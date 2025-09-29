Cod roșu de ploi în Spania. Valencia, Castellon și Tarragona sub „pericol extraordinar” de inundații

Estul Spaniei se confruntă cu un nou episod de vreme extremă. Agenția națională de meteorologie a emis cod roșu de precipitații pentru provinciile Valencia, Castellon și Tarragona, avertizând asupra unui ”pericol extraordinar” de inundații. Autoritățile locale și centrale mobilizează măsuri preventive, la doar 11 luni după catastrofa din 2024.

”Pericol extraordinar” de inundații în trei provincii din Spania

Agenţia spaniolă de meteorologie (AEMET) a anunţat, pe reţeaua X, că ”pericol extraordinar în provinciile Tarragona, Castellon şi Valencia pentru după-amiaza şi seara de duminică, precum şi pentru luni”, evocând posibile ”inundaţii şi viituri pe cursurile de apă”, potrivit Agerpres.

Alerta intră în vigoare progresiv, pe măsură ce sistemul frontal avansează de la nord spre sud. Prim-ministrul Pedro Sanchez a lansat un apel la prudență: populația este îndemnată să respecte recomandările Protecţiei Civile şi ale serviciilor de urgenţă.

Măsuri de urgență în Valencia

Primăria din Valencia a anunţat că şcolile şi liceele vor rămâne închise luni. De asemenea, au fost închise bibliotecile municipale, parcurile, grădinile publice, pieţele şi cimitirele pentru întreaga zi de luni, pentru a limita riscurile pentru populație.

Serviciile de urgenţă au transmis duminică după-amiază un SMS de avertizare tuturor localnicilor din zonele de coastă, recomandând ”vigilenţă maximă din cauza alertelor meteo, care intrau în vigoare începând de la ora locală 20:00 (duminică) pe litoralul nordic din Castellon şi de la ora locală 04:00 (luni) pe litoralul din Valencia”.

Lecțiile dure ale catastrofei din 2024

Episodul actual readuce în memorie tragedia din 29 octombrie 2024, când ploi extrem de abundente au provocat inundaţii devastatoare soldate cu 235 de victime.

Fenomenul ”picătura rece”, frecvent toamna pe coasta mediteraneeană, a fost intensificat de schimbările climatice și de urbanizarea accentuată a zonelor afectate.

Modul în care au fost gestionate atunci alertele și intervențiile de urgență a stârnit furia sinistraților, alimentând polemici între guvernul central de la Madrid și autoritățile regionale din Valencia cu privire la competențe și responsabilități.

De atunci, locuitorii organizează constant manifestaţii, reproşând executivului regional că nu i-a avertizat suficient de devreme despre pericolul ploilor torenţiale.

Acum, autoritățile afirmă că sistemele de alertare au fost modernizate și extinse, iar reacția preventivă este mai rapidă. Rămâne de văzut dacă aceste măsuri vor reuși să limiteze efectele unui nou episod de vreme extremă asupra comunităților din estul Spaniei.