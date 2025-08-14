Se întorc ploile şi scad temperaturile chiar şi cu 10 grade. Zonele în care vremea se răceşte brusc

Fenomenele meteo extreme continuă să țină România sub alertă, iar după un val intens de caniculă, vremea se pregătește de o transformare radicală. Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că zilele fierbinți sunt pe cale să se încheie, odată cu venirea unui front atmosferic rece ce va aduce ploi și o scădere semnificativă a temperaturilor. Această schimbare va fi resimțită de la sfârșitul săptămânii, oferind o binemeritată răgaz după o perioadă de disconfort termic accentuat.

Caniculă prelungită înainte de răcire

Specialista de la ANM, Alina Șerban, a explicat că valul de caniculă se va menține în următoarele zile, devenind chiar mai intens în anumite zone. Astăzi, valul de căldură se intensifică în vestul țării, urmând să se extindă spre est în cursul zilei de mâine. În acest interval, disconfortul termic va fi ridicat în vestul, centrul și sudul țării.

„Vorbim de o vreme frumoasă ca aspect, un cer mai mult senin, câțiva nori și ploi răslețe vor apărea doar în zonele montane. Astăzi și mâine, disconfort termic ridicat în vestul, centrul, sudul teritoriului României. Indicele temperatură – umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități”, a precizat Alina Șerban în cadrul emisiunii „Ediție Specială” de la Antena 3 CNN.

De asemenea, sâmbătă, 16 august, canicula se va menține, cu temperaturi care vor ajunge până la 36-37 de grade Celsius în sud, centru și vest. În Capitală, vineri, temperaturile vor fi în jurul valorii de 35 de grade Celsius, cu un disconfort termic din ce în ce mai ridicat.

„În Capitală, caniculă – mâine și temperaturile vor fi în jurul valorii de 35 de grade Celsius, disconfort termic din ce în ce mai ridicat și o vreme frumoasă ca aspect”, a mai anunțat meteorologul.

Ploile se întorc de duminică

Schimbarea majoră va avea loc începând de duminică, când un front atmosferic rece va pătrunde pe teritoriul României. Ploile vor apărea inițial în regiunile vestice, extinzându-se ulterior și în restul țării. Această evoluție va duce la o scădere semnificativă a temperaturilor.

„De duminică, însă, vor apărea și ploile. La început, în regiunile vestice, apoi, și în restul teritoriului”, a declarat Alina Șerban.

După acest moment, valorile termice vor fi mult mai moderate. Pe parcursul dimineții de duminică, în jurul orelor 7-8, temperaturile vor fi plăcute, de aproximativ 18-20°C, iar spre prânz, sub un soare blând, termometrele vor indica 26-28°C. Serile vor fi liniștite și răcoroase, cu valori în jur de 20-22°C. Astfel, temperaturile nu vor mai depăși 30 de grade Celsius, marcând sfârșitul valului de caniculă.