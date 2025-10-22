Grupul auto chinez Chery îşi extinde amprenta în România cu mărcile Omoda şi Jaecoo

Grupul chinez Chery Automobile Co. Ltd. intră într-o nouă fază de expansiune în Europa: pe lângă brandul principal lansat recent în România, compania aduce acum mărcile premium-orientate Omoda şi Jaecoo pe piaţa autohtonă. Potrivit conducerii, România este considerată „piaţă strategică cheie” pentru dezvoltarea celor două mărci în regiune.

Modelele iniţiale vizate sunt Omoda 5 şi Omoda 9, respectiv Jaecoo 5 şi Jaecoo 7, cu Jaecoo 8 planificat pentru anul următor. Acestea vor fi comercializate prin dealerul ungur Genius Automotive, care operează deja în regiune. Se promite o garanţie de 7 ani sau 150.000 km pentru vehiculele vândute.

Pe lângă simpla lansare de modele, Chery îşi propune să construiască o reţea naţională solidă de dealeri, să investească în consolidarea brandului şi să creeze o experienţă premium pentru clienţii români. În paralel, compania analizează posibilitatea deschiderii unei noi fabrici în Europa, în completarea celei existente în Spania, ceea ce ar întări integrarea industrială locală, conform unui interviu Libertatea.

Propunerea de valoare: design, tehnologie, preţ competitiv

Una dintre principalele arme ale mărcii rămâne combinaţia dintre materiale premium, echipare bogată şi preţuri de lansare „extrem de competitive”. Chery afirmă că modelele Omoda şi Jaecoo ocupă poziţii fruntaşe în studiile de calitate internaţionale, ceea ce răspunde direct unei preocupări frecvente a pieţei europene faţă de fiabilitatea maşinilor chinezeşti.

Marca Omoda este poziţionată ca fiind elegantă, sofisticată, urbană şi futuristă. Sloganul său – „Extra is Basic” – reflectă ambiţia de a oferi echipări superioare standardului în segment. În schimb, Jaecoo are un design mai orientat spre off-road, suficient de elegant, dar cu ADN de SUV aventurier – sloganul „To Infinity and Beyond” subliniază aspiraţia de a aborda nu doar oraşul, ci şi terenurile mai dificile.

Pentru clienţii români, diferenţierea este clară: dacă îţi place stilul urban, tehnologia şi linia elegantă, Omoda este opţiunea potrivită. Dacă ai spirit de aventură, vrei un SUV versatil şi robust, Jaecoo devine alternativa ideală. Mai important, preţurile de lansare atractive îţi oferă şansa de a accesa un nivel premium fără costurile ridicate ale mărcilor consacrate.

Fabrica în Europa şi serviciile post-vânzare locale

Pe lângă lansarea de modele, Chery vorbeşte despre un pas industrial important: studiul pentru deschiderea unei fabrici noi în Uniunea Europeană. Această mişcare răspunde nevoii de a reduce timpii de livrare şi costurile de transport, dar şi de a evita posibilele bariere comerciale impuse importurilor auto chineze.

În România, acest demers este susţinut de existenţa unui depozit european de piese de schimb, care deserveşte clienţii locali şi asigură disponibilitatea a peste 98% din componente. Astfel, dacă alegi un model Omoda sau Jaecoo, poţi avea garanţia unei infrastructuri de service şi piese de schimb bine puse la punct. Directorul Chery Europe a subliniat că scopul companiei este reducerea timpilor de aşteptare şi consolidarea încrederii clienţilor prin servicii rapide şi eficiente.

Această abordare combină produsul competitiv cu suportul post-vânzare – elemente esenţiale pentru ca o achiziţie să devină o investiţie sigură şi durabilă.

În concluzie, lansarea mărcilor Omoda şi Jaecoo marchează o etapă importantă pentru industria auto din România. Chery îşi consolidează prezenţa cu modele atractive, bine echipate şi accesibile, dar şi cu o strategie industrială pe termen lung. Pentru tine, ca potenţial cumpărător, această intrare reprezintă o oportunitate de a descoperi o alternativă premium, modernă şi fiabilă, într-o piaţă tot mai diversificată.