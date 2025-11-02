Ultima ora
Explozie puternică urmată de incendiu în Dej. Zeci de pompieri, mobilizați la intervenție. O persoană, decedată
02 nov. 2025 | 17:29
de Vieriu Ionut

Un turist italian a murit chiar în incinta Castelului Bran. Medicii nu au mai putut face nimic
Tragedie la Castelul Bran

O vizită turistică care trebuia să fie o experiență memorabilă s-a transformat într-o tragedie la Castelul Bran. Un turist italian a decedat brusc în timp ce explora faimosul castel, cunoscut și ca „tărâmul lui Dracula”, șocând atât grupul său, cât și personalul locului. Incidentul a determinat autoritățile să ia măsuri imediate pentru a gestiona situația și siguranța celorlalți vizitatori.

Cum s-a produs tragedia

Potrivit informațiilor transmise de Biz Brașov, bărbatul, în vârstă de 50 de ani, suferea de afecțiuni cardiace. Conform colegilor de grup, acesta acuzase încă de dimineață dureri în zona toracelui, dar a continuat vizita împreună cu ceilalți turiști. În timpul explorării Castelului Bran, starea sa s-a agravat brusc, iar bărbatul a leșinat în interiorul incintei.

În grupul de vizitatori se aflau și medici care au încercat resuscitarea bărbatului până la sosirea echipajului de urgență. Medicii au lucrat intens mai bine de 40 de minute pentru a-l readuce la viață, însă, din păcate, toate eforturile au fost în zadar. Echipa de ambulanță a confirmat decesul la fața locului.

Reacția administrației Castelului Bran

După incident, administrația Castelului Bran a decis să sisteze temporar accesul turiștilor în incintă, pentru a permite autorităților să gestioneze situația și a oferi sprijin grupului afectat. Aceasta a fost o măsură de precauție pentru siguranța publicului și pentru desfășurarea anchetei.

„Față de aspectele semnalate, a fost constituită o echipă operativă, care s-a deplasat în zona indicată, unde a fost identificată persoana fără semne vitale, stabilite de către personalul medical. Persoana decedată a fost identificată ca fiind un bărbat, de 55 de ani, cetățean italian, care se afla într-un grup de vizitatori din același stat și care, din primele date, și-ar fi pierdut viața ca urmare a unei posibile afecțiuni medicale.

Corpul persoanei decedate a fost ridicat, preluat și transportat de către lucrători din cadrul Serviciului de Medicină Legală Brașov în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei care a dus la producerea decesului. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale”, au transmis polițiștii.

Context și reacții

Potrivit surselor, grupul de turiști italieni urma să exploreze mai multe secțiuni ale castelului și să participe la tururi ghidate, însă vizita s-a întrerupt brusc din cauza incidentului. Personalul castelului și autoritățile locale au colaborat rapid pentru a asigura liniștea și siguranța vizitatorilor, gestionând cu promptitudine situația nefericită.

Evenimentul a generat o mobilizare rapidă a echipajelor de urgență și a demonstrat importanța cooperării dintre turiști, personalul locului și autorități. Totodată, incidentul amintește vizitatorilor să acorde atenție stării de sănătate și să informeze ghizii sau personalul în caz de probleme medicale.

