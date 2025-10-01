Cod portocaliu de ninsori, ploi abundente și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două avertizări cod portocaliu pentru intervalul 2 octombrie – 3 octombrie 2025, ce vizează atât zonele de câmpie și litoral, cât și masivele montane. Fenomenele prognozate includ ploi însemnate cantitativ, lapoviță, ninsori și vânt puternic, cu risc de viscol la altitudini mari.

Vânt puternic în sud și în București

Prima avertizare, valabilă de joi, 2 octombrie, ora 20:00, până vineri, 3 octombrie, ora 10:00, vizează sudul țării. Județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București, dar și litoralul Constanței se vor confrunta cu rafale de vânt de 70–85 km/h.

Aceste intensificări pot produce doborâri de arbori, avarii la rețelele electrice și dificultăți majore în trafic. Autoritățile avertizează că deplasările pe timp de noapte vor fi îngreunate, iar pentru conducătorii auto se recomandă reducerea vitezei și prudență sporită în condiții de vizibilitate redusă.

Ninsori abundente și strat consistent de zăpadă la munte

Cea de-a doua avertizare cod portocaliu este în vigoare din 2 octombrie, ora 10:00, până pe 3 octombrie, ora 10:00 și privește zona montană a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu.

La altitudini de peste 1500–1600 de metri, meteorologii anunță ninsori abundente și depunerea unui strat de zăpadă de 30–40 cm. În plus, vântul va sufla cu putere, determinând viscol și reducerea semnificativă a vizibilității.

Aceste condiții vor afecta în special drumurile montane și zonele turistice, unde accesul ar putea deveni dificil. Salvamontiștii recomandă evitarea traseelor alpine în această perioadă, întrucât pericolul de accidente este ridicat.

Recomandări pentru populație

ANM și Inspectoratul pentru Situații de Urgență le recomandă cetățenilor să fie precauți, să evite deplasările în zonele vizate de fenomenele extreme și să urmărească periodic informările oficiale.

În sud, locuitorii sunt sfătuiți să asigure obiectele care pot fi luate de vânt, să evite parcarea mașinilor sub copaci sau lângă panouri publicitare și să rămână atenți la posibile întreruperi de curent electric. La munte, turiștii și localnicii trebuie să ia în calcul schimbările rapide de vreme, să fie echipați corespunzător și să nu se aventureze pe trasee periculoase.

România se confruntă, așadar, cu un episod de vreme severă, ce aduce simultan ploi abundente, lapoviță, vânt puternic și ninsori consistente la altitudini mari. Autoritățile atrag atenția că fenomenele pot avea impact semnificativ asupra traficului și siguranței populației, motiv pentru care respectarea recomandărilor este esențială.