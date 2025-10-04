Circuli cu 49 km/h în localitate? Când riști amendă, puncte de penalizare și suspendarea permisului

La prima vedere, 49 km/h pare o viteză sigură și legală în oraș. Totuși, mulți șoferi sunt surprinși să primească amenzi și puncte de penalizare, chiar dacă nu au depășit aparent limita generală de 50 km/h. Explicația este una simplă: limitele de viteză pot fi reduse local, în funcție de specificul zonei și de riscurile pentru pietoni.

Limitele de viteză nu sunt aceleași peste tot

Codul Rutier 2025 prevede clar că în anumite sectoare, cum ar fi cele din apropierea școlilor, spitalelor sau trecerilor de pietoni, administratorul drumului are dreptul să stabilească o limită inferioară de circulație, de exemplu 30 km/h. În aceste condiții, un șofer care rulează cu 49 km/h depășește viteza admisă cu 19 km/h și, potrivit legii, riscă sancțiuni.

Deși regula generală impune o viteză maximă de 50 km/h în localitate, există excepții în ambele direcții. Pe unele bulevarde largi, cu mai multe benzi și fără treceri de pietoni, limita poate fi majorată la 60 sau chiar 70 km/h. În schimb, în zonele cu risc crescut, autoritățile reduc pragul maxim până la 30 km/h, pentru a proteja pietonii și pentru a diminua riscul de accidente grave.

Astfel, un șofer care ignoră indicatoarele rutiere riscă să fie surprins de radar circulând cu 49 km/h într-o zonă unde limita este 30 km/h — caz în care se consideră contravenție. Situația devine și mai gravă dacă persoana respectivă are deja puncte de penalizare acumulate.

Ce sancțiuni prevede Codul Rutier 2025

Legislația rutieră actualizată detaliază clar categoriile de sancțiuni în funcție de depășirea vitezei legale:

2–3 puncte de amendă pentru depășiri între 10 și 20 km/h;

4–5 puncte de amendă pentru depășiri între 21 și 30 km/h;

6–8 puncte de amendă pentru depășiri între 31 și 40 km/h;

9–20 de puncte de amendă pentru depășiri între 41 și 50 km/h;

Peste 50 km/h – 9–20 puncte de amendă și suspendarea permisului 90 de zile;

Peste 70 km/h – suspendarea permisului pentru 120 de zile.

În plus, pentru depășirea vitezei legale cu până la 50 km/h, șoferii primesc între 2 și 6 puncte de penalizare. Când se ajunge la 15 puncte de penalizare în decurs de șase luni, permisul se suspendă automat.

Ce riști dacă ai 49 km/h într-o zonă cu limită de 30 km/h

Un conducător auto surprins cu 49 km/h într-o zonă unde limita este de 30 km/h va primi, potrivit Codului Rutier, 2–3 puncte de amendă pentru depășirea cu 19 km/h și 2 puncte de penalizare.

Dacă șoferul are deja 13 sau 14 puncte de penalizare, aceste două puncte suplimentare duc automat la suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile. În schimb, dacă nu are alte penalizări recente, va primi doar amenda corespunzătoare și punctele aferente, fără suspendare.

Prin urmare, chiar și o abatere care pare minoră poate avea consecințe neplăcute pentru cei care ignoră indicatoarele rutiere.

Ce trebuie să rețină șoferii

Pentru a evita sancțiunile, este esențial ca șoferii să fie atenți la toate semnele și marcajele rutiere. Regula generală de 50 km/h în localitate nu se aplică automat peste tot. În multe cazuri, autoritățile locale ajustează limitele în funcție de riscurile din zonă.

În plus, dacă un șofer contestă amenda invocând regula de 50 km/h, dar în zona respectivă exista indicator de 30 km/h, argumentul nu va fi acceptat de instanță.