Chiriile din România, mai scumpe ca-n multe capitale europene! Chiriaș: „prețurile sunt în euro și proprietarii au pretenții prea mari pentru ce oferă"
08 aug. 2025
de Mădălina Bahrim

ECONOMIE
România urcă vertiginos în topul statelor europene cu cele mai mari scumpiri la chirii, depășind țări cu economii mult mai solide și cu piețe imobiliare mult mai dezvoltate. Potrivit datelor publicate de Eurostat, luna iulie a adus o creștere de 5,8% a prețurilor chiriilor față de luna iunie – un salt semnificativ, de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene, care în prezent este de 2,3%.

România, lider detașat în creșterea chiriilor

Datele Eurostat arată clar diferența: în timp ce la noi prețurile au crescut spectaculos într-o singură lună, în Spania creșterea a fost de 2,27%, în Germania de 2,01%, iar în Italia de doar 1,79%. Franța a înregistrat o majorare de 0,86%, iar la coada clasamentului se află Cipru, cu doar 0,48%, și Elveția, cu 0,2%.

Practic, România este campioana scumpirilor în UE în ceea ce privește chiria, iar specialiștii spun că fenomenul este alimentat de mai mulți factori.

Potrivit agerpres, unul dintre motive este acela că România are, raportat la veniturile medii, încă printre cele mai accesibile prețuri la locuințe din Uniunea Europeană. Tocmai această diferență oferă „spațiu de creștere” pentru proprietari, ceea ce face ca prețurile să urce rapid, spre deosebire de statele vest-europene, unde chiriile au atins deja valori nominale foarte ridicate și sunt greu de susținut pentru o mare parte a populației.

Cerere explozivă pe piața închirierilor

Luna iulie nu a însemnat doar prețuri mai mari, ci și o cerere în creștere masivă. Potrivit datelor din piața imobiliară, numărul contactărilor pentru apartamente de închiriat a urcat cu 27% față de luna precedentă.

„Ne apropiem de perioada în care, în mod tradițional, cererea pe piața chiriilor crește, iar începutul lunii august confirmă această tendință în comparație cu anul anterior”, a explicat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

Un alt factor care a influențat această dinamică este legat de schimbările fiscale recente. Majorarea TVA-ului pentru locuințele noi îi face pe mulți potențiali cumpărători să amâne achiziția unei case și să rămână în chirie pe termen scurt sau mediu, ceea ce alimentează cererea și pune presiune suplimentară asupra prețurilor.

Chiria, tot mai greu de suportat

Pentru chiriașii din marile orașe, viața devine tot mai scumpă. Mulți chiriași se plâng de faptul că tot mai multe anunțuri afișează prețuri exprimate direct în euro, iar proprietarii vin adesea cu pretenții ridicate în raport cu nivelul real de confort oferit de locuință.

Oamenii  se plâng că trebuie să accepte compromisuri, fie aleg apartamente mai mici, fie se mută în zone mai îndepărtate de centrul orașului, doar pentru a se încadra în buget.

În timp ce în alte țări europene chiria a ajuns la un plafon greu de depășit, România se află încă într-un proces accelerat de aliniere la nivelul de preț din Vest, ceea ce înseamnă că scumpirile ar putea continua și în următoarele luni.

