Chirii cu preț de lux la început de facultate. Șerban Trîmbițașu, sfaturi prețioase pentru studenți: „E mai important să nu se bucure la o chirie mică”. EXCLUSIV

A mai rămas doar o lună și jumătate până la începutul anului universitar, iar sute de studenți se pregătesc să se mute în București pentru studii. Mulți dintre ei aleg să renunțe la experiența căminului și își îndreaptă atenția către chirii. Șerban Trîmbițașu, unul dintre cei mai cunoscuți agenți imobiliari din țară, dezvăluie cum arată piața acum și la ce creșteri să ne așteptăm în următoarele săptămâni.

Cum se prezintă piața imobiliară înainte de venirea studenților în București

Dorința studenților de a trăi viața de cămin a scăzut considerabil față de acum 10–20 de ani. În schimb, tinerii caută intimitate, liniște și confort – iar înainte de debutul facultății, goana după chirii prinde viteza maximă.

Prețurile nu iartă însă niciun buzunar. Șerban Trîmbițașu a explicat, în exclusivitate pentru Playtech, că, deocamdată, creșterea tarifelor nu este exagerată, dar pe măsură ce se apropie 1 octombrie, se așteaptă o majorare semnificativă.

„Față de anul trecut există o creștere, eu o simt cam undeva la un 10%, spre deosebire de prețurile la vânzare, care față de anul trecut sunt undeva cu 20% mai mari. Dar, la chirie contează foarte mult luna despre care vorbim, pentru că în lunile iulie-august piața e înceată. Prețul, ca în orice, de la roșii, castraveți până la chirii, e dat de raportul cerere-ofertă. Dacă cererea e mare, prețul crește. Dacă cererea e mică, prețul scade sau stagnează. În august și iulie, cererea e mică, prețul scade sau stagnează. În septembrie-octombrie, când toată lumea e disperată să închirieze, prețurile cu siguranță cresc. Deși nu-mi place să fac predicții imobiliare, asta s-a întâmplat în fiecare an”, ne-a spus Șerban Trîmbițașu.

La momentul actual, o garsonieră poate să coste și 350 de euro

În general, atunci când este vorba despre chirii în București, studenții caută garsoniere sau apartamente cu două camere și, uneori, sunt dispuși să le împartă cu alți 2–3 prieteni. Dar există o regulă de aur: locuințele trebuie să fie decomandate. Adică să nu intri dintr-o cameră în alta și să existe un hol, astfel încât fiecare să-și păstreze propriul spațiu și intimitatea.

„Acum găsești un apartament de două camere, decent, și la 400 euro. O garsonieră decentă găsești între 300 și 350. Trei camere, cumva, 600-700 euro. Ne așteptăm ca începând cu 1-15 septembrie, când va fi disperarea aia de sună telefonul din două în minute, să nu mai găsim două camere sub 500. Mă aștept să nu mai găsesc garsoniera sub 350-400, să nu mai găsesc trei camere sub 650. La trei camere creșterea va fi mai mică, pentru că nu vezi des studenți în trei camere”, subliniază Șerban Trîmbițașu.

Chirii București: ce contează cu adevărat pentru studenți

Când vine vorba de chirii în București, studenții pun pe primul loc proximitatea față de metrou și de facultatea la care vor studia – pentru că fiecare minut câștigat pe drum contează atunci când ai un program încărcat.

„Toată lumea vrea maxim 10 minute de metrou, numai că pentru asta plătești foarte mult, mai ales în perioada septembrie-octombrie. Dacă e să vorbim de studenți la Poli, se aglomerează cartierul Militari, e normal. Dacă e să vorbim de studenți la Universitate, se aglomerează zonele centrale și orice zonă are metrou lângă. N-aș putea zice că se uită după parcuri și mall-uri, pentru că, mergând pe premisa seriozității la studii, n-ai nevoie de parc și mall, ai nevoie de timp puțin petrecut pe drumuri”, a dezvăluit Șerban Trîmbițașu.

Șerban Trîmbițașu: sfaturi esențiale pentru studenții care caută chirii în București

Agentul imobiliar le vine în ajutor studenților aflați în căutarea de chirii în București, oferindu-le câteva sfaturi esențiale. O greșeală majoră pe care o pot face este să aștepte până în luna septembrie..

„În primul rând să nu-și caute chirie în septembrie și octombrie, pentru că vor plăti cu 20% mai mult față de august, datorită acestei cereri crescute. Ideal e, dacă ești student, după 1 august deja să te apuci să cauți chirie, să semnezi un contract pe 15 august, chiar dacă plătești două luni degeaba și nu locuiești acolo, aceste două luni ți le vei recupera în maxim un an, plătind cu 20% mai puțin pe toată perioada contractului, doar că te-ai grăbit și n-ai închiriat odată cu turma. 400 de euro acum, închiriezi în august, plătești degeaba august, sau ,ideal, ar fi din iulie. Să zicem august, plătești degeaba august, plătești degeaba septembrie, ai pierdut 800 de euro, hai să numim această sumă pierdere. Dar în septembrie, când vei căuta, vei găsi la 500 de euro. Asta înseamnă că îți recuperezi investiția asta în 8 luni, 100 de euro pe lună. Presupunând că ai o facultate care durează 3 ani, în 8 luni ți-ai recuperat investiția. Ai plătit degeaba două luni chirie, dar după aia, următorii 2 ani și 4 luni, vei sta într-o chirie cu 20% mai ieftină decât cei care închiriază în septembrie-octombrie”, a explicat Șerban Trîmbițașu.

Să nu se bucure la o chirie mică”

Șerban Trîmbițașu le recomandă tinerilor să nu insiste să stea chiar lângă metrou – astfel pot economisi serios. În plus, subliniază că e crucial să verifice costurile la utilități înainte de a semna contractul, ca să nu fie surprinși de facturi mari pe timpul iernii.