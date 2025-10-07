ChatGPT poate controla aplicații terțe, inclusiv pe telefon, direct din chat

OpenAI a lansat un set de instrumente SDK pentru dezvoltatorii terţi, care permite apelarea altor aplicaţii direct din ChatGPT. Practic, asistentul poate deveni „mâna” care apasă butoanele altor servicii, fără ca utilizatorul să părăsească fereastra de conversaţie. Decizia ar putea fi începutul unei noi ere pentru ChatGPT, în care acesta funcţionează ca un instrument central de control, integrat cu aplicaţii populare.

Pentru început, integrarea acoperă un număr limitat de platforme, însă lista este deja relevantă pentru utilizarea de zi cu zi: Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify şi Zillow. Extinderea promisiunii către mai multe aplicaţii este pe drum, OpenAI anunţând că „în curând” va adăuga DoorDash, OpenTable, Target şi Uber. Fără a schimba obiceiul de a scrie o comandă în limbaj natural, ChatGPT devine interfaţa unică pentru mai multe taskuri uzuale.

Cum funcţionează integrarea prin comenzi scrise

Integrarea funcţionează în stilul deja familiar al chatului: scrii o solicitare, dar o poţi „adresa” explicit unei aplicaţii terţe şi îi acorzi accesul necesar. Diferenţa cheie este că menţionezi serviciul dorit direct în comandă, iar ChatGPT transmite acţiunea mai departe, prin SDK-ul pus la dispoziţie de OpenAI. În acest fel, conversaţia rămâne în acelaşi loc, iar execuţia reală a operaţiunii se întâmplă în aplicaţia respectivă.

Exemplele sunt intuitive. Pentru Booking.com, poţi cere o cazare care să se potrivească unor criterii clare — buget, zonă, perioadă — iar ChatGPT transmite interogarea către aplicaţie. Pentru Spotify, aceeaşi logică îţi permite să ceri o listă de melodii potrivită unei stări de spirit. Este aceeaşi experienţă conversaţională, dar cu rezultate care vin din serviciile în care îţi desfăşori, de regulă, activitatea.

Ce aplicaţii sunt disponibile acum şi ce urmează

În acest prim val, numele anunţate acoperă mai multe scenarii de utilizare: de la planificarea călătoriilor (Booking.com, Expedia) şi activităţi creative (Canva, Figma), până la educaţie (Coursera), muzică (Spotify) şi imobiliare (Zillow). Ideea este de a prinde o plajă largă de nevoi cotidiene, astfel încât ChatGPT să fie relevant indiferent dacă lucrezi, înveţi sau îţi organizezi timpul liber.

OpenAI spune că urmează şi altele „în curând”, cu propuneri legate de livrări (DoorDash), rezervări la restaurante (OpenTable), retail (Target) şi transport (Uber). Dacă aceste integrări se materializează, aria de acţiune se extinde către decizii şi comenzi care au efecte imediate în lumea reală, toate iniţiate din aceeaşi interfaţă conversaţională.

De ce contează: către un „asistent universal”

Suportul pentru aplicaţii terţe are potenţialul de a transforma ChatGPT într-un asistent universal. În loc să sari între taburi şi interfeţe diferite, poţi descrie ce vrei să se întâmple, iar ChatGPT se ocupă de livrarea comenzii către serviciul potrivit. Pentru mulţi utilizatori, asta înseamnă mai puţin timp pierdut pe configurări şi mai mult timp pe rezultate concrete.

Această direcţie se potriveşte şi cu planurile OpenAI privind un viitor dispozitiv considerat un posibil „smartphone killer”. Fără a intra în detalii suplimentare, ideea unui hub conversaţional care orchestrează aplicaţii şi servicii oferă un indiciu despre cum ar putea arăta interacţiunea cu tehnologia în următorii ani: mai puţine gesturi şi ecrane, mai multe intenţii exprimate în limbaj natural.

Limitări şi aşteptări realiste la început

În faza iniţială, numărul de aplicaţii suportate este limitat, iar integrarea depinde de acordarea accesului de către utilizator. Asta înseamnă că, pentru moment, experienţa variază în funcţie de ce servicii sunt disponibile în zona ta şi de ce permisiuni alegi să acorzi. Important este că modelul tehnic — SDK pentru terţi, comenzi conversaţionale, rutare către aplicaţii — este clar stabilit.

Pe măsură ce vor fi adăugate aplicaţii noi, utilitatea practică va creşte. Până atunci, promisiunea ţine de simplificarea fluxurilor zilnice: cauţi şi rezervi cazare, generezi rapid un vizual, planifici un curs sau creezi o listă de redare fără să părăseşti conversaţia. Este un prim pas către o experienţă unificată care ar putea deveni standardul interacţiunii cu serviciile digitale.

Impactul asupra modului în care folosim aplicaţiile

Dacă această abordare prinde, utilizatorii ar putea ajunge să „gândească” sarcinile direct în limbaj natural, nu în termenii fiecărei interfeţe. Pentru aplicaţii, asta înseamnă să fie acolo unde este intenţia utilizatorului — în conversaţie — nu doar în propriul ecran. Pentru ChatGPT, înseamnă consolidarea rolului de interfaţă de comandă pentru activităţi diverse, din aceeaşi fereastră.

Pe termen scurt, câştigul este clar: mai puţin context switching, mai multe rezultate. Pe termen mediu, dacă lista de parteneri se extinde aşa cum promite OpenAI, ChatGPT ar putea deveni locul implicit în care îţi pui planurile în mişcare, fie că vorbim de călătorii, muzică, învăţare, design sau comenzi de zi cu zi.