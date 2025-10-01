Ceaţă şi frig, în prima zi de octombrie. Anunţ de la ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis în această dimineață mai multe avertizări cod galben de ceață, valabile pentru intervalul 6:00 – 9:00, care vizează mai multe regiuni din țară.

Avertizări de ceață în dimineața zilei de 1 octombrie 2025

Județul Brașov. Între orele 6:50 și 9:00, localitățile Făgăraș, Victoria, Șinca, Recea, Mândra, Voila, Șercaia, Hârseni, Viștea, Ucea, Părău, Lisa, Beclean, Sâmbăta de Sus și Drăguș se vor confrunta cu fenomen de ceață densă, ce reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri.

Județele Arad, Timiș și Hunedoara. Un alt mesaj de cod galben, emis pentru intervalul 6:15 – 9:00, vizează mai multe localități din județele Arad, Timiș și Hunedoara. Printre zonele afectate se numără Gurahonț, Hălmagiu, Săvârșin, Bârzava, Margina, Curtea, Pietroasă, dar și centre urbane importante precum Deva, Hunedoara și Orăștie. Și aici, vizibilitatea va fi scăzută local sub 200 m și izolat chiar sub 50 m, ceea ce creează dificultăți majore în trafic.

Județul Alba. Între orele 6:00 și 9:00, ceața va afecta zona joasă a județului Alba, incluzând orașele Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Blaj și Cugir, precum și numeroase comune și sate din împrejurimi. Șoferii sunt avertizați să circule cu prudență, deoarece vizibilitatea redusă poate spori riscul accidentelor.

Vreme rece la nivel național

Pe lângă fenomenele de ceață din această dimineață, ANM a emis și un cod de frig, valabil între 29 septembrie, ora 10:00, și 2 octombrie, ora 10:00. Vremea va fi anormal de rece pentru începutul lunii octombrie. Temperaturile maxime se vor situa între 11 și 20 de grade, iar minimele între 1 și 10 grade, cu valori chiar mai scăzute în depresiuni.

Vor fi ploi temporare în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și nordul Moldovei se vor acumula cantități de apă între 20 și 25 l/mp. La munte, peste altitudinea de 1700 m, precipitațiile vor fi predominant ninsori, cu un strat nou de zăpadă ce poate atinge 5–10 cm.

Autoritățile recomandă prudență sporită în trafic din cauza ceții dense, folosirea luminilor de întâlnire și adaptarea vitezei la condițiile de drum. În același timp, cetățenii sunt sfătuiți să se îmbrace corespunzător temperaturilor scăzute și să se informeze constant din surse oficiale, deoarece avertizările pot fi actualizate prin mesaje de tip nowcasting.