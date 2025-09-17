Coloana sonoră EA SPORTS FC 26 aduce artiști de top și primul fotbalist profesionist în playlistul oficial

EA SPORTS continuă tradiția de a influența cultura muzicală globală și dezvăluie o coloană sonoră spectaculoasă pentru FC 26, cu lansare oficială pe 26 septembrie 2025. În acest an, jucătorii vor avea parte de o experiență muzicală unică, cu peste 100 de melodii din peste 30 de țări și cu o premieră absolută: prezența unui fotbalist profesionist ca artist pe soundtrack.

Lista de melodii a FC 26 cuprinde 109 piese ce traversează genuri și continente, pe care le poți asculta chiar aici. Fanii vor regăsi nume cunoscute precum Ed Sheeran, cu o piesă specială, Fred again.., dublu laureat Grammy, dar și artiști emergenți care dau tonul noilor tendințe, cum ar fi PinkPantheress, premiată pentru producție la Billboard Women In Music, și trupa britanică The Cure, adevărați pionieri ai rockului alternativ.

Selecția nu se oprește aici: apariții surpriză vin din partea artistei braziliene Ebony, a inovatorului Afrobeats Obongjayar, a trio-ului HAIM nominalizat la Grammy și a cântăreței Joy Crookes, cunoscută pentru fuziunea elegantă de R&B și influențe sud-asiatice. În total, 27 de piese sunt lansate în premieră mondială odată cu jocul, consolidând reputația EA SPORTS de descoperitor al noilor voci ale muzicii internaționale.

„De mai bine de două decenii, EA SPORTS a modelat cultura globală, introducând milioane de jucători în muzică și artiști noi. FC 26 este una dintre cele mai diverse și îndrăznețe coloane sonore de până acum, reflectând vocea comunității prin muzică și cultură”, a declarat Steve Schnur, președinte al departamentului de muzică Electronic Arts.

Moise Kean, prima vedetă a terenului care intră și în studio

Cea mai mare surpriză a ediției 2025 o reprezintă participarea italianului Moise Kean, fotbalist de top și artist sub numele de scenă KMB. Este pentru prima dată când un jucător profesionist semnează o piesă inclusă pe coloana sonoră a seriei FC.

„Fotbalul și muzica sunt două pasiuni care unesc oamenii din întreaga lume. Faptul că acum fac parte din FC 26, nu doar ca jucător, ci și ca artist, este un vis devenit realitate”, a spus Kean. Alături de el, PinkPantheress a subliniat legătura dintre cele două lumi: „Fotbalul și muzica aduc oamenii împreună fără efort. Sper ca piesa mea să le ofere jucătorilor energie și inspirație, poate chiar pentru un gol spectaculos”.

Această combinație inedită de fotbal și creație muzicală arată cum EA SPORTS transformă coloana sonoră într-un adevărat eveniment cultural, nu doar într-un simplu playlist de fundal.

Cum poți asculta și când apare jocul

Coloana sonoră completă este deja disponibilă pe Spotify și pe majoritatea platformelor de streaming, astfel încât fanii pot intra în atmosfera FC 26 înainte de lansarea jocului. Precomenzile au început, iar data oficială de lansare este 26 septembrie 2025 pe toate platformele majore: PlayStation 5 și 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch și Nintendo Switch 2. Cei care aleg Ultimate Edition vor avea acces anticipat începând cu 19 septembrie 2025.

EA SPORTS promite că această coloană sonoră nu doar însoțește meciurile virtuale, ci creează o punte între joc, muzică și cultura globală. De-a lungul anilor, franciza a lansat artiști care ulterior au devenit nume mari – de la Glass Animals la Nia Archives – și continuă să fie un catalizator pentru noile generații de talente.

Cu un mix impresionant de superstaruri, melodii inovatoare și participarea surprinzătoare a lui Moise Kean, coloana sonoră EA SPORTS FC 26 se anunță una dintre cele mai îndrăznețe și mai variate din istoria jocurilor de fotbal. Este dovada că fotbalul și muzica pot vibra împreună, transformând fiecare meci virtual într-o experiență culturală globală.