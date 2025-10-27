Ultima ora
Nicușor Dan, mesaj emoționant după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fotografia de familie a strâns 3.000 de reacții în doar 7 minute
27 oct. 2025 | 10:17
de Daoud Andra

Ilie Bolojan, deranjat de zvonurile conform cărora ar sta ilegal în vila de protocol. ”Am fost mutat, asta e viaţa mea”

Politic
Ilie Bolojan, deranjat de zvonurile conform cărora ar sta ilegal în vila de protocol. ”Am fost mutat, asta e viaţa mea”
Ilie Bolojan, premierul României (FOTO: Facebook)

Premierul Ilie Bolojan a reacţionat public, duminică seară, după ce în spaţiul media au apărut acuzaţii potrivit cărora ar locui ilegal într-o vilă de protocol din Bucureşti. Şeful Executivului a oferit clarificări, explicând contextul mutării şi subliniind că nu a beneficiat de niciun avantaj necuvenit.

Ilie Bolojan, clarificări despre locuința de protocol

„Nu am stat ilegal, trebuie să explicăm oamenilor care e situaţia”, a declarat Bolojan, într-o intervenție la Digi24, respingând categoric speculaţiile. Premierul a explicat că, potrivit legii, orice persoană aflată într-o funcţie înaltă în stat are dreptul la o locuinţă pusă la dispoziţie de Guvern.

„Când eşti în această funcţie, ai dreptul la o locuinţă pe care ţi-o pune statul la dispoziție. Nu ca să huzureşti acolo, eu doar dorm. Dacă e o simplă garsonieră dorm în ea, pentru că de dimineaţa până seara, şi colegii sunt martori, eu sunt în Guvern, asta este viaţa mea”, a explicat el.

Bolojan a detaliat şi motivul pentru care a fost mutat dintr-un spaţiu de cazare într-altul:

„Mi s-a spus că, din considerente de securitate, stăteam într-o locaţie la parter şi geamul era în spaţiul public şi atunci au spus că trebuie să mă mute într-o casă care este disponibilă. Am fost mutat acolo”.

Premierul a precizat că nu a ştiut, la momentul respectiv, cine locuise anterior în vila respectivă.

„Între timp am aflat că în acea casă locuise preşedintele Băsescu, care îşi recâştigase drepturile de preşedinte. Am crezut că poate doreşte să se mute acolo şi eu mă mutam în altă parte. Dânsul a optat pentru o altă locaţie şi atunci am rămas acolo şi practic acum s-a închis acest lucru”, a spus Bolojan.

Procesul lui Traian Băsescu a fost reluat

El a adăugat că totul s-a făcut în mod legal şi transparent:

„Premierul României are dreptul la o locuinţă, nu am cheltuit niciun ban care nu era de cheltuit, n-am intrat pe geam în această casă, a fost o chestiune publică, a fost totul în bună regulă”.

Declaraţiile premierului vin în contextul reluării, pe 9 octombrie, a procesului intentat de Traian Băsescu împotriva RA-APPS, prin care fostul preşedinte solicită redobândirea dreptului de a beneficia gratuit, pe viaţă, de o locuinţă de protocol. Acest drept i-a fost retras în 2022, după ce a fost declarat colaborator al fostei Securităţi.

La începutul lunii iulie, Curtea Constituţională a decis, în unanimitate, că modificările aduse Legii 406/2001 sunt neconstituţionale, ceea ce i-a permis lui Băsescu să-şi recâştige privilegiile de fost şef al statului. Ulterior, în august, Guvernul a aprobat o hotărâre prin care i s-a atribuit un nou spaţiu de locuit.

„A fost adoptată hotărârea de guvern prin care îi se atribuie o reşedinţă preşedintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale, nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament, într-un bloc de locuinţe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, hotărârea de guvern are regim clasificat”, a explicat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, precizând că secretizarea s-a făcut la cererea expresă a fostului preşedinte.

