ChatGPT va permite conținut pentru adulți, dar cu o condiție: OpenAI schimbă regulile jocului și devine mai flexibil

OpenAI va introduce, din decembrie 2025, posibilitatea accesării conținutului matur în ChatGPT, disponibil doar pentru utilizatorii care își verifică vârsta.

OpenAI schimbă regulile de conținut pentru ChatGPT

Compania OpenAI, condusă de Sam Altman, a anunțat că, începând cu luna decembrie 2025, ChatGPT va permite accesul la conținut matur, însă numai pentru persoanele care își confirmă identitatea ca adulți, informează Reuters.

Măsura vine după o perioadă în care platforma a impus limite stricte asupra conversațiilor, în special din motive legate de sănătatea mintală a utilizatorilor.

„Pe măsură ce extindem sistemul de verificare a vârstei și urmăm principiul nostru de a-i trata pe adulți ca adulți, vom permite mai multe tipuri de conținut, inclusiv materiale erotice, dar exclusiv pentru utilizatorii verificați”, a declarat Sam Altman într-un mesaj publicat pe platforma X.

Altman a explicat că restricțiile impuse anterior au fost menite să protejeze persoanele vulnerabile, însă au redus utilitatea și atractivitatea chatbotului pentru alți utilizatori.

În prezent, compania susține că a dezvoltat instrumente care pot gestiona mai eficient problemele de sănătate mintală, ceea ce permite o relaxare controlată a regulilor de conținut.

ChatGPT va deveni mai personalizabil pentru utilizatori

În următoarele săptămâni, OpenAI intenționează să lanseze o versiune actualizată a ChatGPT, care va le permite utilizatorilor să controleze mai precis tonul și stilul de comunicare al asistentului.

Sam Altman a menționat că utilizatorii vor putea decide dacă chatbotul va răspunde într-un mod mai apropiat de cel uman, va folosi mai multe emoji sau va adopta un ton prietenos.

„Dacă vrei ca ChatGPT să se exprime ca un prieten sau să folosească multe emoji, așa va face, dar numai la cererea ta, nu pentru a crește utilizarea cu orice preț”, a subliniat Altman.

Această direcție marchează o schimbare semnificativă pentru OpenAI, care încearcă să echilibreze libertatea utilizatorilor cu siguranța digitală.

În paralel, alte companii de tehnologie își ajustează politicile privind conținutul destinat minorilor: în aceeași zi, Meta a anunțat introducerea unui nou sistem de filtrare pe Instagram și pentru instrumentele sale de AI generativă, bazat pe clasificarea de tip PG-13.

Prin aceste actualizări, OpenAI încearcă să răspundă mai bine așteptărilor publicului matur, fără a compromite protecția celor tineri, un echilibru tot mai dificil de menținut în peisajul digital al anului 2025.