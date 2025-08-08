Ultima ora
Dezastrul lăsat în urmă de viitura care a blocat Transfăgărășanul. 30 de mașini blocate și doi turiști dați dispăruți
08 aug. 2025 | 13:12
de Vieriu Ionut

Actualitate
Dezastrul lăsat în urmă de viitura care a blocat Transfăgărășanul. 30 de mașini blocate și doi turiști dați dispăruți
Un eveniment dramatic a avut loc pe Transfăgărășan, unde o viitură puternică a blocat complet drumul și a generat o intervenție de urgență amplă. O mare cantitate de pietre, bolovani și trunchiuri de copaci a ajuns pe carosabil, paralizând traficul și punând în pericol siguranța participanților la trafic. Pe lângă eforturile de deblocare a șoselei, autoritățile au demarat și o operațiune de căutare a doi turiști care au fost dați dispăruți în zonă.

Drumul blocat de aluviuni și intervenția jandarmilor

Viitura, care a avut loc în zona Piscu Negru, a transformat Transfăgărășanul într-un peisaj de haos. Conform presei locale, 30 de mașini au rămas captive în mijlocul aluviunilor, cu accesul blocat pe ambele sensuri. Forțele de ordine au fost mobilizate de urgență pentru a gestiona situația.

„Viitură în zona Piscu Negru, Transfăgărăşan. Pietre şi copaci pe carosabil. (…) Acţionează jandarmii din cadrul Detaşamentului Curtea de Argeş”, au transmis reprezentanţii IJJ Argeş, potrivit Agerpres.

Echipele de intervenție, formate din jandarmi de la Detașamentul Curtea de Argeș, au început imediat acțiunea de deblocare a drumului și, cel mai important, de evacuare în siguranță a persoanelor din mașinile blocate.

Doi turiști, dați dispăruți pe munte

Pe lângă situația critică de pe șosea, autoritățile s-au confruntat cu o altă problemă urgentă. În timp ce eforturile de deblocare a drumului erau în plină desfășurare, o patrulă din cadrul Postului de Jandarmi Montan Arefu a fost alertată în legătură cu dispariția a doi turiști. Aceștia făceau parte dintr-un grup de opt persoane care se aflau pe traseul care face legătura între Vârful Moldoveanu și Stâna lui Burnei. Din grupul inițial, doar șase persoane s-au întors la mașini, celelalte două fiind date dispărute.

„Acestea făceau parte dintr-un grup de 8 persoane, doar 6 dintre ele întorcându-se la maşini”, au anunțat reprezentanții IJJ Argeş.

O acțiune de căutare-salvare, la care participă jandarmii și salvamontiștii, a fost demarată de urgență, în speranța de a găsi cele două persoane în siguranță.

Recomandări esențiale pentru siguranța la munte

Acest incident subliniază pericolele la care se expun turiștii în zonele montane, mai ales în condiții meteo instabile. Autoritățile au emis o serie de sfaturi utile pentru a preveni astfel de situații în viitor:

  • Informați-vă înainte de a pleca: Este crucial să verificați prognoza meteo și starea drumurilor înainte de a porni spre zone montane.
  • Respectați indicațiile: Urmați cu strictețe indicațiile forțelor de ordine și ale salvamontiștilor.
  • Evitați zonele periculoase: Nu vă opriți în zone predispuse la alunecări de teren sau viituri.
  • Consultați sursele oficiale: Urmăriți platformele oficiale de informare pentru actualizări de trafic și vreme, pentru a fi la curent cu cele mai recente avertizări.

Situația de pe Transfăgărășan rămâne tensionată, iar eforturile de deblocare și de căutare a turiștilor continuă. Autoritățile îndeamnă la prudență maximă și la respectarea recomandărilor de siguranță, pentru a evita alte incidente.

