Ultima ora
Cum îți dai seama dacă copilul tău folosește telefonul pe ascuns și a găsit metode să ocolească controlul parental
05 sept. 2025 | 18:17
de Badea Violeta

Ce venit trebuie să ai pentru a primi sprijin financiar la energie electrică în 2025. Noile condiții

Social
Ce venit trebuie să ai pentru a primi sprijin financiar la energie electrică în 2025. Noile condiții
Ce nivel de venit trebuie sa ai pentru a beneficia de ajutor financiar la energia electrica in 2025

Primăria Sectorului 2 vine în sprijinul persoanelor cu venituri reduse printr-un ajutor financiar lunar de 50 de lei pentru plata energiei electrice. Măsura va fi aplicată între august 2025 și martie 2026, completând programul guvernamental de suport pentru facturile de energie. Persoanele interesate trebuie să depună cereri și să respecte anumite condiții de eligibilitate.

Cine poate beneficia de sprijinul financiar

Sprijinul financiar se acordă în funcție de venitul net lunar al solicitantului sau al membrilor familiei, vizând în mod special persoanele aflate în dificultate.

Persoanele singure pot beneficia de ajutor dacă venitul lunar se situează între 1.940 și 3.000 de lei, asigurându-se astfel că sprijinul ajunge la cei care au cea mai mare nevoie.

Vezi și:
Tarifele la energie electrică de la Hidroelectrica – ce se întâmplă cu prețurile pe care le plătesc românii la curent, cât vom plăti pe kWh
Tichete de energie 2025 – cum obții ajutorul de la stat pentru facturi. Cererea se depune de mâine, 28 august

Pentru familii, venitul net lunar per membru trebuie să fie între 1.784 și 3.000 de lei, garantând o distribuție echitabilă a resurselor. Pe lângă aceste criterii, solicitanții nu trebuie să dețină conturi sau depozite bancare care să depășească suma de 5.000 de lei per familie, pentru a menține caracterul social al ajutorului.

Această măsură urmărește să ofere siguranță și stabilitate celor care se confruntă cu dificultăți financiare, oferind o ușoară alinare la plata facturilor de energie electrică.

Acte necesare și modalități de depunere

Cei care doresc să obțină ajutorul trebuie să completeze o cerere tip și o declarație pe propria răspundere. De asemenea, este necesară prezentarea actelor de identitate pentru toți membrii familiei, dovezi privind venitul lunar și factura de energie electrică recentă.

Documentele pot fi depuse fie fizic, la oricare dintre registraturile DGASPC Sector 2, fie online, prin intermediul adreselor de e-mail oficiale ale instituției, facilitând accesul rapid la sprijinul financiar.

Plata ajutorului

Suma de 50 de lei pe lună va fi acordată în trei tranșe. Prima tranșă, aferentă lunilor august și septembrie 2025, va fi plătită în octombrie 2025.

A doua tranșă, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2025, va fi virată în ianuarie 2026. Ultima tranșă, corespunzătoare lunilor ianuarie, februarie și martie 2026, va fi achitată în aprilie 2026.

Această structură de plată permite gestionarea eficientă a bugetului local și asigură continuitate în sprijinul familiilor care au nevoie de ajutor pentru plata facturilor de energie electrică.

Prin această măsură, Primăria Sectorului 2 urmărește reducerea poverii financiare asupra celor mai vulnerabili locuitori, în contextul creșterii continue a prețurilor la energie.

Accesul facil la cerere și criteriile clare de eligibilitate facilitează obținerea ajutorului, încurajând astfel persoanele cu venituri mici să beneficieze de sprijinul disponibil.

România nu scapă de caniculă. Sunt anunţate temperaturi de 36 de grade în weekend
Recomandări
Erupțiile solare, mult mai fierbinți decât se credea: mister vechi de 50 de ani, rezolvat
Erupțiile solare, mult mai fierbinți decât se credea: mister vechi de 50 de ani, rezolvat
Ce venit trebuie să ai pentru ajutor social în 2025? Noile condiții valabile
Ce venit trebuie să ai pentru ajutor social în 2025? Noile condiții valabile
Dacia lansează primul sistem hibrid cu tracțiune integrală și cutie automată pe Duster și Bigster
Dacia lansează primul sistem hibrid cu tracțiune integrală și cutie automată pe Duster și Bigster
Doliu în familia regală britanică: Ducesa de Kent a murit la 92 de ani. Anunțul Palatului Buckingham
Doliu în familia regală britanică: Ducesa de Kent a murit la 92 de ani. Anunțul Palatului Buckingham
Jocul de supraviețuire perfect pentru fanii Studio Ghibli. Ce știm despre Project Bloomwalker
Jocul de supraviețuire perfect pentru fanii Studio Ghibli. Ce știm despre Project Bloomwalker
Incident bizar în Capitală: o femeie, prinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centru Vechi
Incident bizar în Capitală: o femeie, prinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centru Vechi
Ce au găsit doi turişti români scris pe marginea drumului, în Slovenia? Situaţia nu ne face cinste: ”În română, fiţi atenţi”
Ce au găsit doi turişti români scris pe marginea drumului, în Slovenia? Situaţia nu ne face cinste: ”În română, fiţi atenţi”
Mini-seria de pe Netflix care îți arată până unde poate merge răzbunarea. Are doar trei episoade, dar sunt intense
Mini-seria de pe Netflix care îți arată până unde poate merge răzbunarea. Are doar trei episoade, dar sunt intense
Revista presei
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop săptămâna 8-14 septembrie. Zodia împinsă de la spate să îşi găsească drumul în viaţă
Playtech Știri
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa
Playtech Știri
Trucul simplu pentru curățarea cuptorului cu microunde: ai nevoie doar de un singur fruct
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...