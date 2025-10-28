Cine este Oana Gheorghiu, propusă vicepremier: cum a reușit să ridice un spital pentru copii fără ajutor de la stat

România se află într-un moment de schimbări semnificative la nivel guvernamental, în contextul în care funcții cheie rămân vacante, iar responsabilitățile privind reformele statului sunt esențiale pentru eficientizarea instituțiilor publice. În acest context, premierul a decis să propună o personalitate cu experiență în proiecte sociale și management de infrastructură, recunoscută pentru implicarea în domeniul sănătății.

Oana Gheorghiu, propunerea pentru funcția de vicepremier

Premierul Ilie Bolojan a înaintat Administrației Prezidențiale propunerea ca Oana Gheorghiu să ocupe postul vacant de viceprim-ministru, rămas liber după demisia lui Dragoș Anastasiu.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”, se arată în comunicatul de presă al Guvernului.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic. Experiența sa profesională se împletește cu implicarea în sectorul non-guvernamental, fiind co-fondatoare și co-președintă a Asociației Dăruiește Viață. Aceasta a ocupat anterior funcția de vicepreședintă, iar din februarie 2025 a preluat conducerea organizației.

Realizări notabile în domeniul sănătății

Oana Gheorghiu s-a remarcat prin coordonarea unor proiecte majore de infrastructură medicală și campanii care au schimbat percepția publicului asupra responsabilității statului în domeniul sănătății. Printre cele mai importante realizări se numără ridicarea Spitalului pentru Copii cu cancer și alte boli grave de la Marie Curie, construit integral din donații private și sponsorizări. Proiectul include 12.000 de metri pătrați, 9 etaje și peste 140 de paturi, fiind primul de acest tip în România.

De-a lungul activității sale, Oana Gheorghiu a atras peste 100 de milioane de euro prin donații și sponsorizări private, implicând peste 500.000 de donatori și 10.000 de companii. Această experiență va fi acum pusă în slujba proiectelor guvernamentale de reformă, într-o perioadă în care România are nevoie de strategii eficiente pentru modernizarea statului.

Contextul numirii și demisia precedentă

Postul de vicepremier a rămas vacant după ce Dragoș Anastasiu și-a anunțat demisia pe 27 iulie, invocând motive legate de denigrarea imaginii Guvernului. În calitate de independent, Anastasiu coordona procesele de elaborare și avizare a proiectelor de acte normative privind reforma companiilor de stat, eficientizarea instituțiilor publice și acte normative cu impact bugetar din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerului Educației și Cercetării.

Între timp, pe 29 iulie, premierul Ilie Bolojan a preluat interimar responsabilitățile privind reforma companiilor de stat, până la numirea oficială a unui nou vicepremier. Alegerea Oanei Gheorghiu are loc într-un context în care expertiza sa în gestionarea proiectelor complexe și atragerea de resurse private este considerată un atu pentru continuarea reformelor guvernamentale.