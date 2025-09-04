Ultima ora
Planul Roşu de Intervenţie, activat în Botoşani. 21 persoane implicate într-un accident între un autocar şi un autoturism. Trei oameni au murit
04 sept. 2025 | 10:51
de Diana Dumitrache

Cod galben de caniculă în mare parte din țară. Temperaturile ating 35 de grade în București

Cod galben de caniculă în mare parte din țară. Temperaturile ating 35 de grade în București
Prognoza meteo pentru următoarele zile (Sursa foto: Pixabay)

Meteorologii au emis pentru joi o atenționare Cod galben de temperaturi ridicate și disconfort termic, valabilă pentru 31 de județe și municipiul București.

Atenționare meteo pentru joi și vineri

În intervalul orar 12:00 – 21:00, valul de căldură va afecta Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Munteniei și a Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei, sudul și vestul Olteniei și sud-vestul Dobrogei.

Temperaturile maxime vor fi 30 – 34°C, iar în București până la 34 – 35°C, iar ndicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Atenționarea vizează județele: Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara, Alba, Cluj, Sibiu, Brașov, Covasna, Botoșani, Iași, Brăila, Ialomița, Călărași, Prahova, Dâmbovița, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Dolj, Olt, Mehedinți, precum și parțial Caraș-Severin, Bistrița-Năsăud, Mureș, Suceava, Neamț și Constanța.

Pentru vineri, tot între orele 12:00 – 21:00, ANM menține Codul galben pentru județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Suceava, Mureș, Cluj, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba și Sibiu.

În Banat și Crișana valul de căldură se va intensifica, fiind așteptată caniculă. De asemenea, în Maramureș, mare parte din Transilvania și nord-vestul Moldovei, temperaturile rămân deosebit de ridicate. Aici, temperaturile maxime: 30 – 36°C, cu disconfort termic accentuat și ITU atingând local pragul de 80.

Prognoza meteo pentru București

Joi, în Bucureşti, între orele 12:00 şi 21:00, ANM anunţă o vreme călduroasă, cer variabil, vânt slab până la moderat. Maximă: 34 – 35°C. Vineri, însă temperaturile vor fi în ușoară scădere, dar vremea rămâne caldă. Maximă: 32 – 33°C.

Valul de căldură va persistă și în weekend, în special în regiunile sudice și vestice ale țării.

