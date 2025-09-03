Ultima ora
de Ioana Bucur

ANM a emis cod portocaliu de furtuni cu grindină și vijelii. Localitățile aflate sub alertă imediată

METEO - VREME - ANM
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri, 3 septembrie 2025, mai multe atenționări de vreme severă imediată, valabile pentru localități din județele Cluj, Sălaj și Bihor. Meteorologii avertizează că urmează ore cu fenomene meteo extreme, de la averse torențiale și descărcări electrice, până la vijelii și grindină de mari dimensiuni.

ANM, avertizări de vreme rea

Un Cod Portocaliu de furtuni violente a fost în vigoare în intervalul 15:32 – 16:15 și a vizat localități din județele Cluj și Sălaj. Printre zonele afectate s-au numărat Huedin, Mănăstireni și Sâncraiu (Cluj), respectiv Almașu și Fildu de Jos (Sălaj). Conform ANM, aici s-au semnalat averse torențiale de 25–40 l/mp, intensificări ale vântului de până la 70 km/h și grindină de 3–4 centimetri diametru.

În paralel, mai multe Coduri Galbene au fost emise pentru alte localități. Între orele 16:35 și 18:00, atenționarea a vizează Crasna, Ip, Sâg și Valcău de Jos (Sălaj), unde se vor înregistra ploi abundente, vânt puternic și grindină. Între 16:30 și 17:30, furtunile vor afecta și localități din Bihor, precum Bratca, Vadu Crișului și Șuncuiuș, unde a fost raportată grindină de 2–3 centimetri. De asemenea, între 16:25 și 18:00, un alt Cod Galben a vizează Bălan, Hida, Creaca și alte comune din Sălaj, cu fenomene similare.

Prima zi de toamnă aduce caniculă. Zonele afectate de codul galben de căldură
ANM a emis cod portocaliu de furtuni puternice, valabil în jumătate de țară. Harta zonelor vizate

Anterior, între orele 15:20 și 16:30, ANM emisese deja o atenționare Cod Galben pentru zone din Cluj și Sălaj, avertizând asupra ploilor torențiale, grindinei și descărcărilor electrice frecvente.

Autoritățile le recomandă locuitorilor din zonele vizate să evite deplasările în aer liber pe durata furtunilor și să ia măsuri pentru protejarea bunurilor, întrucât fenomenele meteo pot produce pagube materiale semnificative.

Ce este Talveg, fenomenul meteo extrem care ajunge în România? Urmează zile cu vreme ciudată, anunţă ANM
OpenAI introduce control parental pentru ChatGPT. Ce presupune noul sistem
Un expert în călătorii dezvăluie trucul pentru a cumpăra cele mai ieftine bilete de avion. Unde şi cum trebuie să cauţi?
Nicușor Dan a dat cu lopata într-o vizită la șantierul de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. „E o mândrie pentru mine”
Singurul lot de autostradă de lângă Bucureşti care va fi deschis anul acesta. Bucureştenii sperau la mai mult
Judeţele în care chiriile au explodat înainte de începerea noului an universitar. Preţul mediu a depăşit 700 de euro pe lună
Cea mai mare despăgubire pentru o locuinţă din România a sărit de 400.000 de euro. De ce a fost afectată casa?
Reacţiile lui Ilie Bolojan, Nicuşor Dan şi Sorin Grindeanu, după vizita lui Adrian Năstase şi a Vioricăi Dăncilă în China. ”Linia PSD-ul, ştiţi, e pro-europeană”
Ce trebuie să faci la roșii în septembrie. Trucul grădinarilor la fiecare început de toamnă
