Inundaţii puternice în Italia: peste 300 – 400 litri/mp. Imagini trimise de românii care locuiesc în zonele afectate, este cod roşu de viituri

Nordul Italiei se confruntă în aceste zile cu inundaţii de proporţii, după ce ploile torenţiale au adus în doar câteva ore cantităţi impresionante de apă. În unele localităţi, precipitaţiile au depăşit 300-400 litri pe metru pătrat, lăsând în urmă străzi transformate în râuri şi cartiere întregi izolate. Românii care locuiesc în zonele afectate au trimis imagini dramatice, surprinzând maşini luate de apă şi gospodării complet inundate. Autorităţile italiene au emis cod roşu de viituri, avertizând populaţia să evite deplasările inutile.

Ploi record în Milano şi împrejurimi

Potrivit serviciilor meteorologice, în nordul oraşului Milano au căzut, doar peste noapte, cantități record de precipitații, iar în localităţile Paderno Dugnano şi Seveso s-au înregistrat valori similare. În mai multe zone, sistemele de canalizare au cedat, iar pompierii au intervenit pentru a evacua familii întregi. Traficul rutier şi feroviar a fost serios afectat, iar şcolile din regiunile critice au rămas închise. Imaginile surprinse de românii stabiliți în zonele afectate nu mai au nevoie de nicio explicație.

Valul de vreme extremă nu a lovit doar Italia. În Franţa, şase departamente au fost plasate sub alertă portocalie de ploi şi inundaţii. În Côtes-d’Armor, nord-vestul ţării, o femeie de 55 de ani şi-a pierdut viaţa după ce maşina ei a fost luată de ape. Pompierii au raportat peste 1.500 de apeluri de urgenţă şi peste 400 de intervenţii.

În sud-est, în departamentele Vaucluse şi Bouches-du-Rhône, aproximativ 10.000 de locuinţe au rămas fără electricitate, iar zeci de zboruri au fost anulate sau redirecţionate de pe aeroportul din Marsilia. Până şi meciul dintre Olympique de Marseille şi Paris Saint-Germain a fost amânat din cauza intemperiilor.

În Spania, în regiunea Catalonia, ploile torenţiale au făcut cel puţin o victimă. Pompierii au descoperit trupul unei persoane într-un râu, după ce maşina în care se afla fusese luată de viitură. Tot acolo, 27 de persoane au fost salvate de la Mănăstirea Montserrat, după ce un versant s-a prăbuşit şi a blocat calea ferată. Pe aeroportul din Barcelona, zeci de curse au suferit întârzieri sau anulări.

Românii din Italia trimit imagini din mijlocul dezastrului

Comunitatea românească din nordul Italiei a relatat pentru presa din ţară că ploile au fost de o intensitate nemaiîntâlnită. Mulţi au surprins în filmări străzi acoperite complet de apă, garaje transformate în bazine şi maşini blocate până la jumătatea roţilor. În unele sate, oamenii au rămas izolaţi, fiind nevoie de intervenţia pompierilor cu bărci.

Specialiştii avertizează că fenomenele meteo extreme devin tot mai frecvente, în special în bazinul mediteranean. Inundaţiile, furtunile violente şi incendiile de vegetaţie alternează în doar câteva zile, punând presiune uriaşă pe autorităţi şi comunităţi.

În Italia, unde românii trăiesc în număr mare, codul roşu de viituri rămâne valabil pe tot parcursul zilei, iar meteorologii avertizează că ploile vor continua şi în următoarele zile. Populaţia este îndemnată să evite drumurile şi să urmeze cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor.