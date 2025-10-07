Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
07 oct. 2025 | 09:57
de Andrei Simion

ChatGPT poate controla aplicații terțe, inclusiv pe telefon, direct din chat

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
ChatGPT poate controla aplicații terțe, inclusiv pe telefon, direct din chat
ChatGPT poate controla aplicații terțe direct din chat - imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech)

OpenAI a lansat un set de instrumente SDK pentru dezvoltatorii terţi, care permite apelarea altor aplicaţii direct din ChatGPT. Practic, asistentul poate deveni „mâna” care apasă butoanele altor servicii, fără ca utilizatorul să părăsească fereastra de conversaţie. Decizia ar putea fi începutul unei noi ere pentru ChatGPT, în care acesta funcţionează ca un instrument central de control, integrat cu aplicaţii populare.

Pentru început, integrarea acoperă un număr limitat de platforme, însă lista este deja relevantă pentru utilizarea de zi cu zi: Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify şi Zillow. Extinderea promisiunii către mai multe aplicaţii este pe drum, OpenAI anunţând că „în curând” va adăuga DoorDash, OpenTable, Target şi Uber. Fără a schimba obiceiul de a scrie o comandă în limbaj natural, ChatGPT devine interfaţa unică pentru mai multe taskuri uzuale.

Cum funcţionează integrarea prin comenzi scrise

Integrarea funcţionează în stilul deja familiar al chatului: scrii o solicitare, dar o poţi „adresa” explicit unei aplicaţii terţe şi îi acorzi accesul necesar. Diferenţa cheie este că menţionezi serviciul dorit direct în comandă, iar ChatGPT transmite acţiunea mai departe, prin SDK-ul pus la dispoziţie de OpenAI. În acest fel, conversaţia rămâne în acelaşi loc, iar execuţia reală a operaţiunii se întâmplă în aplicaţia respectivă.

Exemplele sunt intuitive. Pentru Booking.com, poţi cere o cazare care să se potrivească unor criterii clare — buget, zonă, perioadă — iar ChatGPT transmite interogarea către aplicaţie. Pentru Spotify, aceeaşi logică îţi permite să ceri o listă de melodii potrivită unei stări de spirit. Este aceeaşi experienţă conversaţională, dar cu rezultate care vin din serviciile în care îţi desfăşori, de regulă, activitatea.

Ce aplicaţii sunt disponibile acum şi ce urmează

În acest prim val, numele anunţate acoperă mai multe scenarii de utilizare: de la planificarea călătoriilor (Booking.com, Expedia) şi activităţi creative (Canva, Figma), până la educaţie (Coursera), muzică (Spotify) şi imobiliare (Zillow). Ideea este de a prinde o plajă largă de nevoi cotidiene, astfel încât ChatGPT să fie relevant indiferent dacă lucrezi, înveţi sau îţi organizezi timpul liber.

OpenAI spune că urmează şi altele „în curând”, cu propuneri legate de livrări (DoorDash), rezervări la restaurante (OpenTable), retail (Target) şi transport (Uber). Dacă aceste integrări se materializează, aria de acţiune se extinde către decizii şi comenzi care au efecte imediate în lumea reală, toate iniţiate din aceeaşi interfaţă conversaţională.

De ce contează: către un „asistent universal”

Suportul pentru aplicaţii terţe are potenţialul de a transforma ChatGPT într-un asistent universal. În loc să sari între taburi şi interfeţe diferite, poţi descrie ce vrei să se întâmple, iar ChatGPT se ocupă de livrarea comenzii către serviciul potrivit. Pentru mulţi utilizatori, asta înseamnă mai puţin timp pierdut pe configurări şi mai mult timp pe rezultate concrete.

Această direcţie se potriveşte şi cu planurile OpenAI privind un viitor dispozitiv considerat un posibil „smartphone killer”. Fără a intra în detalii suplimentare, ideea unui hub conversaţional care orchestrează aplicaţii şi servicii oferă un indiciu despre cum ar putea arăta interacţiunea cu tehnologia în următorii ani: mai puţine gesturi şi ecrane, mai multe intenţii exprimate în limbaj natural.

Limitări şi aşteptări realiste la început

În faza iniţială, numărul de aplicaţii suportate este limitat, iar integrarea depinde de acordarea accesului de către utilizator. Asta înseamnă că, pentru moment, experienţa variază în funcţie de ce servicii sunt disponibile în zona ta şi de ce permisiuni alegi să acorzi. Important este că modelul tehnic — SDK pentru terţi, comenzi conversaţionale, rutare către aplicaţii — este clar stabilit.

Pe măsură ce vor fi adăugate aplicaţii noi, utilitatea practică va creşte. Până atunci, promisiunea ţine de simplificarea fluxurilor zilnice: cauţi şi rezervi cazare, generezi rapid un vizual, planifici un curs sau creezi o listă de redare fără să părăseşti conversaţia. Este un prim pas către o experienţă unificată care ar putea deveni standardul interacţiunii cu serviciile digitale.

Impactul asupra modului în care folosim aplicaţiile

Dacă această abordare prinde, utilizatorii ar putea ajunge să „gândească” sarcinile direct în limbaj natural, nu în termenii fiecărei interfeţe. Pentru aplicaţii, asta înseamnă să fie acolo unde este intenţia utilizatorului — în conversaţie — nu doar în propriul ecran. Pentru ChatGPT, înseamnă consolidarea rolului de interfaţă de comandă pentru activităţi diverse, din aceeaşi fereastră.

Pe termen scurt, câştigul este clar: mai puţin context switching, mai multe rezultate. Pe termen mediu, dacă lista de parteneri se extinde aşa cum promite OpenAI, ChatGPT ar putea deveni locul implicit în care îţi pui planurile în mişcare, fie că vorbim de călătorii, muzică, învăţare, design sau comenzi de zi cu zi.

România, sub asediul ciclonului Barbara. Trei județe din țară intră sub cod roșu de ploi torențiale
Recomandări
Câți bani cash ar trebui să ai în casă în caz de criză. Recomandările economiștilor europeni
Câți bani cash ar trebui să ai în casă în caz de criză. Recomandările economiștilor europeni
Se schimbă legea pentru parcarea publică în cazul persoanelor cu dizabilități. Noi avantaje în funcție de tipul de handicap
Se schimbă legea pentru parcarea publică în cazul persoanelor cu dizabilități. Noi avantaje în funcție de tipul de handicap
Cât a ajuns să câștige un antrenor de Pilates în 2025. Salariile au explodat în marile orașe
Cât a ajuns să câștige un antrenor de Pilates în 2025. Salariile au explodat în marile orașe
Bani în plus pentru angajații români sub formă de vouchere. Tichetele care se majorează din octombrie, se schimbă legea
Bani în plus pentru angajații români sub formă de vouchere. Tichetele care se majorează din octombrie, se schimbă legea
eMag, pus la zid de clienți și producători pentru vânzarea de produse contrafăcute
eMag, pus la zid de clienți și producători pentru vânzarea de produse contrafăcute
Misterul zorilor cosmice, dezlegat: micile galaxii pitice au aprins lumina Universului. Ce au aflat cercetătorii
Misterul zorilor cosmice, dezlegat: micile galaxii pitice au aprins lumina Universului. Ce au aflat cercetătorii
Se schimbă legea pentru păcănele și cazinouri în România. Singurele orașe în care le vei mai găsi și de ce
Se schimbă legea pentru păcănele și cazinouri în România. Singurele orașe în care le vei mai găsi și de ce
Legătura ciudată dintre mestecatul de gumă și diagnosticarea gripei. Descoperirea oamenilor de știință pentru sănătatea ta
Legătura ciudată dintre mestecatul de gumă și diagnosticarea gripei. Descoperirea oamenilor de știință pentru sănătatea ta
Revista presei
Adevarul
Regiunea din România care se sălbăticește în ritm alert. Satele dispar unul câte unul și sunt înghițite de pădure
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 7 octombrie 2025. O zodie are parte de provocări majore, iar alta își găsește jumătatea
Playtech Știri
Carmen Grebenișan a născut! Mesajul emoționant transmis de Alina Ceușan: „Îngerașul este aici!”
Playtech Știri
Cele 4 zodii afectate de Luna Plină din 6 octombrie 2025. Planuri abandonate se pot îndeplini
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...