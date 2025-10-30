China aprobă acordul de transfer pentru TikTok în SUA

China a aprobat acordul de transfer pentru aplicația de scurt-metraje TikTok, a anunțat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. Oficialul a spus că a obținut avizul părții chineze la Kuala Lumpur și că se așteaptă la pași concreți „în săptămânile și lunile următoare”, fără a oferi alte detalii. Declarația a venit după întâlnirea președintelui american Donald Trump cu liderul chinez Xi Jinping.

Ministerul Comerțului de la Beijing a transmis că va gestiona „în mod adecvat” chestiunile legate de TikTok în relația cu Statele Unite. TikTok, deținută de compania din China ByteDance, nu a comentat imediat. Aplicația are circa 170 de milioane de utilizatori în SUA, ceea ce explică miza politică și economică a tranzacției, notează Reuters.

care este arhitectura tranzacției și ce urmează

Legea adoptată la Washington în 2024 obligă ByteDance să vândă activele TikTok din SUA până în ianuarie 2025. Pe 25 septembrie, Trump a semnat un ordin executiv prin care a stabilit că planul de vânzare către un consorțiu de investitori americani și globali îndeplinește cerințele de securitate națională și a acordat 120 de zile pentru finalizare, amânând aplicarea legii până pe 20 ianuarie.

Potrivit cadrului anunțat, algoritmul TikTok urmează să fie „re-antrenat” și monitorizat de parteneri de securitate ai companiei americane care va opera aplicația în SUA, iar controlul operațional asupra acestui algoritm va aparține noii entități. Consiliul de administrație va avea șapte membri: șase americani și unul numit de ByteDance. Ponderea ByteDance ar rămâne sub 20%, în linie cu cerințele legale.

Există însă rezerve în Congres. John Moolenaar, republican și președinte al Comisiei speciale pentru China din Camera Reprezentanților, a spus recent că o licență pentru folosirea algoritmului, ca parte a vânzării activelor din SUA, ridică „îngrijorări serioase”. Chiar dacă aprobarea Chinei deblochează dosarul, finalizarea depinde de implementarea tehnică, de acordurile de guvernanță și de avizele finale ale autorităților americane.