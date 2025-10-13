ChatGPT are „frate” hardware: OpenAI face primul procesor AI cu Broadcom

OpenAI, compania din spatele ChatGPT, a anunțat un parteneriat cu Broadcom pentru a produce primele sale procesoare AI personalizate, cu obiectivul de a livra o capacitate totală de aproximativ 10 gigawați. Primele implementări sunt programate pentru a doua jumătate a lui 2026, iar desfășurarea completă este prevăzută până la finalul lui 2029. Mișcarea vine după acorduri separate prin care OpenAI și-a asigurat livrări de la Nvidia și AMD, semnalând o strategie „pe mai multe fronturi” pentru a-și acoperi nevoile tot mai mari de calcul, informează Reuters.

Ce înseamnă tranzacția și de ce contează

OpenAI va concepe arhitectura cipurilor, iar Broadcom va dezvolta și va implementa platforma, inclusiv partea de rețea — sistemele vor fi scalate pe echipamente Ethernet Broadcom, poziționându-se ca alternativă la soluțiile InfiniBand. Ținta declarată este să asigure o rezervă masivă de capacitate pentru antrenarea și rularea modelelor, astfel încât serviciile bazate pe ChatGPT să poată răspunde cererii în creștere fără a depinde exclusiv de acceleratoarele existente de pe piață.

Din punct de vedere strategic, propriile cipuri oferă un control mai bun asupra costurilor și a lanțului de aprovizionare. Totuși, analiștii avertizează că proiectarea și scalarea unor procesoare competitive cu liderii actuali este dificilă, iar acordul nu schimbă peste noapte dominația Nvidia în acceleratoarele AI. Chiar și așa, anunțul a fost bine primit de investitori, acțiunile Broadcom urcând puternic pe fondul așteptărilor pentru noi venituri din cipuri personalizate.

Calendar, bani și realism tehnic

Cronologia este ambițioasă: primele rackuri cu cipuri OpenAI ar trebui să fie funcționale din H2 2026, urmând o extindere etapizată până în 2029. Detaliile financiare nu au fost făcute publice. Costurile potențiale sunt considerabile: centrele de date la scară de gigawatți implică investiții de ordinul zecilor de miliarde de dolari, iar hardware-ul de calcul reprezintă o parte majoră din nota de plată. În acest context, se așteaptă un mix de surse de finanțare și, probabil, sprijinul partenerilor existenți ai OpenAI.

Pe plan tehnic, noua platformă vizează atât eficiența energetică, cât și integrarea cu rețele Ethernet de mare viteză, pentru a facilita interconectarea clusterelor masive. Chiar dacă nimeni nu se așteaptă la o înlocuire rapidă a parcului actual de acceleratoare, adăugarea unei linii proprii de cipuri poate reduce presiunea pe lanțurile de aprovizionare și poate oferi OpenAI flexibilitate în programarea capacității.

Implicații pentru utilizatori

Pentru public, semnificația este simplă: mai multă putere de calcul ar trebui să se traducă în servicii mai rapide, mai fiabile și modele mai capabile. „Fratele” hardware al lui ChatGPT nu este o promisiune instantanee, ci o investiție pe termen mediu în infrastructura care face posibilă următoarea generație de produse AI.