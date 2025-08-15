Coduri galbene şi portocalii de caniculă în weekendul cu Sfânta Maria. Temperaturile cresc alarmant în următoarele ore

ANM anunţă că mai mult de jumătate de ţară se află vineri sub atenţionare cod galben de caniculă. De asemenea, sâmbătă, judeţele Bihor, Arad şi Timiş se vor afla sub avertizare cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade.

Cod galben și portocaliu de caniculă, temperaturi de până la 38°C

Vineri, 15 august, mai mult de jumătate din teritoriul României se află sub atenționare cod galben de caniculă. Potrivit meteorologilor, valul de căldură va afecta Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum şi vestul, centrul şi sudul Munteniei.

„Vineri (15 august), valul de căldură se va manifesta în Maramureş, Crişana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum şi în vestul, centrul şi sudul Munteniei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi în regiunile vestice şi nord-vestice şi izolat în cele sudice şi sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul şi sud-vestul ţării”, transmit meteorologii.

Sâmbătă: cod portocaliu în vest

Pentru ziua de sâmbătă, 16 august, Administrația Națională de Meteorologie a emis cod portocaliu de caniculă pentru Bihor, Arad și Timiș, valabil între orele 12:00 – 21:00.

„Sâmbătă (16 august), valul de căldură va persistă, iar canicula se va intensifica în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, unde disconfortul termic va fi accentuat şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade”, a precizat ANM.

În paralel, în aceeași zi, va fi în vigoare cod galben pentru Maramureş, nordul Crişanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei.

„Valul de căldură se va menţine în Maramureş, nordul Crişanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei, unde va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul ţării”, au mai precizat meteorologii.

Harta avertizărilor meteo publicată de ANM arată restrângerea zonelor afectate de temperaturi extreme în cursul weekendului, însă disconfortul termic va rămâne ridicat în mare parte din vest și sud-vest.