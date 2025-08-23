Un motociclist a fost muşcat de urs pe Transfăgărășan. Cine este bărbatul care stătea în coloană din cauza aglomeraţiei de pe şosea

Un motociclist în vârstă de 73 de ani, cetățean străin, a fost atacat de un urs pe Transfăgărășan, în zona Valea lui Stan din județul Argeș. Incidentul s-a produs sâmbătă, în timp ce bărbatul era oprit în coloană din cauza aglomerației din trafic. Ursul, aflat pe marginea drumului, l-a mușcat de gamba piciorului drept.

Motociclist muşcat de urs pe Transfăgărășan

Inspectoratul de Poliție al Județului Argeș a anunțat că polițiștii din cadrul Secției Rurale Albeștii de Argeș au fost sesizați despre atacul ursului pe DN 7C – Transfăgărășan, în zona localității Arefu.

„Din verificările preliminare efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 73 de ani, cetățean străin, în timp ce se deplasa cu motocicletă pe direcția Baraj Vidraru – Curtea de Argeș, a oprit pe partea carosabilă, în coloană, din cauza traficului aglomerat. În acel moment, un urs aflat pe marginea drumului l-ar fi mușcat de gamba piciorului drept”, au declarat polițiștii.

Cum se simte bărbatul, conform medicilor

La fața locului a ajuns rapid un echipaj medical, care i-a acordat îngrijiri motociclistului. Acesta a fost diagnosticat cu o plagă zgâriată la nivelul piciorului drept, însă a refuzat transportul la spital.

Polițiștii îi avertizează pe participanții la trafic să manifeste prudență pe Transfăgărășan și să evite orice apropiere de animalele sălbatice.