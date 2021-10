Ce face acum fostul ministru Carmen Dan, omul de încredere al lui Liviu Dragnea. Schimbarea e uluitoare

Carmen Dan a fost ministru de Interne pe vremea în care Liviu Dragnea conducea PSD, însă, de ceva vreme, a intrat într-un con de umbră. Deși omul de încredere al fostului lider PSD nu a mai apărut pe la emisiuni TV sau pe holurile Parlamentului, asta nu înseamnă că s-a lăsat de politică. Însă, de-a dreptul uluitoare este transformarea fizică a lui Carmen Dan. Fostul ministru PSD-ist nu mai arată la fel!

Pare că fostul Ministru de Interne, Carmen Dan, a renăscut la vârsta de 51 de ani, după ce a luat o pauză de la politică. Aceasta arată mai bine ca niciodată, dovadă fiind pozele pe care le postează pe rețelele de socializare.

Carmen Dan a slăbit foarte mult, de când nu prea mai are treabă cu politica, deși nu s-a retras oficial din PSD. Cândva omul de încredere al lui Liviu Dragnea, astăzi, este extrem de vioaie și extrem de schimbată.

Pe vremea în care Dragnea conducea Partidul Social Democrat, Carmen Dan a fost unul dintre cei mai contestați miniștri de interne din ultimii ani. După ce partidul a fost preluat de Marcel Ciolacu, Dan nu a mai avut loc pe listele partidului pentru alegerile parlamentare, intrând oarecum într-un con de umbră. Însă, fosta senatoare este bine mersi, perioada de pauză i-a prins foarte bine și parcă a întinerit, deși are 51 de ani.

Pozele postate pe contul de Facebook al lui Carmen Dan o arată pe aceasta mult mai slabă, cu părul ceva mai lung, pe care și-l prinde în coadă și extrem de zâmbăreață. Tot mai multă lume spune că a renunțat la atitudinea sobră pe care o avea pe vremea când era la Palatul Victoria și a început să zâmbească mai mult (Vezi FOTO în Galerie).

”Am învățat că zilele pot fi speciale atunci când în jurul tău sunt oameni speciali! Datorită lor am înţeles că sunt multe feluri în care poți învinge timpul, transformându-l într-o frumoasă curgere! Dragilor, eu nu am zile obișnuite… Eu am zile speciale, pe care le prețuiesc și după ce curg, pentru că oamenii buni pe care îi intâlnesc în fiecare zi, dar şi cei pe care îi cunosc deja, oamenii cu care lucrez şi oamenii care îmi sunt prieteni adevărați îmi fac zilele speciale! Frumusețea unor momente este ireversibilă și tocmai de aceea este și mai prețioasă! Vă mulţumesc, prieteni!”, a scris Carmen Dan pe internet.