Ce venit trebuie să ai pentru a primi sprijin financiar la energie electrică în 2025. Noile condiții

Primăria Sectorului 2 vine în sprijinul persoanelor cu venituri reduse printr-un ajutor financiar lunar de 50 de lei pentru plata energiei electrice. Măsura va fi aplicată între august 2025 și martie 2026, completând programul guvernamental de suport pentru facturile de energie. Persoanele interesate trebuie să depună cereri și să respecte anumite condiții de eligibilitate.

Cine poate beneficia de sprijinul financiar

Sprijinul financiar se acordă în funcție de venitul net lunar al solicitantului sau al membrilor familiei, vizând în mod special persoanele aflate în dificultate.

Persoanele singure pot beneficia de ajutor dacă venitul lunar se situează între 1.940 și 3.000 de lei, asigurându-se astfel că sprijinul ajunge la cei care au cea mai mare nevoie.

Pentru familii, venitul net lunar per membru trebuie să fie între 1.784 și 3.000 de lei, garantând o distribuție echitabilă a resurselor. Pe lângă aceste criterii, solicitanții nu trebuie să dețină conturi sau depozite bancare care să depășească suma de 5.000 de lei per familie, pentru a menține caracterul social al ajutorului.

Această măsură urmărește să ofere siguranță și stabilitate celor care se confruntă cu dificultăți financiare, oferind o ușoară alinare la plata facturilor de energie electrică.

Acte necesare și modalități de depunere

Cei care doresc să obțină ajutorul trebuie să completeze o cerere tip și o declarație pe propria răspundere. De asemenea, este necesară prezentarea actelor de identitate pentru toți membrii familiei, dovezi privind venitul lunar și factura de energie electrică recentă.

Documentele pot fi depuse fie fizic, la oricare dintre registraturile DGASPC Sector 2, fie online, prin intermediul adreselor de e-mail oficiale ale instituției, facilitând accesul rapid la sprijinul financiar.

Plata ajutorului

Suma de 50 de lei pe lună va fi acordată în trei tranșe. Prima tranșă, aferentă lunilor august și septembrie 2025, va fi plătită în octombrie 2025.

A doua tranșă, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2025, va fi virată în ianuarie 2026. Ultima tranșă, corespunzătoare lunilor ianuarie, februarie și martie 2026, va fi achitată în aprilie 2026.

Această structură de plată permite gestionarea eficientă a bugetului local și asigură continuitate în sprijinul familiilor care au nevoie de ajutor pentru plata facturilor de energie electrică.

Prin această măsură, Primăria Sectorului 2 urmărește reducerea poverii financiare asupra celor mai vulnerabili locuitori, în contextul creșterii continue a prețurilor la energie.

Accesul facil la cerere și criteriile clare de eligibilitate facilitează obținerea ajutorului, încurajând astfel persoanele cu venituri mici să beneficieze de sprijinul disponibil.