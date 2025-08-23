Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025 | 21:12
de Diana Dumitrache

Un motociclist a fost muşcat de urs pe Transfăgărășan. Cine este bărbatul care stătea în coloană din cauza aglomeraţiei de pe şosea

Actualitate
Un motociclist a fost muşcat de urs pe Transfăgărășan. Cine este bărbatul care stătea în coloană din cauza aglomeraţiei de pe şosea
Un urs a atacat un motociclist, pe Transfăgărășan (Sursa foto: Pixabay)

Un motociclist în vârstă de 73 de ani, cetățean străin, a fost atacat de un urs pe Transfăgărășan, în zona Valea lui Stan din județul Argeș. Incidentul s-a produs sâmbătă, în timp ce bărbatul era oprit în coloană din cauza aglomerației din trafic. Ursul, aflat pe marginea drumului, l-a mușcat de gamba piciorului drept.

Motociclist muşcat de urs pe Transfăgărășan

Inspectoratul de Poliție al Județului Argeș a anunțat că polițiștii din cadrul Secției Rurale Albeștii de Argeș au fost sesizați despre atacul ursului pe DN 7C – Transfăgărășan, în zona localității Arefu.

„Din verificările preliminare efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 73 de ani, cetățean străin, în timp ce se deplasa cu motocicletă pe direcția Baraj Vidraru – Curtea de Argeș, a oprit pe partea carosabilă, în coloană, din cauza traficului aglomerat. În acel moment, un urs aflat pe marginea drumului l-ar fi mușcat de gamba piciorului drept”, au declarat polițiștii.

Cum se simte bărbatul, conform medicilor

La fața locului a ajuns rapid un echipaj medical, care i-a acordat îngrijiri motociclistului. Acesta a fost diagnosticat cu o plagă zgâriată la nivelul piciorului drept, însă a refuzat transportul la spital.

Vezi și:
Dezastrul lăsat în urmă de viitura care a blocat Transfăgărășanul. 30 de mașini blocate și doi turiști dați dispăruți
Cum s-a produs de fapt accidentul mortal de pe Transalpina. Gestul motociclistului argentinian a provocat tragedia

Polițiștii îi avertizează pe participanții la trafic să manifeste prudență pe Transfăgărășan și să evite orice apropiere de animalele sălbatice.

