Percheziții la firmele fraților Micula, într-un dosar privind ajutorul de stat primit ilegal

Procurorii efectuează luni, 3 noiembrie, șase percheziții la sediile și punctele de lucru ale mai multor firme din grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula. Ancheta vizează suspiciuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală, în legătură cu ajutorul de stat primit ilegal de grup acum zece ani. Autoritățile investighează modul în care active în valoare de peste 163 de milioane de lei au fost transferate între firme sub controlul acelorași proprietari.

De ce au loc perchezițiile și ce vizează ancheta

Luni, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, împreună cu ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, efectuează șase percheziții pe raza județului Bihor.

Acțiunea, parte a operațiunii Jupiter, are ca scop descoperirea și strângerea de probe privind săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.

Anchetatorii arată că în perioada 2018–2024, activitatea a cinci persoane juridice din grup a fost administrată în mod fraudulos, printr-un mecanism contractual complex care a dus la transferul nelegal al activelor — terenuri, clădiri, echipamente și instalații — către alte societăți aflate tot sub controlul fraților Micula.

Aceste tranzacții au fost concepute pentru a limita posibilitatea statului român de a recupera sumele datorate ca urmare a ajutorului de stat acordat ilegal în 2014–2015, evaluat la aproximativ 792 milioane RON.

Cum au fost transferate activele între firme

Transferul activelor s-a realizat prin mai multe modalități, în principal vânzări directe, compensarea creanțelor și alte tranzacții care ridică suspiciuni cu privire la caracterul real al operațiunilor.

În esență, societățile din afara grupului European Food and Drinks, dar aflate în sfera de control a aceluiași grup de persoane fizice, au preluat activele pentru a asigura continuitatea activității comerciale și a reduce expunerea la executarea silită.

În perioada 2018–2024, firmele SC European Drinks SA, SC European Food SA, SC Multipack SRL, SC Transilvania General Import Export SRL și SC Rieni Drinks SA au înregistrat scăderi semnificative ale activelor, arată Digi24.

În paralel, SC European Food International SRL, SC European Drinks International SRL, SC Certinvest SRL, SC Plus Quadriga SRL și SC Pro Quadriga SRL au înregistrat creșteri economice importante, rezultate în mare parte din preluarea acestor active.

Ce consecințe urmăresc procurorii și ce riscă firmele

Mecanismul investigat ridică îndoieli serioase privind legalitatea operațiunilor și caracterul real al creanțelor invocate pentru justificarea transferurilor.

Ancheta urmărește să stabilească dacă frații Micula și persoanele implicate au urmărit reducerea patrimoniului firmelor vizate pentru a evita plata sumelor datorate statului român, inclusiv dobânzi și penalități, și menținerea controlului asupra activităților comerciale prin firmele aflate în sfera lor de influență.

Rezultatele perchezițiilor și probele colectate vor fi esențiale pentru continuarea urmăririi penale și pentru stabilirea eventualelor sancțiuni în cazul confirmării infracțiunilor de delapidare și evaziune fiscală. Ancheta are potențialul de a influența semnificativ situația financiară și juridică a grupului European Food and Drinks și a firmelor asociate.