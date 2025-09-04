Cod galben de caniculă în mare parte din țară. Temperaturile ating 35 de grade în București

Meteorologii au emis pentru joi o atenționare Cod galben de temperaturi ridicate și disconfort termic, valabilă pentru 31 de județe și municipiul București.

Atenționare meteo pentru joi și vineri

În intervalul orar 12:00 – 21:00, valul de căldură va afecta Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Munteniei și a Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei, sudul și vestul Olteniei și sud-vestul Dobrogei.

Temperaturile maxime vor fi 30 – 34°C, iar în București până la 34 – 35°C, iar ndicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Atenționarea vizează județele: Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara, Alba, Cluj, Sibiu, Brașov, Covasna, Botoșani, Iași, Brăila, Ialomița, Călărași, Prahova, Dâmbovița, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Dolj, Olt, Mehedinți, precum și parțial Caraș-Severin, Bistrița-Năsăud, Mureș, Suceava, Neamț și Constanța.

Pentru vineri, tot între orele 12:00 – 21:00, ANM menține Codul galben pentru județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Suceava, Mureș, Cluj, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba și Sibiu.

În Banat și Crișana valul de căldură se va intensifica, fiind așteptată caniculă. De asemenea, în Maramureș, mare parte din Transilvania și nord-vestul Moldovei, temperaturile rămân deosebit de ridicate. Aici, temperaturile maxime: 30 – 36°C, cu disconfort termic accentuat și ITU atingând local pragul de 80.

Prognoza meteo pentru București

Joi, în Bucureşti, între orele 12:00 şi 21:00, ANM anunţă o vreme călduroasă, cer variabil, vânt slab până la moderat. Maximă: 34 – 35°C. Vineri, însă temperaturile vor fi în ușoară scădere, dar vremea rămâne caldă. Maximă: 32 – 33°C.

Valul de căldură va persistă și în weekend, în special în regiunile sudice și vestice ale țării.