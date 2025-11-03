Frații Micula sunt doi afaceriști care, de ani de zile, caută să execute silit statul român. Au reușit, în urmă cu câțiva ani, să oblige Guvernul Orban să le plătească sute de milioane de euro din Fondul de Rezervă. S-a ajuns aici după ce situația a devenit de-a dreptul disperată, cu sechestre puse pe conturile unor companii de stat precum ROMATSA. Pentru a evita un blocaj total, Guvernul s-a văzut nevoit să vină cu banii.

Afacerile fraților Micula și controversele legate de numele lor

Ioan și Viorel Micula sunt doi dintre cei mai cunoscuți, dar și mai controversați oameni de afaceri din România. Gemenii, originari din satul Cucuceni, comuna Rieni, județul Bihor, au construit un adevărat imperiu economic, reunit sub umbrela European Drinks & Food Group, care include companii precum European Drinks, European Food, Scandic Distilleries și Transilvania General Import Export.

Frații Micula au lansat pe piață unele dintre cele mai cunoscute branduri autohtone: Izvorul Minunilor, Frutti Fresh, Adria, Naty, Rollo, Olla, Viva și Bürger. La un moment dat, grupul controla între 25% și 30% din piața de sucuri și bere. Afacerile lor nu se opresc la granițele țării, având investiții importante în Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Republica Moldova, Spania și Italia. În 2008, compania exporta în peste 22 de țări, inclusiv Japonia și China.

Averea gemenilor era estimată, în 2022, la peste 200 de milioane de euro, iar portofoliul lor imobiliar includea 2,2 milioane de metri pătrați de terenuri și numeroase hoteluri, atât la mare, cât și la munte: Unirea, Patria, Național (Mamaia), Banat, Romanța, Slatina, Caraiman și Prahova (Neptun-Olimp), dar și un hotel la Stâna de Vale.

Recent, numele lor a revenit în atenția publică după ce procurorii Parchetului General au declanșat o amplă anchetă în cadrul operațiunii Jupiter 4. Ancheta vizează suspiciuni de delapidare și evaziune fiscală, printr-o schemă de transfer ilegal de active între companiile grupului, în valoare de peste 163 de milioane de lei.

Acuzațiile pe care le aduc procurorii

Procurorii susțin că schema ar fi fost concepută pentru a evita recuperarea sumelor de peste 400 de milioane de euro pe care statul român trebuia să le încaseze, după ce Comisia Europeană a decis că despăgubirile acordate fraților Micula constituiau ajutor de stat ilegal.

În ultimii ani, mai multe companii din grupul Micula – European Drinks SA, European Food SA, Multipack SRL, Transilvania General Import Export SRL și Rieni Drinks SA – au înregistrat pierderi semnificative de active. În paralel, alte firme aflate sub controlul acelorași proprietari au raportat creșteri rapide, printre care European Food International SRL, European Drinks International SRL, Certinvest SRL, Plus Quadriga SRL, Pro Quadriga SRL și Royal Estates & Buildings SRL.

Din punct de vedere teoretic, un astfel de mecanism ar putea fi considerat legal, dacă creanțele invocate ar fi fost rezultatul unor relații comerciale reale, cu tranzacții efectiv derulate și evaluate corect.

Procurorii, însă, susțin că adevăratul scop al acestei structuri a fost reducerea patrimoniului companiilor obligate să returneze ajutorul de stat, astfel încât statul român să nu poată recupera bunurile prin executare silită.

Știrea inițială:

Se ajunge că din cauza unui comportament greşit al statului să plăteşti ceea ce nu ai vrea să plăteşti. Vom suplimenta bugetul MFP cu suma care trebuie plătită fraţilor MIcula, din Fondul de rezervă bugetară. Sigur că asta va goli Fondul de Rezervă şi vom fi nevoiţi să adoptăm de urgenţă o nouă rectificare bugetară”

Ludovic Orban, premierul României

E declarația premierului Ludovic Orban de vineri, 13 decembrie. O zi cu ghinion pentru statul român care, pentru a evita blocajul ROMATSA, a fost nevoit să-și dea planurile bugetare peste cap la final și să plătească sute de milioane de lei către cei doi afaceriști.

S-a ajuns aici la capătul a ani de zile de procese, tergiversări, contestații. Acțiuni prin care fiecare parte a încercat să se impună, sub o formă sau alta, în fața celeilalte. Deocamdată, statul român a pierdut. Vor mai urma procese.

Dar victoria de moment a fraților Micula nu poate fi contestată.

Frații Micula – 1, România – 0

Procesele fraților Micula cu statul sunt extrem de complicate din punct de vedere juridic, iar cei doi oameni de afaceri caută de ani de zile să execute statul român. Fitilul aprins recent s-a numit ROMATSA, companie de stat care avea conturile blocate, în contul datoriei pe care oamenii de afaceri o cer de la statul român.

Au fost câteva zile în care s-a atras atenția că ar putea exista un blocaj total la vârful companiei care dirijează traficul aerian. La mijloc e suma de 278 de milioane de euro. Din cauza acestei sume, ROMATSA nu a mai primit transferuri de la Eurocontrol și a fost nevoită să se descurce numai din rezerve. Numai că pe 24 decembrie e un nou termen de judecată între statul român și frații Micula.

Și, dacă decizia ar fi fost defavorabilă României, atunci activitatea se bloca. Așa că Guvernul a decis să intervină. A suplimentat bugetul Ministerului Finanțelor cu peste 900 de milioane de lei. Pentru a face plata către frații Micula.

În continuare, statul va continua să se judece cu cei doi oameni de afaceri. Până atunci, însă, Fondul de Rezervă rămâne gol și e nevoie de o nouă rectificare bugetară. O situație care întârzie și Legea Bugetului pe anul viitor.

Cum s-a ajuns aici? Frații Micula susține că au fost „țepuiți” de statul român. Statul român susține că deciziile luate împotriva sa nu sunt cele corecte. Și uite așa, de ani de zile, s-a tărăgănat situația și s-a ajuns într-un punct critic.

De ce e statul român dator fraților Micula

Ca să înțelegi cum s-a ajuns ca Guvernul să golească Fondul de Rezervă, trebuie să te uiți un pic la strategia fraților Micula. Printre decizii contestate și apeluri în anulare, cei doi oameni de afaceri au decis să adopte o altă strategie pentru a-și recupera banii. S-au îndreptat către cele mai profitabile companii de stat. Și au obținut punerea sub sechestru a acțiunilor sau a activelor acestora.

Executarea a fost suspendată în unele cazuri. În altele nu. Practic, statul a fost strâns cu ușa puțin câte puțin pe toate căile juridice de atac.

Războiul dintre frații Micula, care au și cetățenie suedeză, și statul român a început în anii 90. Atunci, ei au promis că vor face investiții în zone defavorizate, iar statul s-a oferit să le dea ajutoare de stat. Numai că există un cadrul extrem de bine reglementat în care se pot acorda aceste ajutoare de stat. Și aici a intervenit Consiliul Concurenței, care a spus că ajutoare sunt ilegale. Drept pentru care au fost anulate, potrivit RFI.

Considerându-se trași în piept, oamenii de afaceri au deschis un proces la Curtea de Arbitraj a Băncii Mondiale. În 2013, judecătorii le-au dat dreptate celor doi, iar România a fost obligată să le plătească acestora 84 de milioane de euro, la cursul de atunci, plus penalități și dobânzi. Problema a fost rostogolită și s-a ajuns acum la o sumă de peste 300 de milioane de euro.

Statul a încercat să minimizeze această sumă. S-a uita la datoriile European Food, firma fraților Micula care producea sucuri acidulate, și le-a anulat pentru a mai micșora suma pe care le-o datora. Dar, între timp, s-au mai deschis niște procese.

Intră pe fir instituțiile europene

În vară, Tribunalul Uniunii Europene a anulat o decizie a Comisiei Europene din 2015 privind recuperarea de către România a unor despăgubiri date fraţilor Micula. De precizat, însă, că nu e o decizie definitivă, aceasta urmând să fie luată de Curtea Europeană de Justiție. Afaceriștii nu fac decât să profite de această perioadă.

E motivul pentru care s-au îndreptat spre ROMATSA și alte companii de stat. Adică sechestru pe acțiunile deținute de stat.

Frații Micula au întocmit chiar o listă cu companiile care ar fi putut cădea victime colaterale în tot acest scandal. Printre ele se numără SC OMV Petrom, Apa Nova, British American Tabacco, CN Loteria Romana, Coca Cola HBC, Electrica Furnizare SA, Enel, GDF Suez Energy Romania, Hidroelectrica și chiar și Orange România. În cazul unora le-a ieșit, în cazul altora nu.

De ce e asociat numele Micula de Frutti Fresh și Adria

Cei doi frați sunt originari din Bihor, dar, între timp, au dobândit și cetățenie suedeză. Ei sunt cei care au pus pe picioare European Drinks, European Food, Scandic Distilleries și Transilvania General Import Export. Ai cumpărat, probabil, de-a lungul timpului branduri ca Izvorul Minunilor, Frutti Fresh, Adria, Naty, Viva și Bürger. Toate au fost deținute de frații Micula.

Ei nu au investiții doar în România – există mai multe țări în care conduc business-uri precum Ungaria, Polonia, Spania și Italia. Averea lor e una impresionantă: dețin hoteluri în mai toate colțurile țării, terenuri, dar și diverse investiții în media. Centrul Național Media, care cuprinde Național TV, N24 și Favorit TV, a beneficiat de investiții din partea celor doi afaceriști.

Scandalul dintre frații Micula și statul român merge mai departe. Greu de spus dacă Guvernul va mai reuși să obțină decizii în favoarea sa.