Codul Muncii 2025 – ce nu știi despre contractul tău de muncă. De ce este ilegal să ți-l modifice patronul fără să știi

Unul dintre cele mai sensibile subiecte din piața muncii din România rămâne cel al modificărilor aduse contractului individual de muncă. Deși pentru mulți angajați acest document pare fix și imuabil, realitatea juridică este mai complexă. În anumite situații, elemente esențiale ale contractului — precum salariul, funcția sau locul de muncă — pot fi modificate, dar legea impune reguli foarte clare: niciun angajator nu are voie să schimbe unilateral contractul fără acordul tău sau fără o bază legală expresă .

Deși legislația permite unele modificări „automate”, acestea sunt excepția, nu regula. Iar atunci când angajatorul operează „pe furiș” modificări în Revisal sau în contract, fără informarea ta oficială, se încalcă principiile fundamentale din Codul muncii și dreptul la informare prevăzut de legislația europeană.

Când se poate modifica legal contractul fără acordul tău

Articolul 17 din Codul muncii stabilește că orice modificare a unui element esențial din contractul individual de muncă — cum ar fi locul muncii, salariul, programul de lucru sau durata contractului — necesită, în mod normal, un act adițional semnat de ambele părți. Cu alte cuvinte, modificarea trebuie negociată și acceptată explicit de tine.

Există însă o excepție: atunci când modificarea este impusă de lege sau de un contract colectiv de muncă la nivel național, sectorial ori de unitate. De exemplu, dacă Guvernul majorează salariul minim pe economie sau dacă un contract colectiv stabilește un salariu de bază mai mare pentru o anumită funcție, angajatorul este obligat să aplice noul standard automat , fără să mai ceară semnătura angajatului.

Aici intervine principiul favorabilității, prevăzut la art. 11 din Codul muncii: niciun contract individual nu poate conține drepturi sub nivelul minim stabilit de lege sau de contractele colective. Astfel, orice clauză contrară devine nulă de drept. În aceste situații, nu e vorba despre o „negociere”, ci despre o aplicare obligatorie a unui drept superior.

De ce este ilegal ca angajatorul să modifice contractul fără să te informeze

Chiar dacă o modificare se aplică de drept, legea îi interzice angajatorului să o opereze fără să te informeze. Conform Directivei (UE) 2019/1152 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă, lucrătorul are dreptul să cunoască, în scris, orice modificare a raportului său de muncă.

În România, această obligație este transpusă prin Codul muncii: angajatorul trebuie să emită o decizie unilaterală de constatare și informare atunci când intervine o modificare legală (de exemplu, creșterea salariului minim). Această decizie nu reprezintă o opțiune, ci un act administrativ prin care angajatorul constată că modificarea a avut loc și te informează oficial despre noul tău drept.

Spre deosebire de actul adițional, decizia unilaterală nu presupune semnătura ta, dar trebuie emisă și comunicată în scris. Lipsa acestei informări poate fi considerată o încălcare a obligațiilor de transparență și bună-credință din partea angajatorului.

Dacă, în schimb, angajatorul modifică unilateral contractul fără bază legală — de exemplu, îți reduce salariul, îți schimbă locul de muncă sau programul fără acordul tău — fapta poate fi sancționată de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) și contestată în instanță. Codul muncii interzice expres acest tip de comportament, iar instanțele pot obliga angajatorul să revină asupra modificării și să plătească eventuale despăgubiri.

Ce poți face dacă descoperi că ți-a fost modificat contractul fără știrea ta

Dacă observi că salariul declarat la Revisal este diferit de cel real, că funcția sau programul de lucru au fost modificate fără să fii informat, ai dreptul să soliciți explicații scrise și să ceri angajatorului dovada actului prin care s-a făcut modificarea.

În lipsa unei justificări legale, poți depune o sesizare la ITM , care are competența de a verifica documentele, de a dispune corectarea Revisalului și de a amenda angajatorul. În plus, poți contesta în instanță modificarea unilaterală, cerând recunoașterea drepturilor tale inițiale.

Instanțele au arătat constant că relația de muncă trebuie să se bazeze pe transparență, bună-credință și respect reciproc . Angajatorul nu poate acționa ca o autoritate discreționară asupra salariatului, ci trebuie să respecte regulile de informare și consultare, inclusiv atunci când aplică modificări impuse de lege.

Respectul și claritatea, cheia unei relații de muncă corecte

Adevărul este simplu: orice modificare a contractului de muncă trebuie să fie clară, justificată și comunicată în scris. Când un angajator îți schimbă condițiile fără să te anunțe, încalcă nu doar legea, ci și principiul de încredere care stă la baza oricărui raport de muncă.

Emiterea unei decizii formale și comunicarea acesteia sunt gesturi de profesionalism, care previn neînțelegerile și conflictele. Iar pentru angajați, cunoașterea acestor reguli este esențială pentru a-și apăra drepturile și pentru a evita abuzurile.