Se întorc ploile şi scad temperaturile chiar şi cu 10 grade. Zonele în care vremea se răceşte brusc

Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
14 aug. 2025 | 13:48
de Vieriu Ionut

Ploile se întorc în România, iar temperaturile vor fi mai mici

Fenomenele meteo extreme continuă să țină România sub alertă, iar după un val intens de caniculă, vremea se pregătește de o transformare radicală. Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că zilele fierbinți sunt pe cale să se încheie, odată cu venirea unui front atmosferic rece ce va aduce ploi și o scădere semnificativă a temperaturilor. Această schimbare va fi resimțită de la sfârșitul săptămânii, oferind o binemeritată răgaz după o perioadă de disconfort termic accentuat.

Caniculă prelungită înainte de răcire

Specialista de la ANM, Alina Șerban, a explicat că valul de caniculă se va menține în următoarele zile, devenind chiar mai intens în anumite zone. Astăzi, valul de căldură se intensifică în vestul țării, urmând să se extindă spre est în cursul zilei de mâine. În acest interval, disconfortul termic va fi ridicat în vestul, centrul și sudul țării.

„Vorbim de o vreme frumoasă ca aspect, un cer mai mult senin, câțiva nori și ploi răslețe vor apărea doar în zonele montane. Astăzi și mâine, disconfort termic ridicat în vestul, centrul, sudul teritoriului României. Indicele temperatură – umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități”, a precizat Alina Șerban în cadrul emisiunii „Ediție Specială” de la Antena 3 CNN.

De asemenea, sâmbătă, 16 august, canicula se va menține, cu temperaturi care vor ajunge până la 36-37 de grade Celsius în sud, centru și vest. În Capitală, vineri, temperaturile vor fi în jurul valorii de 35 de grade Celsius, cu un disconfort termic din ce în ce mai ridicat.

