Codul roşu de inundaţii a afectat zeci de localităţi din 16 judeţe ale ţării. Mai multe drumuri au fost blocate, sunt sute de case inundate şi oameni evacuaţi

Este stare de alertă la nivel național, după ce codul roșu de inundații a fost extins pe râurile din 11 județe. Sute de persoane au fost evacuate în toiul nopții de către jandarmi, în urma creșterii rapide a nivelului apelor.

România, în urma codului roşu de inundaţii

Ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice prognozate, au fost raportate efecte în 62 de localități din 16 județe (AG, BC, BT, BV, BZ, CJ, CV, HR, IL, IS, IF, MS, NT, SV, VS, VN), precum și în municipiul București.

Echipele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din:

7 locuințe,

75 de curți,

13 beciuri/subsoluri (inclusiv unul aparținând unei instituții publice),

7 anexe gospodărești

și de pe 5 străzi.

Totodată, s-a intervenit pentru degajarea unui stâlp de electricitate și a 23 de copaci doborâți, fiind înregistrate avarii la 12 autovehicule.

Circulația rutieră a fost temporar blocată pe trei drumuri naționale — DN 13C (HR), DN 1E (BV) și DN 2 (VN) — și pe două drumuri județene — DJ 112J (BV) și DJ 121G (CV), din cauza acumulărilor de apă, aluviunilor și copacilor căzuți pe carosabil. În plus, în localitatea Topoloveni (județul Argeș), circulația pe podul de pe strada Depozitelor este închisă până la data de 29.05.2025, ora 08:00, din cauza unui pilon posibil afectat de viitură.

Cele mai afectate zone de inundaţii

Efecte semnificative s-au înregistrat în:

localitatea Dumbrăvița, județul Brașov, unde 18 persoane (minori) au fost evacuate preventiv din locuința inundată de către autoritățile locale și relocate la rude;

localitatea Șupitca, județul Botoșani, unde 3 persoane (2 adulți și 1 minor) au fost evacuate preventiv de către autoritățile locale și relocate la rude, deoarece riscau să rămână izolate din cauza unui podeț ce prezenta riscul major de a fi luat de ape;

localitatea Ciugheș, județul Bacău, podul provizoriu peste râul Trotuș a fost luat de ape, iar 1.778 persoane au fost izolate rutier (Ciugheș/BC – 1.680 persoane, Cădărăști/BC – 80 persoane și Pajiștea/BC – 18 persoane) există acces pietonal și cu autovehicule de teren;

localitatea Boroșneu Mare, județul Covasna: executare breșă în digul de apărare al pârâului Zagon pentru deversarea controlată a apei pe aproximativ 500 hectare de teren arabil și pășune;

municipiul București 1 copac a căzut pe 1 autoturism aflat în trafic, iar 1 persoană (șoferul), în urma evaluării medicale s-a constatat că nu a suferit leziuni și a refuzat transportul la spital;

localitatea Manasia, județul Ialomița, un pod plutitor care asigura accesul către zone agricole din localitate, a fost luat de ape.

„Menționăm că, cele 80 de persoane evacuate preventiv în cursul zilei de 26.05.2025 din localitățile Băcel și Lunca Mărcușului, din județul Covasna, s-au întors la domiciliu. Alte 4 persoane evacuate în data de 26.05.2025, rămân în continuare relocate la rude (2 în localitatea Trenu din județul Prahova – alunecare teren și 2 în localitatea Mărgineni din județul Bacău – locuință inundată). În prezent nu sunt semnalate persoane blocate sau urgențe medicale ce nu pot fi asigurate din cauza fenomenelor meteorologice. Nu sunt înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică. Ministerul Afacerilor Interne monitorizează în permanență evoluția fenomenelor hidrometeorologice și coordonează intervențiile în teren. Rugăm populația să respecte recomandările autorităților și să se informeze din surse oficiale. Pentru informații suplimentare privind modul de comportare în situații de urgență, accesați platforma națională de pregătire fiipregatit.ro și descărcați aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play”, anunta platforma „Fiipregatit.ro”.

Un nou cod portocaliu de vreme rea

Din păcate, Administraţia Naţională de Meteorologie nu aduce veşti bune. Conform specialiştilor, ploile abundente continuă până joi.