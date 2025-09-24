Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
24 sept. 2025 | 06:00
de Alexandru Puiu

Depășirea vitezei legale în România fără amendă. Cu cât poți să circuli pe drumurile publice

ACTUALITATE
Depășirea vitezei legale în România fără amendă. Cu cât poți să circuli pe drumurile publice
Avertisment pentru viteză, nu amendă / foto: Playtech

Pentru mulți șoferi, limita de viteză este percepută ca o recomandare flexibilă, nu ca o regulă strictă. În realitate, Codul Rutier din 2025 stabilește clar pragurile de sancțiune pentru depășirea vitezei, dar introduce și o marjă de toleranță, menită să țină cont de erorile aparatelor radar. Această „zonă gri” le permite șoferilor să depășească ușor limita, fără a primi amendă. Totuși, consecințele pot fi grave dacă depășirea, oricât de mică, contribuie la producerea unui accident.

În prezent, valoarea punctului de amendă este de 202,5 lei, ceea ce face ca și cele mai mici sancțiuni să fie considerabile. De la 405 lei pentru depășiri ușoare și până la peste 4.000 de lei și suspendarea permisului pentru cazurile grave, legislația este mai dură ca oricând.

Care este toleranța prevăzută de Codul Rutier 2025

Noul Cod Rutier nu sancționează depășirea limitei de viteză cu mai puțin de 10 km/h. Asta înseamnă că, pentru autovehiculele din categoriile A și B, poți circula fără amendă cu:

Vezi și:
Când opresc șoferii la trecerea de pietoni, dacă a pășit o persoană pe zebră. Așa eviți amenda de 1.600 de lei și nu pierzi permisul de conducere pentru 60 de zile
Diferența dintre depășire și devansare în Codul Rutier 2025 – amendă de 1.600 de lei dacă le greșești
  • 59 km/h în localitate (în loc de limita legală de 50 km/h);
  • 99 km/h pe drumurile naționale sau județene (față de limita de 90 km/h);
  • 109 km/h pe drumurile europene (față de limita de 100 km/h);
  • 129 km/h pe drumurile expres (față de 120 km/h);
  • 139 km/h pe autostradă (față de limita de 130 km/h).

Această marjă are rolul de a acoperi posibilele diferențe de măsurare ale radarelor și nu este gândită ca o „permisie oficială” pentru a conduce mai repede.

Depășirile mai mari atrag sancțiuni progresive, de la 2-3 puncte de amendă pentru +10-20 km/h, până la 20 de puncte și suspendarea permisului pentru depășiri de peste 70 km/h.

Riscurile ascunse chiar și sub limita de amendă

Deși nu primești amendă pentru o depășire mai mică de 10 km/h, acest lucru nu te scapă de răspundere în caz de accident. Dacă expertiza stabilește că viteza, chiar și cu un singur kilometru peste limita legală, a contribuit la producerea evenimentului rutier, poți fi considerat vinovat. În funcție de consecințe, instanța poate dispune sancțiuni severe, inclusiv închisoare cu executare sau anularea permisului de conducere.

Astfel, marja de toleranță trebuie privită ca o protecție împotriva erorilor tehnice, nu ca o invitație la viteză suplimentară. Mai ales în zonele aglomerate sau cu risc ridicat, chiar și câțiva kilometri în plus pot face diferența între un drum parcurs în siguranță și un accident cu urmări grave.

Trump la ONU numește schimbările climatice „o păcăleală colosală”. Predicțiile „au fost făcute de oameni proști”
Recomandări
Bang & Olufsen lansează căștile Beo Grace, cu design premium și tehnologie avansată. De ce sunt perfecte pentru muzica ta preferată și pentru starea de bine
Bang & Olufsen lansează căștile Beo Grace, cu design premium și tehnologie avansată. De ce sunt perfecte pentru muzica ta preferată și pentru starea de bine
Controverse în programul REPowerEU: prosumatorii acuză instalarea de baterii ieftine și neomologate
Controverse în programul REPowerEU: prosumatorii acuză instalarea de baterii ieftine și neomologate
Incendiu puternic în București. Au fost trimise mai multe mesaje Ro-Alert pentru mai multe sectoare
Incendiu puternic în București. Au fost trimise mai multe mesaje Ro-Alert pentru mai multe sectoare
WhatsApp introduce opțiunea de traducere în timp real, direct pe telefon
WhatsApp introduce opțiunea de traducere în timp real, direct pe telefon
Cât costă să irigi un hectar de porumb? Calculul făcut de un fermier român
Cât costă să irigi un hectar de porumb? Calculul făcut de un fermier român
Ce este venitul minim de incluziune (VMI) şi cine poate beneficia de bani, în 2025
Ce este venitul minim de incluziune (VMI) şi cine poate beneficia de bani, în 2025
REVIEW ZTE nubia Neo 3 GT – ai fi uimit cât de bun poate fi un telefon de gaming de 1.400 de lei. Smartphone-ul cu 12GB RAM și 5000 mAh care își justifică rapid banii
REVIEW ZTE nubia Neo 3 GT – ai fi uimit cât de bun poate fi un telefon de gaming de 1.400 de lei. Smartphone-ul cu 12GB RAM și 5000 mAh care își justifică rapid banii
„Ziua zero” a robinetelor uscate: tot mai multe regiuni ar putea rămâne fără apă mai repede decât ne așteptăm
„Ziua zero” a robinetelor uscate: tot mai multe regiuni ar putea rămâne fără apă mai repede decât ne așteptăm
Revista presei
Adevarul
Trump, probleme cu teleprompterul și scările rulante la Adunarea Generală a ONU. Mesaj tranșant pentru Europa
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cu ce se ocupă Mayra, sora mai mică a lui Toto Dumitrescu? Singura fiică a fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, o tânără superbă
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 24 septembrie. Zodiile care au parte de belşug, stau extraordinar cu banii
Playtech Știri
În urmă cu 12 ani, Ghiţă Ciobanul devenea celebru datorită unei reclame la telefonie mobilă. Cum arată acum cel mai cunoscut oier din România?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...