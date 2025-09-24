Depășirea vitezei legale în România fără amendă. Cu cât poți să circuli pe drumurile publice

Pentru mulți șoferi, limita de viteză este percepută ca o recomandare flexibilă, nu ca o regulă strictă. În realitate, Codul Rutier din 2025 stabilește clar pragurile de sancțiune pentru depășirea vitezei, dar introduce și o marjă de toleranță, menită să țină cont de erorile aparatelor radar. Această „zonă gri” le permite șoferilor să depășească ușor limita, fără a primi amendă. Totuși, consecințele pot fi grave dacă depășirea, oricât de mică, contribuie la producerea unui accident.

În prezent, valoarea punctului de amendă este de 202,5 lei, ceea ce face ca și cele mai mici sancțiuni să fie considerabile. De la 405 lei pentru depășiri ușoare și până la peste 4.000 de lei și suspendarea permisului pentru cazurile grave, legislația este mai dură ca oricând.

Care este toleranța prevăzută de Codul Rutier 2025

Noul Cod Rutier nu sancționează depășirea limitei de viteză cu mai puțin de 10 km/h. Asta înseamnă că, pentru autovehiculele din categoriile A și B, poți circula fără amendă cu:

59 km/h în localitate (în loc de limita legală de 50 km/h);

99 km/h pe drumurile naționale sau județene (față de limita de 90 km/h);

109 km/h pe drumurile europene (față de limita de 100 km/h);

129 km/h pe drumurile expres (față de 120 km/h);

139 km/h pe autostradă (față de limita de 130 km/h).

Această marjă are rolul de a acoperi posibilele diferențe de măsurare ale radarelor și nu este gândită ca o „permisie oficială” pentru a conduce mai repede.

Depășirile mai mari atrag sancțiuni progresive, de la 2-3 puncte de amendă pentru +10-20 km/h, până la 20 de puncte și suspendarea permisului pentru depășiri de peste 70 km/h.

Riscurile ascunse chiar și sub limita de amendă

Deși nu primești amendă pentru o depășire mai mică de 10 km/h, acest lucru nu te scapă de răspundere în caz de accident. Dacă expertiza stabilește că viteza, chiar și cu un singur kilometru peste limita legală, a contribuit la producerea evenimentului rutier, poți fi considerat vinovat. În funcție de consecințe, instanța poate dispune sancțiuni severe, inclusiv închisoare cu executare sau anularea permisului de conducere.

Astfel, marja de toleranță trebuie privită ca o protecție împotriva erorilor tehnice, nu ca o invitație la viteză suplimentară. Mai ales în zonele aglomerate sau cu risc ridicat, chiar și câțiva kilometri în plus pot face diferența între un drum parcurs în siguranță și un accident cu urmări grave.