizitatoare interstelare, poate chiar de două ori mai bătrână decât Sistemul nostru Solar”, a declarat astrofizicianul Alfredo Carpineti, pentru IFLScience.

Comet 3I Atlas is back in the field of view of the PUNCH WFI instruments. Here is co-added stack of all of the images from the clear filter (centered around 550nm) from October 27th. [image or embed] — kwalsh4a.bsky.social (@kwalsh4a.bsky.social) October 28, 2025 at 11:58 PM

Ipoteza „navei extraterestre” a fost infirmată din nou

Ca și în cazul lui ʻOumuamua, au apărut rapid teorii care sugerau că 3I/ATLAS ar putea fi un obiect artificial, construit de o civilizație extraterestră. Ideea a fost relansată de profesorul Avi Loeb, de la Harvard, cunoscut pentru ipotezele sale nonconformiste privind vizitatorii interstelari.

Conform acestei teorii, periheliul ar fi putut reprezenta momentul în care „nava” își folosea gravitația Soarelui pentru o manevră numită Oberth, care i-ar fi permis să se reorienteze spre Pământ.

Totuși, realitatea științifică a contrazis speculațiile. Datele colectate până acum arată că 3I/ATLAS și-a continuat exact traiectoria calculată inițial, fără nicio deviere neobișnuită sau modificare de viteză. „Cometa a trecut prin conjuncția solară și periheliu fără schimbări în mișcarea sa. Se comportă perfect normal”, a transmis echipa de la NASA.

În ciuda faptului că analiza completă a datelor va fi întârziată din cauza închiderii guvernului SUA, fluxul automat de informații din sateliții PUNCH a confirmat traiectoria constantă a cometei. Prima imagine publicată a fost, de altfel, descoperită de un astronom amator, care a accesat public datele misiunii.

Pe scurt, în ciuda așteptărilor unora, cometa nu s-a transformat în navă spațială și nici nu s-a îndreptat către Pământ. 3I/ATLAS rămâne un obiect natural, un mesager cosmic venit de la stele îndepărtate, care continuă să-și urmeze drumul către marginile Sistemului Solar.

Ce urmează: ESA va studia cometa din spațiul profund

După trecerea de periheliu, cometa se află acum în interiorul orbitei lui Marte, dar se îndepărtează treptat de Soare. Chiar dacă nu va mai fi la fel de luminoasă, interesul pentru ea nu scade.

Agenția Spațială Europeană (ESA) a anunțat că va folosi misiunea JUICE (aflată în drum spre Jupiter) pentru a observa cometa din spațiul profund. Observațiile vor avea loc în două etape: între 2 și 25 noiembrie 2025, cu ajutorul a cinci instrumente științifice — o cameră, un spectrometru în infraroșu apropiat, un spectrometru UV, un instrument submilimetric și un senzor pentru atomi neutri.

„Suntem la o distanță de aproximativ 0,5 unități astronomice, deci vom face doar observații de la distanță”, a explicat Olivier Witasse, coordonatorul științific al misiunii JUICE. Totuși, el avertizează că transmisia datelor va fi lentă: „Din cauza poziției navei față de Pământ, rata de descărcare este scăzută. Ne așteptăm să primim toate informațiile abia în februarie 2026.”

În lunile următoare, și alte observatoare, inclusiv telescoape terestre, vor urmări 3I/ATLAS. Cel mai interesant moment va fi pe 19 decembrie, când cometa va trece la 269 milioane de kilometri de Pământ, cea mai mică distanță de până acum.

De la începutul lunii noiembrie, astronomii amatori vor putea observa cometa pe cer, în zori, în apropierea planetei Venus — un spectacol rar, care marchează întâlnirea omenirii cu un vizitator venit dintr-un alt colț al galaxiei.

Descoperirea și studiul cometei 3I/ATLAS aduc o nouă perspectivă asupra originii și diversității obiectelor interstelare. Departe de a fi o „navă extraterestră”, cometa este o fereastră spre alte lumi — o relicvă a formării unui alt sistem solar, care traversează acum al nostru.

Într-un univers vast și misterios, 3I/ATLAS ne amintește că vizitatorii din afara granițelor cosmice ale Soarelui sunt rari, dar nu imposibili. Iar fiecare dintre ei ne oferă o șansă unică de a privi, pentru o clipă, povestea altor stele.