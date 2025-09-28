Ce înseamnă ZTL de pe indicatoarele rutiere? Primeşti amenzi uriaşe dacă nu ţii cont de interdicţie

Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Atacuri cibernetice masive şi alerte cu bombă la Bucureşti, Roma, Genova şi Bruxelles. Update
28 sept. 2025 | 20:56
de Iulia Kelt

AUTO
Ce înseamnă ZTF / Foto: CityScoop

În multe orașe europene, în special în Italia, șoferii pot întâlni pe drumuri semne rutiere cu abrevierea ZTL. Acestea desemnează „Zona Traffico Limitato”, adică zone cu trafic restricționat, unde accesul este permis doar unor categorii limitate de vehicule, de regulă rezidenților sau vehiculelor autorizate.

Unde găsim ZTL și cine are voie să intre

ZTL-urile sunt implementate în mod special în centrele istorice ale orașelor, acolo unde autoritățile locale urmăresc să reducă poluarea, zgomotul și aglomerația. Străzile înguste, clădirile de patrimoniu și fluxul mare de turiști impun reguli stricte pentru a proteja zonele respective.

În majoritatea cazurilor, accesul este permis:

  • rezidenților care locuiesc în zonă;
  • vehiculelor de transport public sau de intervenție;
  • taxiurilor și mijloacelor autorizate;
  • persoanelor care dețin un permis special eliberat de primărie.

Șoferii obișnuiți, inclusiv cei aflați în vacanță, nu au voie să pătrundă cu mașina în aceste zone decât dacă au primit o autorizație prealabilă.

Amenzi consistente pentru nerespectarea regulilor

Una dintre cele mai frecvente greșeli ale turiștilor care conduc în Italia este să ignore sau să nu înțeleagă semnele rutiere care marchează intrarea într-o ZTL. Accesul neautorizat este monitorizat strict prin camere video, iar amenzile ajung direct la adresa de domiciliu a șoferului, inclusiv în alte țări ale Uniunii Europene.

Valoarea sancțiunilor variază, dar în multe orașe din Italia depășește 100 de euro pentru fiecare intrare ilegală. Situația devine și mai costisitoare dacă un șofer traversează zilnic zona fără permis, întrucât fiecare trecere este considerată o contravenție separată.

Pe lângă amenda propriu-zisă, unele autorități aplică și taxe administrative pentru procesarea documentelor și pentru transmiterea amenzilor peste granițe.

Cum să eviți amenzile în vacanță

Pentru a preveni neplăcerile și costurile neașteptate, șoferii trebuie să fie atenți la indicatoarele cu inscripția ZTL atunci când circulă prin Italia. Înainte de a intra într-un oraș, este util să consulți harta zonelor restricționate și să apelezi la parcările special amenajate la marginea centrului istoric.

Dacă ai nevoie să ajungi cu mașina în interiorul zonei, singura soluție legală este să soliciți o autorizație temporară, de regulă disponibilă prin hotelurile partenere sau direct la autoritățile locale.

ZTL-urile sunt concepute pentru a proteja patrimoniul urban și calitatea vieții rezidenților, însă pentru turiști neatenți se pot transforma într-o sursă de amenzi usturătoare. De aceea, informarea și respectarea regulilor rutiere locale rămân esențiale atunci când conduci în străinătate.

