Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025 | 14:04
de Vieriu Ionut

Cine este bărbatul care a murit în timp ce vizita Castelul Bran. Precizările Poliției

Cine este bărbatul care a murit în timp ce vizita Castelul Bran. Precizările Poliției
Un bărbat italian de 55 de ani a murit în timpul unei vizite la Castelul Bran, după ce i s-a făcut rău brusc

Vizitarea unuia dintre cele mai cunoscute obiective turistice din România s-a transformat într-o tragedie de proporții. Castelul Bran, supranumit „tărâmul lui Dracula”, a fost duminică martorul unui eveniment nefericit, după ce un turist italian și-a pierdut viața chiar în timpul turului. Autoritățile au intervenit de urgență, însă toate eforturile medicilor de a-l salva au fost în zadar.

Turistul italian s-a prăbușit în timpul vizitei

Incidentul a avut loc în jurul prânzului, în timp ce un grup de turiști italieni se afla în vizită la celebrul castel din județul Brașov. Potrivit informațiilor transmise de autorități, bărbatul, în vârstă de 55 de ani, s-a prăbușit brusc în interiorul castelului, spre groaza celor aflați în jurul său.

Martorii au declarat că turistul se plânsese încă de dimineață de dureri în zona toracelui, însă a ales să continue vizita alături de grupul său. Din nefericire, starea sa s-a agravat rapid, iar în momentul în care s-a prăbușit, mai mulți colegi din grup — printre care se aflau și cadre medicale — au încercat să-i acorde primul ajutor.

Medicii au încercat să-l resusciteze timp de 40 de minute

Echipajul de urgență sosit la fața locului a continuat manevrele de resuscitare, însă, după mai bine de 40 de minute de eforturi, medicii au fost nevoiți să declare decesul bărbatului. Totul s-a petrecut în fața turiștilor aflați în castel, iar administrația a decis imediat să suspende temporar accesul vizitatorilor pentru a permite intervenția autorităților.

„În ciuda eforturilor de a-l readuce la viață, resuscitarea a durat mai mult de 40 de minute, însă fără rezultat. Echipajul medical a fost nevoit să declare decesul”, au precizat reprezentanții echipei de intervenție.

Poliția a deschis un dosar penal pentru a stabili cauza morții

La scurt timp după incident, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au fost sesizați în jurul orei 13:30 cu privire la moartea unei persoane în incinta domeniului Castelului Bran. O echipă operativă s-a deplasat imediat la fața locului pentru a efectua cercetări.

„Față de aspectele semnalate, a fost constituită o echipă operativă, care s-a deplasat în zona indicată, unde a fost identificată persoana fără semne vitale, stabilite de către personalul medical. Persoana decedată a fost identificată ca fiind un bărbat, de 55 de ani, cetățean italian, care se afla într-un grup de vizitatori din același stat și care, din primele date, și-ar fi pierdut viața ca urmare a unei posibile afecțiuni medicale”, au transmis polițiștii.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Brașov, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru a se stabili cauza exactă a morții. Poliția a deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești.

„Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale”, au mai transmis reprezentanții IPJ Brașov.

Castelul Bran, închis temporar pentru turiști

În urma tragediei, administrația Castelului Bran a decis sistarea temporară a accesului turiștilor. Măsura a fost luată pentru a permite desfășurarea cercetărilor și pentru a asigura evacuarea trupului neînsuflețit în condiții corespunzătoare.

Deși incidentul a fost de natură medicală, turiștii prezenți au fost vizibil afectați de situație, iar atmosfera a devenit una apăsătoare în locul care, de regulă, atrage mii de vizitatori zilnic. Castelul Bran rămâne una dintre cele mai populare destinații turistice din România, fiind vizitat anual de sute de mii de străini fascinați de legendele care îl înconjoară.

