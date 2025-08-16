Accident grav în Bistrița. Un tată și-a lovit fiul de doar doi ani cu mașina. Micuțul nu a supraviețuit, cum s-a produs tragedia

O tragedie a avut loc sâmbătă, în județul Bistrița-Năsăud. Un tată și-a pierdut copilul de numai doi ani după ce l-a lovit accidental cu mașina, chiar în curtea casei. În ciuda intervenției echipajelor medicale, micuțul nu a mai putut fi salvat. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Accident în Bistrița

Un bărbat din judeţul Bistriţa-Năsăud și-a pierdut fiul de numai doi ani într-un tragic accident petrecut chiar în curtea casei. Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc sâmbătă, în localitatea Şanţ, atunci când tatăl, în vârstă de 38 de ani, manevra autoturismul pentru a-l parca. În timpul acestei manevre, copilul a fost lovit accidental.

„La faţa locului, poliţiştii au constatat că un bărbat de 38 de ani, din localitate, în timp ce manevra un autoturism în apropierea locuinţei, şi-ar fi accidentat fiul, un copil de 2 ani. Ulterior, conducătorul auto a parcat autoturismul în curtea casei. Din nefericire, în ciuda intervenţiei echipajelor medicale, a fost constatat decesul copilului”, au informat oficialii Poliţiei Bistriţa-Năsăud.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Oamenii legii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele acestei tragedii.